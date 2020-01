Med oljeteknologi skal ørkensand bli til dyrkbar matjord. – Sterkt ønske om å være en del av klimaløsningen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Gründerne bak selskapet Desert Control har brukt teknologi og kunnskap fra offshorenæringen til å utvikle et produkt som kan omdanne ørkensand til fruktbar matjord. Bare tenk hva en slik oppfinnelse potensielt kan bety for mennesker som er på flukt fra tørke, sa finansminister Siv Jensen (Frp) under talen i forbindelse med statsbudsjettet i oktober i fjor.

Finansministeren dro fram stavangergründerne som et eksempel på kompetanse fra oljenæringen i Norge som kan forandre verden. Lite visste Desert Control, og sannsynligvis ikke Siv Jensen selv, hvor mye talen ville bety for selskapet videre.

Men la oss først dra tilbake til hvor det hele startet.

Den nå 71 år gamle gründeren Kristian P. Olesen brukte 15 år på å utvikle teknologien i et verksted på Vassøy utenfor Stavanger. Sønnen Ole Morten Olesen (45) var også med. Rundt 17 millioner kroner fra egen lomme gikk med på utprøvingen og utviklingen. Både pengene og kompetansen kom fra Olesen seniors tid i oljeindustrien.

Målet var å skape levedyktige grøntområder i ørkensand (se video øverst i saken). Olesens håp hadde begynt å svinne. Men det var før den erfarne toppsjefen Knut Nesse og investoren Kristian Falnes pustet nytt liv i prosjektet. Duoen bidro med friske penger og sørget for en validering av teknologien – at eksterne forskere verifiserte at den magiske LNC-leiren fungerte (les faktaboks under).

– Vi har et LNC-produkt som vi nå skal starte oppskaleringen av. Teknologien, som kan gi opptil 50 prosent vannbesparelse og bedre jordhelse, kan rehabilitere jordsmonn fra forfall og gjøre sand til dyrkbare områder, sier toppsjef Ole Kristian Sivertsen (44), som i august kom tilbake til hjembyen Stavanger etter flere år som toppleder i USA.

TESTING: Gründer Kristian Olesen prøvde, feilet og lyktes i 15 år i verkstedet sitt utenfor Stavanger. Her fra uttesting i Dubai for noen år tilbake. Foto: Desert Control

Fakta Desert Control ↓ HVA: Desert Control har utviklet en patentert nanoleire (LNC), som kan omgjøre forfallet jordsmonn til dyrkbar jord. Dermed kan for eksempel ørkensand bli forvandlet til grønne områder. HVORDAN: Liquid NanoClay (LNC), nanoleiren, er naturlig leire som blir kjørt gjennom en blandeprosess sammen med vann som deler leiren i ørsmå partikler. Nanoleiren blir tilført for eksempel ørkensand gjennom bestemte spredningsmetoder. Videre gjennomtrenger leiren sandoverflaten, og skaper et naturlig bånd mellom sandpartiklene. Dette gjør sanden mer klebrig, og skaper et nytt jordsmonn som planter og grøntområder kan vokse fra. HVORFOR: Områder som årlig går tapt på grunn av ørkenspredning og tørke, kunne produsert 20 millioner tonn korn hvert år.

Verdens matproduksjon må øke med 70 prosent innen 2050 for at hele verden skal få spise.

Innen 2025 vil 1,8 milliarder mennesker oppleve vannmangel, og to tredjedeler av verden vil uten rikelig tilgang på rent vann.

Å rehabilitere forfallet jordsmonn og nedbrutte økosystemer har potensiale til å binde 3 milliarder tonn CO2 årlig. Kilde: Desert Control

Finansministerens ord

For Sivertsen og resten av Desert Control, var det faktum at finansministeren nevnte oppstartsselskapet i talen gull verdt. Sivertsen hadde nettopp blitt hentet for å kommersialisere selskapet og hente penger. Finansministerens støtte var en drømmestart for 44-åringen.

– Talen i forbindelse med statsbudsjettet var enormt viktig for oss. Å bli nevnt som et referanseselskap i et land som er en del av det grønne skiftet, blir lagt merke til internasjonalt. Det ga oss oppmerksomhet helt inn i FN, og det akselererte prosessen med å få på plass en intensjonavtale med FN. Talen var et viktig bidrag til at vi kom inn i diskusjonene der, og at vi nå er posisjonert for å ta del i et viktig prosjekt, sier Sivertsen.

OPPGLØDD: Ole Kristian Sivertsen sluttet i toppjobben i USA, og kom hjem til Stavanger for å ta over sjefsrollen i Desert Control. - Dersom vi klarer å ta ut potensialet som vi vet vi har innen skalering, så tror jeg at vi kan klare å bygge en milliardbusiness. Fra Stavanger, sier Sivertsen. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Prosjektet, som Desert Control skal delta i sammen med flere andre, har fått navnet Great Green Wall. Visjonen er å bygge et grønt belte fra Senegal til Djibouti – på tvers av Afrika – dersom prosjektet når sitt fulle potensiale. Et enormt gjennombrudd for Desert Control, som først i fjor høst begynte å hente inn kapital for å realisere ambisjonene sine. 40 millioner kroner kom inn, og ytterligere 10 millioner er på vei før emisjonen avsluttes om kort tid.

– Hvis og når prosjektet realiseres, vil det bidra til 100 millioner hektar, et 8.000 kilometer langt belte av dyrkbar jord på arealer som tidligere har blitt spist opp av ørken. Dette vil nå bli grønt igjen, med trær og landbruk - samt det som følger med av positive klimaeffekter og CO2-opptak, sier Sivertsen.

ØRKEN: Klimaendringene og økte temperaturer fører til mer intense perioder med tørke, noe som ødelegger jorda og tørker ut store områder hvert eneste år. 12 millioner hektar dyrkbar jord, et område som til sammen er tre ganger større enn Danmark, forfaller årlig. Foto: Bernat Armangue (AP)

Ifølge Desert Control-sjefen, vil prosjektet bidra til rundt 10 millioner grønne jobber i Afrika, samt grunnlag for landbruksvirksomhet og matproduksjon for millioner av mennesker.

Sivertsen snakker med enorm glød og energi. Da han kom tilbake fra toppjobben i USA, ville han gjøre noe mer enn å skape kundeverdi målt i økonomisk avkastning alene. Hans neste prosjekt måtte ha en positiv innvirkning på klimaet. At Desert Control tilhørte hjembyen Stavanger og hadde et globalt potensiale, var perfekt for den hjemvendte 44-åringen.

– Jeg drives jo og motiveres av et stort potensiale for å forandre livsgrunnlaget til millioner av mennesker som alt håp ellers ville vært ute for. Når jordsmonn forringes og landbruk blir til ørkenområder, er det ingen annen utvei enn å flytte, sier Sivertsen, som ikke engang tør å tenke på hvilke konsekvenser 135 millioner klimaflyktninger vil ha for verden.

TESTING: Desert Controls LNC-leire er validert. Nå gjenstår oppskaleringen. - Vi må finne ut hvor store volumer hver enkel produksjonsenhet kan levere, sier CEO Ole Kristian Sivertsen. Foto: Desert Control

Golfbaner og klimaprosjekter



Når Nettavisen Økonomi spør om ambisjonene for 2020, er planen klar: Teknologien skal utvikles videre og skaleres, samtidig som kommersialiseringen starter. Desert Control skal både tjene penger og redde verden. Selskapet sikter seg inn på å kunne levere grøntområder med banebrytende teknologi til parker, byutvikling og golfbaner i for eksempel Midtøsten. Samtidig vil et avgrenset prosjekt i Senegal starte opp til høsten i forbindelse med FN-initiativet Great Green Wall.

– Vi må også finne ut hvor stor overføringsverdi teknologien vår har til andre markeder utenfor Midtøsten og Nord-Afrika. 110 land er rammet av forfall av landområder. Ser vi fram mot 2021, vil vi fokusere på teknologieksport til vestkysten av USA, Spania, Portugal, Australia og deler av Asia og Afrika, sier Sivertsen.

GRØNT SKIFTE: Slik illustrerer Desert Control sin virksomhet. Frø kan bli sådd i løpet av syv timer etter at nanoleiren har blitt blandet inn i jorda, og planter kan vokse på områder der det tidligere har vært umulig for dem å vokse. Foto: Illustrasjon (Desert Control)

44-åringen tror Desert Control vil bli et milliardselskap ved hjelp av forretningsmodellen han kaller «den gyldne sirkel for bærekraftig suksess». Dette er en drivkraft for både ham selv og selskapet.

– Det handler om at teknologi og produkter skaper kundeverdi som kan måles både i økonomiske resultater og i bærekraftsmålene. Dette skaper igjen grunnlag for videreutvikling av teknologien for økt kundeverdi, som gir ytterligere fremgang målt i økonomiske resultater med tilsvarende bidrag til bærekraftsmålene, sier Sivertsen.

Alt vil skje med hovedkontor i oljebyen Stavanger. Her skal Desert Control i løpet av kort tid ansette mellom seks og åtte ansatte. Dette er bare starten, ifølge Sivertsen.

Flere har tidligere sagt at man må til Oslo for å hente grønne penger. Men Desert Control har allerede fått hentet mesteparten av pengene sine fra lokale Sparebank 1 SR-Bank Markets. Noen av de ferskeste på aksjonærlisten er blant de rikeste i Rogaland, for eksempel investor Frode Teigen fra Egersund og seriegründer Jakob Hatteland fra Haugalandet.

– For et selskap som fokuserer på klimateknologi, jordsmonn og geologi, så er Stavanger et fantastisk sted å være på grunn av kompetansen fra olje og gass. Mange mennesker i denne bransjen begynner etter hvert å få et sterkt ønske om å være en del av klimaløsningen, og her har vi tilgang på kompetanse, innovasjon og et investormiljø i omstilling, sier Sivertsen, som sier selskapet definitivt ikke skal flytte til Oslo.

