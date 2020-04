Norges FN-delegasjon snur og vil likevel betale for oljefondsjefens luksustur

Norges FN-ambassadør Mona Juul var en av de som fikk påspandert hotell og middager av oljefondsjefen Nicolai Tangen. Nå vil FN-delegasjonen likevel betale for Juul.

Det opplyser presseråd Ragnhild H. Simenstad ved Norges FN-delegasjon til VG søndag.

- Oppholdet skulle vært betalt for av delegasjonen, og ved en beklagelig feil skjedde ikke det. FN-delegasjonen vil ta initiativ til at dette blir ordnet opp i, skriver Simenstad til VG søndag ettermiddag.

Spandert luksustur

Det var lørdag morgen at VG avslørte at den nye oljefondsjefen, som er god for drøye syv milliarder kroner, har spandert en luksustur til en verdi av flere millioner kroner på en rekke samfunnstopper.

Turen gikk til USA med privatfly, egen privatkonsert med artisten Sting til åtte millioner kroner og en storstilt konferanse med en rekke av verdens fremste på flere områder. På turen anslår VG at Tangen svidde av mer enn de fleste tjener i løpet av et liv.

NY OLJEFONDSJEF: Milliardæren Nicolai Tangen ble i slutten av mars utpekt som ny oljefondsjef. Der får han ansvar for å forvalte Norges formue på nærmere 10.000 milliarder kroner Foto: Nina E. Rangoy (NTB scanpix)

Andre samfunnstopper som var med inkluderer tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund.

Flere har reagert på avsløringene, deriblant stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

- Jeg synes rekken av saker rundt Nicolai Tangen etter han ble oppnevnt som oljefondsjef er virkelig bekymringsfullt. Særlig når du ser omfanget av bindingene hans, bekjentskaper og sakene rundt formueplasseringene hans, sier hun til Nettavisen.

GRANSKNING: Stortingsrepresentant i finanskomiteen Kari Elisabeth Kaski (SV) krever granskning av Nicolai Tangens bindinger. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen (SV/Flickr)

Reagerer sterkt

Også leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, reagerer sterkt på oljefondsjefens luksustur i fjor.

- Vi krever full granskning av det som fremstår som århundrets smøretur. Det er noe suspekt med denne typen arrangement der finanseliten kjøper seg nettverk på lukkede seminar, sier Eggum til VG.

Nicolai Tangen har ifølge Kapital en formue på omtrent syv milliarder kroner etter lang fartistid som forvalter av hedgefond i London. Han har gitt fem milliarder kroner til stiftelsen AKO Foundation som donerer midler til veldedige formål, og spesielt kunst. 54-åringen skal ta over jobben som ny oljefondsjef fra og med september.

Han opplyser i sitt tilsvar til avisen at det «ikke er slik jeg holder på», og at han aldri har «smørt» noen i sitt liv. Tangen påpeker også at invitasjonene til seminaret ble sendt ut over ett år i forveien.