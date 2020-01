Norsk gründer fortviler: – Snusgiganten bryter norsk lov

Snusgiganten bak en rekke nettbutikker bryter norsk lov ved å reklamere for snus. Etter Nettavisen tar kontakt, stenger de reklamen.

Det norske snusmarkedet er i heftig endring, og stadig flere kjøper snus på nettet. En av dem som tjener store penger på trenden er det svenske selskapet «Haypp Group».

De står bak nettbutikkene snus.com, snuslageret.no og snushjem.no – alle nettbutikker som selger store volum til norske snusere.

Selskapet skal også opprette den første norske snusbutikken i Oslo, og ifølge selskapet selv står de for salget av tre av fire snusbokser som blir solgt på nett i Norge.

I Norge er reklame for tobakksprodukter strengt forbudt. Lovverket er såpass strengt at ifølge selskapet Sol Cigar, som driver en ærverdig og gammel sigarbutikk like ved slottet i Oslo, kunne de ikke lenger sende ut nyhetsbrev til kundene sine om produktene.

Men ifølge Nettavisens undersøkelse viser det seg at det store svenske selskapet bryter norsk lov på daglig basis.

Forbanna

Den norske gründerbedriften Snus365.no som følger norsk lov er frustrert over konkurrentens adferd.

FORBANNA: Den norske gründeren Adrian Huer i Snus365 reagerer på at den svenske giganten bryter norsk lov. Foto: Snus365

– Vi er en ganske nyoppstartet snusbedrift i Norge og gjør vårt ytterste for å holde oss til norsk lov. Men når vi ser at utenlandske aktører helt bevisst bryter den loven uten at noe skjer fra myndighetene, blir vi bekymret, sier Adrian Huer i den norske bedriften.

Huer har tatt kontakt med det svenske selskapet tidligere, etter de ble kjent med den ulovlige reklamen.

– Det tar ikke mer enn to minutter å stoppe annonsene, sier Huer til Nettavisen.

Det har konsekvenser for den norske butikken, ettersom de ikke kan konkurrere på like vilkår når den store konkurrenten aktivt bryter norsk lov.

– I utgangspunktet mener vi det er dårlig karma å snakke negativt om en konkurrent, men nå mener vi at strikken er strukket for langt, sier Huer.

– Må reageres skarpt og tydelig

REAGERER: Leder Iman Winkelman i Virke Servicehandel mener myndighetene må reagere skarpt og tydelig, slik at det er like konkurransevilkår. Foto: Virke

Også organisasjonen Virke som organiserer bedrifter over hele Norge reagerer kraftig på den svenske bedriftens adferd.

– Er dette alvorlig for den norske bransjen?

– Vi er opptatt av at spillereglene bør være like for alle aktører som omsetter tobakk/snus i det norske markedet, sier leder Iman Winkelman i Virke Servicehandel.

Lederen mener det kan bety at norske bedrifter mister arbeidsplasser.

– Vi forventer at myndighetene gjør en vurdering av hvorvidt eksemplemene som fremlegges i artikkelen, er i strid med tobakksskadeloven. Det er viktig at myndighetene tar initiativ til en regelverksendring som gjør at sanksjonsformene blir like for fysiske butikker og nettbutikker som omsetter tobakk og snus, sier han.

– Vi stenger kontoen

Selskapet oppgir selv at de har reklamert gjennom Google tidligere, men at de har siden september holdt kontoen stengt. Men selskapet sier det har likevel sluppet gjennom noen klikk.

Etter Nettavisen tok kontakt med spørsmål om brudd på loven, opplyser de nå at de stenger kontoen.

– Vi har etter Nettavisens spørsmål nå stengt ned denne kontoen, sier kommunikasjonsdirektør Markus Lindblad i selskapet.

Han mener det var usikkert om selskapet kunne reklamere gjennom Google eller ikke, og sier de hadde en dialog med Helsedirektoratet.

– Vi vil be om unnskyldning for at dette skjedde, og samtidig poengtere at det hverken har vært noen plan, vilje eller mål med å annonsere mot det norske markedet siden 22. september 2019, sier Lindblad.