Norsk el-eventyr trues av nedlegging: 80 arbeidsplasser kan forsvinne

Bedriften startet i Oslo i 1945 – nå kan det ta slutt: – Mange er forbanna og irritert, sier tillitsvalgt.

Aktiviteten til Elkos fabrikk, hvor størsteparten av de ansatte i det norske el-eventyret jobber, skal evalueres fram til sommeren. Etter det kan 80 ansatte i det som lenge har vært Norge og Skandinavias ledende produsent av elektromateriell måtte finne seg ny jobb.

– Det er mye usikkerhet. Mange er forbanna og irritert. De vet de jobber i en god bedrift som leverer solide produkter og er lønnsomme. Dette er folk som står på hele veien, og det har aldri vært noe spørsmål om noe annet. Men nå er fabrikken nedtrykt av en usikker fremtid, sier hovedtillitsvalgt Vegar Tølløvsen på fabrikken på Åmot.

De aller fleste nordmenn har nok utstyr fra Elko i hjemmet sitt. Siden 1945, da grunnleggerne så et stort potensiale i elektrobransjen, har Elko produsert el-materiell som for eksempel stikkontakter og lysbrytere. Fabrikken på Åmot, noen mil unna Drammen, har huset storstilt utvikling og forskning på automatisering og nye produkter i lang tid.

Nå ser det imidlertid ut til at det norske eventyret kan gå mot slutten.

La ned avdeling for forskning og utvikling

Det franske gigantkonsernet Schneider, som kjøpte Elko i 1999, ser på mulighetene for å flytte produksjonen og distribusjonen ut av landet. Avdelingen for utvikling og forskning har for lengst blitt lagt ned, og Elko på Åmot produserer mer eller mindre det samme som for ti år siden, ifølge de ansatte.

Gradvis har medarbeiderne blitt færre og eldre. Mange har sett skriften på veggen, forteller flere ansatte og tidligere ansatte til Nettavisen Økonomi. 13. januar i år kalte styreleder Karoline Nystrøm inn til allmøte. Schneider skal stake ut sin langsiktige strategi, og fabrikken på Åmot og de 80 ansatte kan bli rammet.

– Vi har gode produkter og selger veldig bra. Vi mener jo at hvis de hadde investert mer og riktig i bedriften, kunne vi produsert enda mer og bedre. Men vi leverer kjempebra på målsetningene som er satt, sier tillitsvalgt Tølløvsen.

Lenge har Elko vært Norge og Skandinavia ledende produsent av elektomateriell som for eksempel stikkontakter, lysbrytere og andre produkter. Fabrikken på Åmot ligger noen mil unna Drammen. Foto: Bygdeposten

Har lagt ned flere fabrikker

Hvorfor fase ut og legge ned driften til en fabrikk som tidligere har blitt ansett som en perle i Schneider-konsernet, med høy og effektiv produksjon?

De siste fem årene har Elkos driftsinntekter samlet vært på over 3,6 milliarder kroner. I 2018 omsatte Elko for 726 millioner kroner, og bedriften registrerte et overskudd på 241 millioner kroner.

Ansatte Nettavisen Økonomi snakker med, tror konsernet i realiteten har bestemt seg for å legge ned fabrikken til fordel for større volumer og mer sentralisert produksjon og distribusjon i land som Tyskland og Sverige. Konsernet må kutte ned på ansatte og fabrikker for å fortsatt kunne levere i skarp konkurranse på elektromarkedet.

Les Elko-styreleder Schneider Electric Norge-topp Karoline Nystrøms kommentarer til dette lengre nede i artikkelen.

På fabrikken snakkes det om at Schneiders fabrikk i Merten i Tyskland skal overta mer av produksjonen og at distribusjonssenteret i Ørebro i Sverige skal overta mer av distribusjonen.

Andre fabrikker eid av Schneider har blitt lagt ned i tur og orden, for eksempel Thorsman-fabrikken i Sverige og Strömfors-fabrikken i Finland. Kun én av de 207 som mistet jobben på sistnevnte fabrikk takket ja til videre arbeid for Schneider utenlands, ifølge avisen Yle.

– Tapet på på å flytte produksjonen kan bli stor. Men det er også et tap konsernet kan være villig til å ta for å sentralisere produksjonsområdene, sier Tølløvsen, som uttaler seg om eventuell flytting på generelt grunnlag.

INDUSTRIGIGANT: Schneider Electric fra Frankrike kjøpte Elko i 1999. Gigantkonsernet er verdensledende innen energihåndtering og automatisering, og har rundt 150.000 ansatte. Her fra Le Vaudreuil i Frankrike. Foto: Charly Triballeau (AFP)

Styreleder: – Ikke en evaluering av historien

Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric og styreleder i Elko, bekrefter til Nettavisen at Schneider-konsernet vurderer å flytte produksjonen og distribusjonen til andre deler av konsernet.

– Konsernet består av rundt 150.000 ansatte i over 100 land, og da er det flere fabrikker i Europa som er aktuelle. Dette gjør vi for å sikre konsernets fremtidige konkurransekraft, sier Nystrøm.

Styrelederen sier at konkurransekraften til Elko-fabrikken på Åmot vurderes både i et norsk og et europeisk perspektiv. Hun påpeker at markedet som Elko og Schneider opererer i beveger seg veldig fort, og at det kommer mange nye, smarte løsninger innenfor deres produksjonsområde både i Norge og globalt.

– Vi er nødt til å produsere Elko-produktene på steder der det er mest hensiktsmessig. Vi har selvfølgelig forståelse for at budskapet fra allmøtet gjør de ansatte både utrygge og usikre. Vi har som mål å ha en åpen prosess for å unngå rykter og spekulasjoner, sier Nystrøm.

STORE: Franske Schneider Electric omsatte i 2018 for over 250 milliarder kroner. Nå må konsernet vurdere om Elkos fabrikk på Åmot blir en del av planene videre. Foto: Charly Triballeau (AFP)

– Noen av de ansatte sier de har sett skriften på veggen lenge, og at dette begynte da forsknings- og utviklingsavdelingen ble lagt ned for rundt ti år siden. Hvorfor la dere ned avdelingen?

– Jeg kan ikke si hva som lå bak den beslutningen. Jeg har vært i Schneider i 12 måneder.

– Ansatte reagerer på at Elko, som har levert høy lønnsomhet og effektivitet gjennom mange år, kan bli rammet av en slik omstrukturering. Hvorfor er akkurat Elko pekt ut av konsernet?

– Elko-fabrikken har vært veldig viktig for oss. Vi er fornøyd med innsatsen og inntektene. Men dette er ikke en evaluering av historien til bedriften, men en vurdering for fremtiden. Vi står der vi står nå, sier Nystrøm.

I slutten av 2019 ble Schneider Electric Norge-sjef Karoline Nystrøm kåret til en av Europas beste industriledere innen fornybar energi av European CEO Magazine. I starten av januar måtte hun gi den tunge beskjeden til Elko-fabrikken på Åmot om at produksjonen skal vurderes frem til sommeren. Foto: Schneider Electric

Ekstern konsulent skal vurdere fabrikken

Nystrøm forteller til Nettavisen Økonomi at det kommer en ekstern, norsk konsulent for å vurdere fabrikken på Åmot frem til sommeren. Hun peker på smarthus-markedet som viktig i konkurransen internasjonalt i tiden fremover, og at ny kompetanse må på plass.

– Dersom Elko-fabrikken på Åmot blir lagt ned, hvor skal Elko produsere og distribuere fra da?

– Nå er det sånn at rundt 50 prosent av Elko-produktene i Norge ikke blir produsert på Åmot. De kommer fra utlandet og fra andre steder i Norge. Hvis, med trykk på hvis, vi ender opp med å legge ned fabrikken på Åmot, må vi diskutere hvor produksjonen og distribusjonen skal komme fra. Mest sannsynlig blir det andre steder i Europa, sier Nystrøm.

