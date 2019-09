Norges nest dyreste bolig: Dumper prisen med 20 millioner

100 millioner kroner for en byvilla på Frogner i Oslo vest ble for mye, nå er prisen satt ned med 20 millioner.

Nettavisen omtalte i april salget av den fasjonable villaen i Sigyns gate 3, som da var landets dyreste bolig til salgs. Senere er dette salget overgått av Østre Holmen Gård mellom Smestad og Holmen, der eiendomsutvikler Trygve Bjerke håper på hele 175 millioner kroner.

Villaen i Sigyns gate 3 har i lengre tid vært ute på Finn.no i en stund med prisantydningen på 100 millioner kroner, men annonsen forsvant for en drøy uke siden.

Ingen kommentar

Nettavisen Økonomi spurte da stjernemegler Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen om årsaken, men fikk ingen kommentar. Bonde er heller ikke snakkesalig nå.

- Ingen kommentar, er alt han vil si om prisdumpet.

- Boligen er totalrestaurert, og bygningen holder 2019-standard når det gjelder både det tekniske og inventaret. Fasaden er 100 år gammel og nyoppusset. Det er en helt unik byvilla, sa Bonde i april til Nettavisen om den fasjonable villaen.

Men nå er altså annonsen tilbake, og denne gangen er prisantydningen 80 millioner kroner. Villaen ble våren 2017 kjøpt på tvangssalg for for 35,5 millioner av eiendomsutvikler Åge Ringdal, men han videresolgte eiendommen nokså raskt, som følge av at sykdom stoppet prosjektet.

Solgte med tap

Prisen ble bare 31 millioner kroner. De nåværende eierne Jongsbru AS har etter det Nettavisen forstår pusset opp for omtrent det tilsvarende. Totale omkostninger ligger trolig under 70 millioner.

Bak Jongsbru AS står blant andre Kristian Haug, men haug svarte også kryptisk for halvannen uke siden på hvorfor annonsen var trukket.

Det skulle uansett mye til for at prisen ble 100 millioner for den store byvillaen, som ligger i en parallellgate til sterkt trafikkerte Kirkeveien.

To uavhengige meglere som Nettavisen snakket med for halvannen uke siden, mente at prisantydningen på 100 millioner kroner var 20-30 millioner for høy, som tilsynelatende stemmer.

Syv soverom

Men det er en eksklusiv og stor (bruksareal 831 kvadratmeter) bolig som er til salgs. Sigyns gate 3 er oppført i 1918, med et bruttoareal på hele 947 kvadratmeter. En ny eier får blant annet syv soverom, vinkjeller og en tomt på over ett mål.

- Det er ikke mulig å få gjort det bedre. Arkitekturen, romstørrelse og det tekniske utstyret i boligen er veldig bra. Alt er nytt, det elektriske anlegget, det er vannbåren varme, nye vinduer, og alt er komplett, skrøt Bonde i april.