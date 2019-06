Norges Bank: Setter opp styringsrenten til 1,25 prosent, mer i vente

Norges Bank setter som ventet opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. Det går mot en ytterligere økning i løpet av året og kanskje raskere enn ventet.

BANKPLASSEN (Nettavisen Økonomi): Det er den tredje rentehevingen på 10 måneder.

Dermed gjør sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank det ekspertene hadde regnet med. Styringsrenten i Norges Bank er innskuddsrenten til bankene i sentralbanken og gulvet i det profesjonelle rentemarkedet.

- Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjefen i en pressemelding. Norges Bank skriver at prognosen for styringsrenten innebærer en litt raskere renteoppgang det nærmeste året enn anslått i forrige rapport.

Økonomene er noe uenige om neste renteøkning kommer i september eller i desember. Formuleringen nå kan tyde på en raskere økning.

Holder på 1,75 prosent

Men sentralbanken holder på at ved utgangen av 2022 vil rentebanen ligge i underkant av 1,75 prosent. Det betyr at renteutsiktene litt lenger frem er lite endret, som tilsier inntil to ytterligere økninger de nærmeste to-tre årene.

Når det gjelder kronen, venter sentralbanken at den vil styrke seg noe fremover, men vil holde seg litt svakere enn det som ble anslått i forrige rapport. Det skulle tyde på at kronen ikke er i veien for videre rentehevinger.

Norges Bank skriver ellers i rapporten at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Sysselsettingen øker, og kapsitetsutnyttingen ser ut til å være noe over normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn prismålet på 2 prosent.

Demper prisveksten

Men Norges Bank tror prisveksten vil avta til 2 prosent, og at en sterkere krone trolig vil bidra til å dempe prisveksten.

Ekspertene er uenige om i hvor stor grad rentene skal brukes til å styre veksten i boligmarkedet.

- Dagens renteøkning kommer ikke overraskende, og vil ikke få umiddelbare utslag i boligmarkedet. Selv om styringsrenten er hevet fra 0,5 prosent i september 2018 til 1,25 prosent i juni 2019, vil de fleste husholdningene få en inntektsutvikling i 2019 som kompenserer for renteøkningen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar torsdag formiddag.

Saken oppdateres.