Norges tredje dyreste eiendom trukket fra markedet

En strandeiendom til 85 millioner kroner på Snarøya er ikke lenger til salgs.

Nettavisen Økonomi omtalte salget av eiendommen i juni. Adressen er Langoddveien 63 på Snarøya.

Strandeiendommen har et bruksareal på 275 kvadratmeter og en tomt på 2,27 mål. Den ble kjøpt tilbake i 2004 for 18,1 millioner kroner. Eierne er Knut Stormdahl og Cathrine Glede.

- Dette er en særdeles vakker strandeiendom, som har alt man kan drømme om. Eierne har brukt en kjempesum og mer enn de kjøpte eiendommen for i påkostninger, uttalte partner og eiendomsmegler Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen til Nettavisen Økonomi for et halvt år siden.

Ikke moden

Nå er imidlertid annonsen trukket fra Finn.no.

- Ja, eiendommen er ikke lenger til salgs, tiden er ikke moden for et salg nå, sier Johnsen.

Han uttalte i juni at det bare er en sjelden gang en slik eiendom kommer ut for salg. Den erfarne eiendomsmegleren innrømmet imidlertid den gangen at den var vanskelig å prissette, men at etterspørselen etter det unike gått veldig opp. Det holdt imidlertid ikke.

I særklasse

Hadde strandeiendommen blitt solgt for prisantydningen, ville det gjort den til den tredje dyreste eiendommen i Norge. Klart på topp ligger Østre Holmen gård, der prisen kan bli svimlende 170-175 millioner kroner.

Men med forbehold om at eiendommen er solgt, har Norges dyreste bolig ligget lenge ute for salg. Eier er eiendomsinvestor Trygve Bjerke, som har flyttet til en penthouseleilighet i Grimelundsveien sørvest for Slemdal, ett av Norges mest eksklusive boligstrøk.

Trond Mohns datter Louise Mohn prøver stadig å få 100 millioner kroner for sin nesten 1000 kvadratmeterstore villa i Holmenkollåsen. Denne villaen er offisielt den nest dyreste boligen til salgs i Norge.

For byvillaen Sigyns gate 3 på Frogner måtte stjernemegler Jan Fredrik Bonde i september jekke ned prisantydningen fra 100 til 80 millioner kroner.

Nettavisen Økonomi har skrevet flere ganger at Tom Elliot Johnsen kan få et superår, ettersom han er involvert i mange store transaksjoner. Nå ryker altså en av de største, men Johnsen skal ha fått solgt Jegerveien 16 på Gråkammen/Slemdal i Oslo vest.

9 millioner under

Prisforlangende her var 80 millioner kroner, men ifølge Finansavisen gikk eiendommen for 71 millioner. Kjøper er foreløpig ukjent. Den over 100 år gamle villaen må moderniseres betydelig for å tilfredsstille dagens krav.

Johnsen bekrefter overfor Nettavisen at Tennisveien 13 på Slemdal er solgt. Han vil ikke ut med hvem kjøperen er eller prislappen, men både kjøper og selger skal være fornøyd. Prisantydningen for den 500 kvadratmeterstore villaen var også her 80 millioner.

Selger er «ukjente» Lars Winsløw Eide, men han eier blant annet 85 prosent av selskapet Per Eide & Co AS, som i fjor tjente 3,8 millioner kroner før skatt.