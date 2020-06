Norges Bank har rentemøte: Du kan glemme negative renter

Norges Bank kommer ikke til å røre styringsrenten nå kl 10, og en rente under 0 prosent er bortimot usannsynlig fremover.

Norges Bank har denne våren satt ned styringsrenten til historisk lave 0 prosent i håp om å hjelpe norsk økonomi under koronakrisen.

Rentenedgangen har siden mars vært på hele 1,50 prosentpoeng. Det er eksepsjonelt mye i løpet av så kort tid, men skyldes sjokknedgangen i norsk økonomi.

Norges Bank signaliserte langt på vei på det seneste rentemøtet 7. mai at styringsrenten kan bli liggende på 0 prosent i et par år fremover. Derfor er det ingen eksperter som tror det skjer noe med renten når beslutningen offentliggjøres kl 10.

Det interessante er hvilke nye signaler som kan komme fra sentralbanksjef Øystein Olsen.

Les også: Her får du de laveste boliglånsrentene

Vil være trygg

- Jeg tror hovedsignalet er at renten blir liggende der den er til Norges Bank er trygg på at en gjeninnhenting i økonomien har fått fotfeste. Det er det en god stund til, så jeg tror de gjentar samme rentebanen fra mai, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi.

Rentebanen er sentralbankens prognose for renteutviklingen fremover, og denne banen antyder uendret styringsrente ut 2023, påpeker Due-Andresen.

- Vi har hatt noen uker som har vært preget av optimisme. Men det kan være at utviklingen bare har gått raskere enn det man så for seg, vi er ikke nødvendigvis på vei til et annet sted. Jeg tror det er altfor tidlig for Norges Bank å konkludere med at utsiktene er bedret, sier Due-Andresen.

Bedre stemning

- Er det kommet noen ny viktig informasjon siden Norges Bank satte ned renten 7 mai?

- Jeg tror de vil beskrive den økonomiske utviklingen som litt på den sterkere siden. Det er en konsekvens av at vi har begynt å åpne økonomien igjen. Internasjonalt ser vi også stemningsindikatorer tar seg opp både blant husholdninger og bedrifter, svarer sjeføkonomen.

Men Due-Andresen mener vi ikke må glemme én viktig faktor: Norges Bank har en modell som beregner banen for styringsrenten fremover. Hadde modellen alene kunnet bestemme rentefastsettelsen, ville styringsrenten har vært «dypt nede i negativt i territorium», som Due-Andresen uttrykker det, altså minusrenter.

Sjokket i den norske økonomien er så stort. Hadde det ikke eksistert en nedre grense for renten, ville renten trolig blitt kuttet enda mer på grunn av det historisk store sjokket til økonomien. Men Norges Bank valgte å stoppe på null.

Les også: Du kan spare hundretusener på å korte nedbetalingstiden

Renteregnskap

Vår sentralbank har et såkalt renteregnskap. Her vektlegger de ulike ring som har endret seg siden sist og som kan påvirke renteutsiktene.

Eksempelvis er kronen fortsatt svært svak, den såkalte kjerneinflasjonen er godt over målet på 2 prosent, og boligmarkedet holder seg overraskende godt. Alt dette er faktorer som kunne tale for høyere renter. Men:

- Selv om utviklingen så langt har vært litt bedre, har vi fortsatt koronatåken. Hva som har skjedd siden sist, er ikke så interessant nå. Derimot er det som ligger foran oss desto viktigere. Det er utrolig vanskelig å se frem i tid, og det er altfor tidlig å konkludere med at utsiktene det ser bedre ut, sier Handelsbankens sjeføkonom.

- Selv om det går bedre med norsk økonomi, tilsier ikke det at renten nå skal opp, men heller at den egentlig burde vært mindre negativ, poengterer Due-Andresen.

Les også: Christine (37) er hekta på sparing: – Det gøyeste er å følge med på avkastningen, og se at den vokser (+)

Minusrenter

Men med det store sjokket vi opplever, burde vi ikke ha negative renter, det vil si en rente som er under 0. Det betyr negative innskuddsrenter, og kanskje til og med en negativ lånerente. Man får tilsynelatende betalt for å låne penger.

Men en rekke sentralbanker er skeptiske til negative renter, som amerikanske Federal Reserve.

Skadelig

Sverige hadde i flere år negative renter. Men til tross for svake utsikter for vekst og prisstigning, valgte den svenske Riksbanken i desember å sette opp styringsrenten til null. Spørsmålet da er hvorfor negative renter er så upopulært, til tross for krisetider.

- Flere sentralbanker mener nå at negative renter kan være skadelig for økonomien over tid. I Storbritannia, som har en stor finanssektor, mener de at negative renter trolig vil gjøre mer skade enn nytte. Finanssektoren og bankene vil få problemer med sin forretningsmodell.

- Og Norges Bank sa i klartekst i mai at de er usikre på effekten av negative renter. Med mindre vi skulle få et betydelig tilbakeslag, er null gulvet, fastslår Due-Andresen.