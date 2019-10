Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen

Nedturen er over for de fleste i oljenæringen, og aktivitet og optimisme tilbake. Da stiger lønningene også, og det liker ikke NHO-foreningen Norsk Industri.

Stavanger Aftenblad har snakket med flere bransjetopper under oljemessen Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger Forum, der tema er «Optimismen er tilbake». Flere av dem uttrykker bekymring for at oljeselskaper og leverandører skal komme tilbake til en situasjon der priser og lønninger løper løpsk igjen.

Bransjesjef Runar Rugtvedt for olje og gass i NHO-foreningen Norsk Industri ser signaler til at lønningene er på vei opp.

– Det er veldig betenkelig og noe vi ikke liker. Samtidig ser vi at de fleste fortsatt er nøkterne, deriblant de store selskapene, sier Rugtvedt.

– Hvis det er noe vi ikke trenger nå, er det en lønnsutvikling som ikke er bærekraftig. Oljebransjen kommer til å svinge framover. Det er bedre å ha stabile arbeidsplasser på lang sikt enn å få kortsiktige lønnshopp fordi aktiviteten er høy nå, sier han.

I fagforbundet Safe mener man det ikke er fagarbeiderne som er med på å drive lønningene opp, men at det «har tatt litt av på ingeniørnivå, og spesielt i ledende stillinger».

– Her har man gjerne individuelle lønnsavtaler, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.