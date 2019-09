Normal knuser billigkjedene i pristest

Pristesten etterlater ingen tvil: Skal du handle velvære-produkter, er Normal langt billigere enn lavpriskjedene. På andre varer er det imidlertid smart å holde seg Kiwi, Rema og co.

- Jeg er for første gang, men har jo hørt at det er billig og bra kvalitet. Nå ser jeg etter hårfarge, og det ser jo ut til at prisen er god, sier Berit Skyttern (52), som vi treffer på Normal i Akersgata i Oslo sentrum.

Nettavisen har sammenlignet priser på velvære- og rengjøringsprodukter hos velværekjeden Normal med prisene i dagligvarebutikkene.

Konklusjonen er ganske entydig. Det er mye penger å spare på å handle inn dusjsåper, sjampoer, tannpleieprodukter og lignende i den nye kjeden. Utvalget er enormt mye større og prisene gjennomgående betydelig lavere.

Til gjengjeld er det endel andre varer du bør unngå å handle på Normal. For eksempel er sennep dobbelt så dyrt på Normal som på Kiwi.





Nesten 50 prosent dyrere

I testen av sammenliknbare varer er forskjellen mellom dyreste dagligvare og Normal 25 prosent - da har vi regnet med de produktene hvor prisen er ganske lik - det gjelder rengjøringsartikler.

Skreller vi utvalget ned til de rene velvære-produktene blir forskjellen hele 35 prosent mellom Normal og Rema 1000, den dyreste av de tre billigkjedene i testen.

Ser man bort fra varene som er sammenlignet i testen, er det også et vell av andre varer i den nye kjeden som billigkjedene ikke har i sitt sortiment. Velkjente merker finnes i et langt større utvalg, og prisnivået er gjennomgående langt lavere enn hos dagligvarene.

Også frisører, apotekene og spesialiserte velvære-butikker har fått en konkurrent med et prisnivå som vil fortsette å trekke kunder. Her er varene i vårt testutvalg:

Prisene er hentet inn 19. og 20. september i butikker i Oslo sentrum.

Vrien sammenlikning



Med andre ord: både på utvalg, kvalitet og pris framstår Normal som et enkelt førstevalg, om man skal kjøpe inn velværeprodukter. Men det er altså primært i velvære og renhold det lønner seg å handle på Normal. Handler du feil produkt som finnes i andre kjeder også, som Dijonsennep eller Lion King, er prisene hos Normal mye høyere.

Det er også momenter som vanskeliggjør sammenlikning, siden både utvalg og innpakning/volum gjerne avviker. Vi har likevel funnet produkter som selges hos alle.

Der hvor volum avviker, har vi regnet om sammenliknbart volum. Der produktet mangler i én butikk, har vi oppgitt snittprisen i de andre butikkene som har varen - dette gjelder tre produkter.

- Bruker null på markedsføring

Slik forklarer Michael Eeg, daglig leder i Normal Norge, hvordan prisene kan være er såpass mye lavere.

- Vi har en liten organisasjon, og bruker lite penger på direktørlønninger og slikt. Vi bruker også svært lite på markedsføring.

- Hva med marginer og innkjøpsordninger - hva kan du si om det?

- Det ønsker jeg ikke å gå inn på.

Coop-sjef Geir Stokke har forøvrig tidligere innrømt at dagligvarekjedene har hatt for høye priser på rengjørings- og velværeprodukter over en lang periode, noe som har gitt Normal en åpning i markedet.

– Disse aktørene har utfordret oss på varegrupper som både kjedene og leverandørene har tjent gode penger på. Både leverandørene og kjedene har tjent for mye på disse varene, uttalte Stokke til DN tidligere i år.

I løpet av snaut to år har Normal etablert 82 butikker i Norge. Det er god butikk, ifølge Eeg. Normal har avvikende regnskapsår og legger fram årsregnskapet for 2019 i slutten av oktober

- Vi var på 300 millioner i 2018. Nå nærmer vi oss en milliard, sier Eeg til Netavisen Økonomi.

NORMAL: Michael Eeg (t.v) og Jesper Dønnestad Brandt leder Normal i Norge. Nå har de åpnet 82 butikker i Norge, og Normal kan nå milliardomsetning allerede i 2019. Foto: Privat





- Ikke enig i testen

Nettavisen spurte billigkjedene hvordan de har tenkt å møte konkurransen fra den nye kjeden.

- Vi følger nøye med på konkurransen fra kjeder som Normal, og er klare over at de har lave priser på noen produkter, sier Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000.

Hun mener at det er utelatt en rekke produkter der dagligvarekjedene kommer bedre ut, og at kampanjepriser på kjøp av flere varer for å finne enkeltpriser gjør sammenligningen lite objektiv.

- I Extra ønsker vi all konkurranse velkommen og dette bare skjerper oss. Vi har gjort noen grep og vil gjøre flere for å møte den økende konkurransen fra andre aktører som opererer utenfor dagligvarebransjen, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

- Kiwi ønsker all konkurranse velkommen. Vi sammenligner oss først og fremst med de andre lavpriskjedene, men skal selvsagt være billige uansett konkurrent. Denne testen viser et lite utvalg, og vi er ikke enige i flere av sammenligningene Nettavisen har gjort, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Dagligvarene billigst på Rema

I ukas regulære pristest fra enhver.no er det Rema 1000 som kommer best ut, litt over en krone billigere enn Kiwi. Ved siden av denne testen ble også de varene i dette utvalget som finnes på Normal sammenlignet. Den viste at det så langt ikke er grunn til å oppsøke Normal for å kjøpe kattemat, sennep eller eller sjokolade, uten at prisene er avskrekkende høyere. Normal-handlekurven kom på 344 kroner, mot 320 på Kiwi.