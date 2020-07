Norgesferiens billigste nærbutikk utklasser resten: – Testens store overraskelse

– Hvis du vet hva du putter oppi handlekurven her, kan du faktisk gjøre en ok handel, sier ekspert.

Vi er inne i siste helg av det som regnes som fellesferien (uke 28, 29 og 30), men for mange nordmenn er det fortsatt tid igjen av sommeren til å utforske landets kriker og kroker.

På norgesferien vil mange nordmenn garantert støte på nærbutikker de ikke handler i til vanlig, selv om antallet nærbutikker har blitt færre og færre i årenes løp.

I områder med lav befolkningstetthet og liten kundemasse, kan små og tilgjengelige nærbutikker ha få eller ingen konkurrenter i nærheten. Det kan fort bli en dyr affære.

– Nærbutikkene er ofte nære og tilgjengelig, men jeg ville ikke anbefalt å ta ukeshandelen der. Generelt er de fryktelig mye dyrere, og det kan bli 200 kroner forskjell på en tusenlapp, sier prisekspert Tom Ystaas i forbrukertjenesten Enhver.

I denne ukens handlekurv har Ystaas tatt en nærmere titt på hva som skiller nærbutikkene Joker, Coop Marked og Bunnpris. Mens Joker og Coop Marked blir akterutseilt av lavpriskjedene på de aller fleste testede varene, biter Bunnpris godt fra seg og slår Rema, Extra og Kiwi på både Pizza Grandiosa og Idun Ketchup.

– Joker og Marked har ikke noe som er spesielt billig. Bunnpris er faktisk best av alle på Grandiosa, og denne uken kan du gjøre en del gode kjøp. Hvis du vet hva du putter oppi handlekurven her, kan du faktisk gjøre en ok handel, sier Ystaas.

KUPP: Både hos Spar og Bunnpris koster en Pizza Grandiosa 29 kroner denne uken, ifølge pristesten. – Ukens kupp, slår prissjef Tom Ystaas fast. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Skiller 92 kroner mellom topp og bunn

Etter å ha testet 31 varer på Joker, Coop Marked og Bunnpris, skiller det 92 kroner på sluttsummen mellom Bunnpris og Coop Marked.

– Tradisjonelt er nærbutikkene ganske dyre, men Bunnpris ligger godt under prisene til de to andre. Bunnpris er dyrere enn både Meny og Spar denne uken også, og er testens store overraskelse i så måte, sier Ystaas.

Bunnpris er billigst på 18 av de 31 testede varene i konkurranse med de andre to kjedene, men er også dyrest på tre. På varer som Norvegia og Grandiosa skiller det denne uken opptil 20 og 26 kroner mellom Bunnpris og de andre.

– Vi skal ikke være høye og mørke, men i denne sammenhengen er jeg ikke overrasket. Vi bør ha god margin ned til kjedene vi blir sammenliknet med her, sier kategori- og markedsdirektør Anders Moe i Bunnpris.

Moe forteller at Bunnpris har opplevd sterke måneder både i juni og juli, og at kjeden merker at nordmenn har holdt seg innenlands i sommer.

– Det har vært en flott reise gjennom både våren og sommeren. Enkelte nærbutikker i Lofoten, som Gravdal, Leknes og Ramberg, har virkelig fått en stor norgesferie-effekt, sier Moe.

NORGESFERIE: Nordmenn har strømmet til norske destinasjoner, inkludert Lofoten og Henningsvær, denne sommeren. Det gir klingende mynt i kassa for dagligvarekjedene. Foto: (NTB scanpix)

Direktøren ser også effekten av nordmenns begrensede mulighet til å handle i Sverige og i taxfree-butikkene på vei til og fra ferie utenlands.

– Vi ser en stor økning i tobakksalget, og det er nok knyttet til at grensehandelen og taxfree har vært stengt. Øl og cider har vi også solgt mer av enn året før, men det handler nok mer om at forsommeren var varm i år og kjølig i fjor, sier Moe.

Kun øre skiller lavpriskjedene

Dersom vi ser bort fra nærbutikkene og sjekker prisene til lavpriskjedene denne uken, finner vi at Rema 1000, Kiwi og Extra ender opp med nøyaktig samme sluttsum på kassalappen. Kun noen få øre skiller Coop Extra fra de andre to.

– Man må jo spørre seg om priskonkurransen fungerer når vi uke etter uke ser at det kun er noen få øre som skiller disse tre. Når kjedene som utgjør to tredjedeler av hele matvaremarkedet i Norge virker å være helt likt priset, kan man være bekymret for om det er nok konkurranse, sier prisgeneral Tom Ystaas i Enhver.

Her er den fullstendige oversikten for uke 30:

Produkter Bananer 1 kg løsvekt 19.9 24.9 20.9 19.9 22.9 19.9 Agurk 1 stk 17.9 21.9 18.9 17.9 19.9 17.9 Isbergsalat 1 stk 19.9 22.9 21.9 19.9 22.9 19.9 Brokkoli 1 stk 14.9 22.9 25.9 15 22.9 14.9 Blomkål 1 stk 14.9 22.9 25.9 14.9 21.9 14.9 Mills Kaviar 185 gr 20.9 22 21.9 20.9 24.9 20.9 Norvegia 1 kg 99 117 99 99 118 99 Grillpølser Gilde 600 gr 29.5 40.9 30.9 29.5 39.9 29.5 Kjøttdeig billigste type 400 gr 49.9 49.9 50.8 49.9 56.9 49.9 Helmelk Tine 1 liter 19.4 20.5 19.4 19.4 20.5 19.4 Skummet melk Tine 1 liter 16.9 17.9 16.9 16.9 18.9 16.9 Lettrømme Tine 3 dl 16.9 18.9 17.2 16.9 19.9 16.9 Tine Meierismør 1/2 kilo 39.9 45.5 45.5 39.9 44.9 39.9 Big One Classic Pizza 560 gr 49.9 59.9 53.3 49.9 59.9 49.9 Grandiosa Original 575 gr 47.9 50.5 47.9 47.9 29.9 47.9 Nugatti Original 500 gram 27.9 31.5 28.4 27.9 33.5 27.9 Makrell i tomat Stabburet 16.5 17.9 17.3 16.5 19.5 16.5 Leverpostei 100 gr 9.9 10.5 9.9 9.9 10.5 9.9 Idun Ketchup 530 gr 16 16.5 16.3 16 16.9 16 Smågodt 1 hg 14.9 16.5 14.9 14.9 16.9 14.9 Cheez Doodles 120 gr 19.9 21.5 20.2 19.9 22.5 19.9 Potetgull Maarud Salt 240 gr Salt 24.9 29.9 29.6 24.9 29.9 24.9 Coca Cola 1,5 liter 34.2 36.9 34.2 34.2 37.9 34.2 Gudbrandsdalsost Tine 500 gr 51.6 56.9 54.1 51.6 56.9 51.6 Bringebærsyltetøy Nora 400 gr hjemmelaget 21.3 22.9 22.7 21.3 22.9 21.3 Oboy 450 gr pose 25.9 28.9 27.7 25.9 28.9 25.9 Idun Sennep 490 gr 17.9 18.9 18.2 17.9 19.5 17.9 Laban Seigmenn 300 gr 46.9 48.9 39.9 46.9 48.9 46.9 Kokt skinke Gilde 110 gr 23.4 24.9 24.66 23.4 26.9 23.38 Tine Sjokomelk 1 lit 20.2 24.9 24.9 20.2 27.9 20.2 Totalsum 849.09 965.99 899.26 849.19 963.69 849.07