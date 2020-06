Norsk el-eventyr legges ned: – En veldig tung beskjed å få

Norske arbeidsplasser forsvinner til Tyskland.

Nettavisen Økonomi oppdaterer artikkelen.



De aller fleste nordmenn har nok utstyr fra Elko i hjemmet sitt. Siden 1945, da grunnleggerne så et stort potensiale i elektrobransjen, har Elko produsert el-materiell som for eksempel stikkontakter og lysbrytere.

Fabrikken på Åmot, noen mil unna Drammen, har huset storstilt utvikling og forskning på automatisering og nye produkter i lang tid.

Nå må 80 ansatte i det som lenge har vært Norge og Skandinavias ledende produsent av elektromateriell finne seg ny jobb.

Det skriver eier Schneider i en pressemelding.

Les mer: Nettavisen Økonomi omtalte den nedleggingstruede fabrikken i januar i år.

Gigantkonsernet Schneider flytter produksjonen og distribusjonen fra Åmot til Schneider Electric-fabrikken i Tyskland og Sverige. Dette ble kommunisert til alle Elko-ansatte på et allmøte tirsdag.

–Det var selvsagt en vanskelig beskjed å gi til ansatte på Åmot, og for mange en veldig tung beskjed å få, sier Karoline Nystrøm, styreleder i ELKO og administrerende direktør i Schneider Electric Norge, i en pressemelding tirsdag.

Samler den europeiske produksjonen

Elko-fabrikken på Åmot blir lagt ned som følge av Schneider-konsernets strategi om å samle produksjonen og distribusjonen på færre og større fabrikker.

– Det er mye usikkerhet. Mange er forbanna og irritert. De vet de jobber i en god bedrift som leverer solide produkter og er lønnsomme. Dette er folk som står på hele veien, og det har aldri vært noe spørsmål om noe annet, sa hovedtillitsvalgt Vegar Tølløvsen på fabrikken på Åmot da Nettavisen Økonomi tok kontakt i januar.

LEGGER NED: Teknologiutviklingen og markedssituasjonen gjør at eier Schneider Electric ser seg nødt til å legge ned den tradisjonsrike fabrikken på Åmot. Dermed mister rundt 80 ansatte jobben. Foto: Henriette Iversen (Bygdeposten)

Flyttingen skal etter planen skje i løpet av 2021. I mellomtiden skal produksjonen gå som normalt. Ingen ansatte på Åmot mister jobben i 2020, og mange vil fortsette et godt stykke ut i 2021.

Men så er det slutt for Tølløvsen og flere titalls andre som må finne seg en ny jobb i kommunen med rundt 13.500 innbyggere.

– Vi har gode produkter og selger veldig bra. Vi mener jo at hvis de hadde investert mer og riktig i bedriften, kunne vi produsert enda mer og bedre. Men vi leverer kjempebra på målsetningene som er satt, sa tillitsvalgt Tølløvsen i januar.

Les mer: Oljebransjen: Sommervikarer får 30.000 for å gjøre ingenting

Kåret til Europas fremste industrileder innen fornybar

Karoline Nystrøm, Schneider Norge-sjef og styreleder i Elko, håper de ansatte finner seg en ny jobb når fabrikken legges ned.

– Vi håper at arbeidsmarkedet har tatt seg opp igjen innen den tid og at våre ansatte får nye muligheter andre steder når fabrikken legges ned. Som arbeidsgiver skal vi stille opp for våre ansatte i en vanskelig tid. Vi skal støtte de med å finne ny jobb, tilby gode sluttpakker og mulighet for overgang til AFP for de som nærmer seg AFP-alder, sier Schneider Norge-sjefen.

VANSKELIG VALG: – Elko-fabrikken har vært veldig viktig for oss. Vi er fornøyd med innsatsen og inntektene. Men dette er ikke en evaluering av historien til bedriften, men en vurdering for fremtiden, sa Schneider Electric Norge-sjef Karoline Nystrøm da Nettavisen Økonomi intervjuet henne i januar. Foto: Schneider Electric

Nystrøm, som i 2019 ble kåret til Europas fremste industrileder innen fornybar energi i fjor, mener Schneider i realiteten ikke hadde noe annet valg enn å legge ned fabrikken.

– I Schneider Electric er det tradisjon for å handle når vi kan, ikke vente til vi må. Utviklingen i markedet går raskt. Etterspørselen etter smarte brytere og stikkontakter øker, og nye konkurrenter dukker opp. Vi må snu mens vi har styrefart. Det er både trist og tungt å legge ned en tradisjonsrik norsk fabrikk og mange arbeidsplasser. Vi mener likevel at dette er en riktig og fremtidsrettet beslutning, sier Nystrøm.

Les mer: Nav: 100.000 permitterte har fått lønnskompensasjon

Les mer: Halvparten av de koronaledige er nå ute av ledighetskøen