Norges Bank bør kjøpe «europaller»

I en verden med negative renter forsvinner pensjonspengene våre. Derfor bør Norges Bank kjøpe pallevis med kontanter i stedet for obligasjoner med negativ rente.

I løpet av 2019 har en betydelig del av statsgjelden i verden fått negative renter. Store land som Japan, Tyskland, Frankrike og Nederland har negative renter på statsgjelden, der selv lån med 10 års løpetid nå handles til renter lavere enn null. Negative renter innebærer at man taper penger på å investere i denne statsgjelden hvis man eier den til lånene betales tilbake.

Vanligvis betaler låntakere renter til långivere for å låne penger. Med negative renter er det omvendt. Låntakere mottar renter fra långiver for å låne penger.

For Norge er dette dårlige nyheter. Sparepengene våre investeres gjennom Statens pensjonsfond utland som forvaltes av Norges Bank, populært kalt Oljefondet.

Tabellene gir en oversikt over Oljefondets investeringer i obligasjoner per 30. juni 2019. Kilde: Norges Bank Investment Management (NBIM)

Ved utgangen av andre kvartal i år var 28 prosent av Oljefondet investert i obligasjoner og andre rentebærende papirer. Av dette utgjorde statsgjeld fra Japan, Tyskland og Frankrike til sammen 332 milliarder kroner. Statsgjelden i alle disse tre landene handles per 23. september til negative renter for løpetider på 10 år. Det gjør også statsgjelden til Sveits, Nederland og Danmark, men det fremgår ikke av kvartalsrapporten for fondet hvor mye forvalterne i Norges Bank har plassert her.

Kan tape mange milliarder

I andre kvartal i år oppnådde forvalterne i Norges Bank god avkastning på obligasjonene. Rentene har falt, og det har dermed oppstått kursgevinster fordi obligasjonene prises høyere når rentene er lave.

Fremover ser det annerledes ut. Skulle Oljefondet holde obligasjonlån med negativ rente helt til lånene betales tilbake vil det bli tap. I kvartalsrapporten er det sparsomt med opplysninger om hvor lang løpetid lånene Norges Banks forvaltere har kjøpt fakstisk har. Tar vi utgangspunkt i en løpetid på 10 år, og rentene som disse handles til per 23. september, blir tapene betydelige.

En grov beregning gjengitt i tabellen nedenfor viser at Oljefondet kan tape 10,8 milliarder kroner på beholdningen av japanske, tyske og franske statsobligasjoner over de neste 10 årene.

Dette er mye penger. Det utgjør rundt 12.100 kroner per alderspensjonist i Norge. Tenk om pensjonistene kunne få disse pengene utbetalt, i stedet for at Oljefondet bruker dem på negative renter.

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, hadde ved utgangen av 2. kvartal i år en beholdning av japansk, tysk og fransk statsgjeld for over 330 milliarder kroner som nå handles til negative renter. Tas det utgangspunkt i rentene på tiårige statsobligasjoner, vil denne gjelden over ti år påføre Oljefondet et tap på nesten 11 milliarder kroner. Disse beregningene er et grovt anslag, fordi detaljert informasjon om hvilke papirer Oljefondet eier per i dag ikke er offentlig tilgjengelige. Alle tall er i milliarder kroner. Beregning: Kjell-Magne Rystad

Cash is king

Men hvorfor skal pensjonspengene våre investeres i andre land på en måte som gir tap? Finnes det virkelig ingen alternativer?

Det gjør det selvsagt. Nesten 70 prosent av pengene i Oljefondet investeres i aksjer, og rundt tre prosent er investert i eiendom. Utbyttene fra aksjer og leieinntektene fra eiendom er høyere enn rentene som oppnås i store deler av obligasjonsmarkedet.

Aksjer og eiendom er risikabelt, og kan gi store tap dersom aksjekursene og eiendomsprisene faller. Derfor investeres ikke alt her. Gjeld utstedt av selskaper gir høyere avkastning enn statsobligasjoner, men også dette er risikabelt og kan gi tap dersom selskaper for eksempel går konkurs.

En del av pensjonspengene våre er altså gjennom Oljefondet plassert i statsobligasjoner. Dette er ansett som sikre investeringer, men er i stor grad tapsbringende med dagens renter. Finnes det noen andre sikre alternativer som ikke gir tap?

Det gjør det. Sedler og mynt gir ikke tap, men heller ingen gevinst. Dersom Oljefondet i stedet for tapsbringende obligasjoner til negative renter hadde skaffet tilsvarende beløp i gode gammeldagse pengesedler, ville tapene unngås. Cash is king i en verden med negative renter. I bokstavelig forstand.

Kjøp europaller

Med de beløpene vi snakker om her trengs pallevis med sedler. De standardiserte pallene som brukes i transportnæringen i Europa kalles europaller. Disse kan det stables Euro på. Forvalterne bør nok velge de største sedlene for å få plass i hvelvet.

Levert i 500-Euro-sedler trengs det 32 tonn med sedler for å få et tilsvarende beløp som Oljefondet har investert i tysk og fransk statsgjeld. Skulle investeringen i japansk statsgjeld, som også har negative renter, erstattes med 10 000-Yen-sedler, må det leveres hele 224 tonn med sedler.

Det er sikkert ikke lett rent praktisk, men hadde Oljefondet byttet ut investeringene i japansk, tysk og fransk statsgjeld med 256 tonn med pengesedler, så kunne fondet altså unngått å tape 10,8 milliarder kroner over en tiårsperiode med dagens negative renter.

Det trengs noen hundre europaller. I tillegg til Euro og yen, vil det være lønnsomt for Oljefondet å fylle europallene med sveitsiske franc og danske kroner.

Europaller er kanskje den mest lønnsomme investeringen Oljefondet kan gjøre nå. Det høres absurd ut, men slik er det når rentene er negative.

Velkommen til minusrentenes gale verden!