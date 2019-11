Norges rikeste under 30 år

Her er landets rikeste arvinger.

I 2007 overførte Johan H. Andresen store deler av Ferd-formuen til døtrene Katharina (24) og Alexandra Andresen (23). Siden da ha søstrene vært to av landets rikeste personer.

De topper også listen over landets rikeste personer under 30 år. Det er storesøster Katharina som leder an med en formue på 1,076 milliarder kroner. Lillesøster Alexandra følger hakk i hæl med en formue på 1,070 milliarder kroner.

PÅ TOPP: Milliardærarvingen Katharina Andresen topper de unges rikingliste. Foto: Privat/Instagram

Nylig kunne Dagbladet fortelle at Katharina Andresen flytter til utlandet for å studere. Hun har tidligere studert økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Nå skal hun studere Global Management i London.

Da Nettavisen intervjuet Ferd-arvingen tidligere i år sa hun at hun ville studere igjen.

- Det blir nok London. Det er veldig fin by, nærme hjemme og jeg har venner der. Det blir nok noe innen business, administrasjon eller ledelse, sa hun da.

Nummer tre

BLIR STADIG RIKERE: Gustav Magnar Witzøe (26) er Norges rikeste mann. Han gir sjelden intervjuer, men er svært aktiv på Instagram. Foto: Instagram

Milliardæren Gustav Magnar Witzøe er nummer tre på listen over de unge rike. Laksearvingens formue er på 1,021 milliarder kroner. Han er sønn av industrigründeren Gustav Witzøe, som i 2011 overførte samtlige av B-aksjene i familieselskapet Kverva til sin sønn.

Gjennom Kverva er 26-åringen hovedaksjonær i Salmar. Fjoråret ble et rekordår for oppdrettsgiganten med en omsetning på over 11,3 milliarder kroner og et operasjonelt driftsresultat på nær 3,5 milliarder, mot 3,2 milliarder kroner i fjor.

Witzøe er kjent for å være veldig privat, og gir sjeldent intervjuer. Det er imidlertid kjent at han nå satser på en modellkarriere i New York. Ifølge hans egen Instagramprofil er Witzøe under modellbyrået Next Models Worldwide, som blant annet er kjent for å ha artistene Lana Del Rey, Dua Lipa og Travis Scott på laget.

Witzøe var også en av de første i Norge til å kjøpe SUV'en fra Lamborghini. Dagens Næringsliv melder at Witzøe betalte 3,5 millioner kroner for bilen.

Klesarvinger

FORMUER PÅ NÆR 1 MILLIARD: Barna til Petter og Marius Varner i Varner Gruppen topper listen over de rike unge. Foto: varner.com

De fire neste på listen er Varner-arvinger. Varner-gruppen er Norge største kleskonsern, med kjente kjeder som Cubus, Dressmann og Carlings for å nevne noen.

Det er de tre brødrene Petter, Marius og Joakim Varner som driver familiebedriften.

Marius` sine to barn Mathias og Henrik har formuer på henholdsvis 970 og 960 millioner kroner og havner på 4. og 5. plass på listen.

Mens Petters barn Alexander og Julie havner på 6. og 7. plass med formuer på henholdsvis 935 millioner og 913 millioner kroner.

Hotellarvinger

OVERTOK I FJOR: Petter Stordalens overførte i fjor familieformuen på 25,1 milliarder kroner til sine tre barn. Her med Emilie Stordalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

På listen figurere også barna til Petter Stordalen. Henrik Anker Stordalen, Jakob Anker Stordalen og Emilie Anker Stordalen havner på henholdsvis 11. 12. 13. plass på de unges riking liste.

Hotellkongen valgte i fjor å overførte familieformuen på 25,1 milliarder kroner til sine tre barn.

De har gjennom oppveksten blitt mer eller mindre skjermet fra offentlighetens søkelys. Det endret seg i fjor da det i fjor ble kjent at de tok over ansvaret.

- (..) Jeg føler meg veldig ydmyk og overveldet på en gang. Det er så store verdier at jeg nesten ikke kan ta det inn over meg. Store verdier er en ting, men det jeg følte først og fremst på da jeg signerte, var det store og tunge ansvaret vi har i forhold til at vi skal være så mye mer enn bare et hotellselskap, sa Stordalens eldste datter, Emilie Stordalen til avisen.

Idag jobber hun som konstituert markedssjef ved det nyoppstartede hotellet «The Hub».

Hun står oppført med en formue på 580 millioner kroner. Mens brødrene Henrik og Jakob står oppført med en formue på 581 millioner kroner hver.