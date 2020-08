Norges Bank holder renten rekordlav – veksten i boligpriser gir håp

Norges Bank holder styringsrenten uendret på rekordlave null prosent.

Beslutningen var ventet blant alle ekspertene. Norges Bank har som følge av koronakrisen satt ned renten to ganger i 2020, senest 7. mai. Da stupte markedsrentene.

– Sik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Norges Bank skriver at bankens tidligere signaler om at den økonomiske utviklingen har vært som ventet i lys av koronakrisen: Aktiviteten har tatt seg opp de siste månedene, men er fortsatt lavere enn før pandemien. Arbeidsledigheten er fortsatt høy.

Siden rentemøtet i mai har de korte pengemarkedsrentene ligget tilnærmet i ro, men 3-månedersrenten er nå nede på rekordlave 0,24 prosent (se grafen under). Kronekursen er klart styrket fra de rekordsvake nivåene i vår.

«Styrkingen av kronen og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at inflasjonen etter hvert vil avta», skriver Norges Bank i meldingen.

NYE BUNNIVÅER: 3-måneders pengemarkedsrente er nede på rekordlave 0,24 prosent. Foto: (Infront)

Hett boligmarked

Torsdagens møte var et såkalt mellommøte, der Norges Bank ikke publiserte en egen pengepolitisk rapport med oppdaterte økonomiske prognoser. Det er uhyre sjelden at det kommer vesentlige nye signaler på disse mellommøtene.

Likevel var det knyttet spenning til om sentralbanken ville kommunisere noe nytt om om den forventede renteutviklingen, den såkalte rentebanen. Et sommerhett boligmarked kan bidra til et raskere rentehopp en tidligere antatt, ifølge ekspertene.

I meldingen skriver Norges Bank at den høye boligprisveksten gir håp:

«Den siste tiden har spredningen av koronaviruset økt og enkelte smitteverntiltak er gjeninnført. Komiteen var også opptatt av utviklingen i boligmarkedet. Vedvarende høy boligprisvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp», skriver Norges Bank.

Fakta Rentesatser gjeldende fra 21. august 2020: ↓

Styringsrente: 0,00 % D-lånsrente: 1,00 % Reserverente: -1,00 %

DNB Markets er blant aktørene som mener møtet kan være interessant: Boligprisene har fortsatt å stige sterkt, detaljomsetningen har økt kraftig, og den såkalte kjerneinflasjonen ligger godt over målet på 2 prosent.

Samlet sett trekker dette i retning av at renteøkningene kan komme tidligere. På den annen side er det grunn til å tro at Norges Bank vil se an utviklingen frem mot neste rentemøte 24. september. Da skal det publiseres en ny rentebane i den kvartalsvise rapporten fra sentralbanken.

Snudd på hodet

Handelsbanken Capital Markets utelukket på forhånd ikke muligheten for at Norges Bank ville komme med nye signaler. Bankens eksperter regnet imidlertid med at Norges Bank ville følge det normale mønsteret: En kort pressemelding torsdag og ingen nye oppdateringer om renteutviklingen.

Handelsbankens spådom i forrige uke var at Norges Bank gir en kort kommentar torsdag om den økonomiske utviklingen og de ulike økonomiske kreftene som spiller inn. Det har kommet få nye data siden juni som gir rom for bastante konklusjoner.

Hittil har Handelsbanken trodd at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret til slutten av 2022. Hovedargumentet har vært en langvarig og smertefull gjenåpning av økonomien, noe som vil hindre renteøkning.

Men med den høye kjerneinflasjonen og den overraskende sterke veksten i boligprisene, kan det økningene komme raskere. Handelsbanken legger spesielt vekt på boligmarkedet. Det kan føre til oppjusteringer av rentebanen i september.

