Norges største dagligvarekjede taper terreng - billigkonkurrentene puster Rema 1000 i nakken

I et stadig voksende dagligvaremarked, kaprer Extra og Kiwi stadig flere kunder. Taperen er Rema 1000, som så langt i år har mistet en halv milliard i omsetning.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Vi er den dagligvarekjeden som vokste mest fra januar til mai, og vi har fortsatt veksten i juni. I fjor hadde vi omsetningsrekord med 23 milliarder, og i år skal vi øke over 3 milliarder kroner, sier Extra-sjef Christian Hoel til Nettavisen.

Det betyr at ingen vokser mer enn Extra i et dagligvaremarked som i år har vokst med 2,4 prosent.

- Tar du med nyetableringer, så er veksten vår på over 12 prosent, sier Hoel som opplever vekst på alle fronter.

- Vi får mer kunder inn i butikkene, og det er den hyggeligste tilbakemeldingen vi kan få. I løpet av året vil vi også nærme oss 500 butikker. Ved årsskiftet hadde vi 427.

Til sammenligning planlegger konkurrentene Kiwi og Rema 1000 en butikkvekst på rundt 20 butikker i løpet av 2019.

Landets største sliter

Mens Extra opplever en historisk oppsving, forteller Dagens Næringsliv (DN) en helt annen historie om Rema 1000. Så langt i år har Norges største kjede, som omsetter for rundt 40 milliarder kroner i året, opplevd å miste en halv milliard kroner i omsetning.

Trond Bentestuen, som overtok som Rema 1000s norgessjef i vinter, har ingen god forklaring på salgsnedgangen. Men han antyder at noe av forklaringen kan dreie seg om tilfeldige variasjoner.

- Dette vil fluktuere. Rema er sterke på enkelte sesongvarer, og noe av nedgangen kan være forskyvninger, sier Bentestuen til DN.

TØFF START: Trond Bentestuen har fått en tøff start som Rema-sjef.

Bentestuen har fått med seg at Rema har tapt flere pristester mot sin argeste konkurrent Kiwi, men avviser at de ikke satser like hardt som tidligere.

Kiwi puster Rema i nakken

- Vi har ikke hatt lavere kampanjetrykk, men det kan være valg av salgsaktiviteter som slår ut, sier Bentestuen og avviser at pristest-tapene påvirker humøret.

– Pristestene er et interessant område. Det er marginale forskjeller mellom oss og den nærmeste konkurrenten. Det viser konkurransen. Vi ville selvsagt vunnet disse pristestene.

Remas salgssvikt kombinert med egen salgsvekst, gjør at Kiwi nå puster sin argeste konkurrent i nakken og kan bli Norges største kjede.

- Vi er i rute og tar markedsandeler. Vi har tatt 0,6 prosentpoeng markedsandeler så langt i år. Kiwi har hatt en sammenlignbar vekst på 2,8 prosent i år, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy til DN.