Norge tar førsteplassen fra Sverige: – Dere ligger langt fremme

En fersk rapport viser at Norge danker ut Sverige og tar førsteplassen i kontantløs betaling.

I en rapport mandag morgen fra konsulentselskapet Capgemini overtar Norge for Sveriges førsteplass på verdensbasis i oversikten over flest kontantløse betalinger per innbygger.

Les også: Kortbruk når nye høyder - på vei mot et kontantløst samfunn

Rapporten som er sluppet mandag morgen viser at det digitale skiftet i økonomien går stadig raskere, og Norge leder an. Men fremvoksende økonomier i Asia, Sentral-Europa, Midtøsten og Afrika tar seg også opp. – Nordmenn betaler kontantløst i snitt mer enn én gang hver dag. I Tyskland, til sammenligning, betaler innbyggerne kontantløst i snitt én gang i uka, sier Thierry Morin som er spesialist innenfor betalingssystemer i Capgemini.

EKSPERT: Thierry Morin er ekspert på betalingsystemer i konsulentselskapet Capgemini. Foto: Capgemini

Dagligvare er en sinke

En av grunnene til at nordmenn ikke er enda «flinkere» er at de store dagligvarekjedene ikke har innført kontaktløs betaling. Det som ofte kalles for «tæpping» hvor du bare berører kortterminalen med kortet.

– Det endrer seg fra 1. januar 2020, når Visa og MasterCard gjør det obligatorisk å tilby kontaktløs betaling, sier Morin.

Selv om nordmenn bruker kortet fremfor kontanter, er det kun fem prosent av kortbetalingene som gjøres kontaktløst. Og kun fire prosent gjennomføres via mobil.

Roper varsko til bankene

Capgemini roper et varsko til de store bankene som er blitt sittende på gjerdet i kampen om kundene.

– De tradisjonelle bankene taper terreng blant annet til finansteknologi-aktører som spesialiserer seg på effektive og innovative betalingsløsninger. Om de blir sittende på gjerdet, risikerer bankene å miste kontrollen på egne kunder, varsler han.