Norges søkkrike boligbaron - god for 36 milliarder

Penegen fosser inn Heimstaden og Ivar Tollefsen, tjente 2,2 milliarder i tredje kvartal. Nå er Tollefsen god for 36 milliarder kroner. Minst.

Egenkapitalen - aksjonærenes verdier ved utgangen av tredje kvartal i Heimstaden var på 44,3 milliarder. Ivar Tollefsen eier gjennom selskapet Fredensborg AS 86,2 prosent av Heimstaden.

Det betyr at Tollefsen er god for drøyt 38 milliarder svenske kroner, i overkant av 36 milliarder norske kroner.

Heimstaden hadde per 30. september iår brutto eiendomsverdier for 108 milliarder svenske kroner. Men i et eiendomsselskap er det som regel mye gjeld, den langsiktige gjelden utgjør ca. 68 milliarder svenske kroner.

52.000 leiligheter

Heimstaden eier nå over 52.000 leiligheter som de leier ut. Eiendommene er i årets ni første måneder blitt nesten 4,9 milliarder kroner mer verdt.

Det børsnoterte svenske eiendomsselskapet, hadde i tredje kvartal i år leieinntekter på 1302 millioner svenske kroner.

Forvaltningsresultatet utgjorde 590 millioner, mens resultatet før skatt økte fra 793 millioner svenske kroner til hele 2200 millioner,

I tredje kvartal i fjor utgjorde leieinntektene 866 millioner svenske kroner, forvaltningsresultatet 176 millioner.

Etter ni måneders drift sitter Heimstaden igjen med hele 5,35 milliarder svenske kroner før skatt, nesten like mye i norske kroner. Per utgangen av september i fjor var resultatet før skatt på 2,85 milliarder.

Saken oppdateres.