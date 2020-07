Norsk kjempeavtale i Asia: – Teknologieksporten fra Norge skjer nå

Verdens lengste menneskeskapte dike. Opptil 1,6 millioner arbeidsplasser. Et LG- og Samsung-eid selskap vil ha norsk teknologi til å gjøre jobben.

– Nå får vi henvendelser fra hele verden, sier en entusiastisk Børge Bjørneklett.

Forrige gang Nettavisen Økonomi intervjuet Ocean Sun-direktøren, var Bjørneklett klar på at det norske selskapet skulle satse på havnebassenger, fjorder og bukter utenfor de store byene i Asia.

Under et år senere har Ocean Sun og sørkoreanske EN Technologies, eid av gigantene Samsung og LG Electronics, inngått en lisensavtale. Det betyr at selskapet har kjøpt lisens til å bruke teknologien til Fornebu-selskapet når en gigantisk flytende solpark skal bygges bak Saemangeum-demningen.

– Det er en veldig stor anerkjennelse av teknologien vår når et så kompetent teknologiselskap tar vår løsning med videre i et så stort prosjekt. De vil ha store volumer, og vår løsning kan stå for opptil en fjerdedel av det som blir verdens desidert største flytende solkraftverk på 2,1 gigawatt, sier Bjørneklett, som legger til at han ikke kjenner til noen landbaserte solparker som er av tilsvarende størrelse heller.

FORNØYD: – Så vidt jeg kjenner til så er det ingen andre liknende teknologier som er utpekt til Saemangeum-prosjektet. Det er flere koreanske selskaper involvert, men de har helt andre typer systemer, sier Børge Bjørneklett, direktør i Ocean Sun. Foto: Ocean Sun

Saemangeum-demningen er verdens lengste menneskeskapte dike, og er over 33 kilometer lang. Lisensen som sørkoreanerne har kjøpt, innebærer å bygge et demonstrasjonssystem med et mulig påbygg på 100 megawatt innen de neste 18 månedene. Partene har også undertegnet en intensjonsavtale om å bygge ut 500 megawatt innen de neste fem årene.

– Det er viktig å påpeke at det ikke er helt i boks. Først skal vi bygge et testanlegg, noe alle de store konsernene krever for å få bekreftet at teknologien fungerer, sier Bjørneklett.

Fakta Ocean Sun ↓ Ocean Sun spesialiserer seg innen flytende solkraftverk, og ble startet i 2016. Teknologien er egenutviklet, og består av robuste solceller som er festet til flytende, hydroelastisk membran.

Selskapet har testet den spennende teknologien utenfor Singapore, Filipinene og på merdene til sjømatgiganten Lerøy i Norge.

Eiendomsutvikler Tor Andenæs er styreleder og deleier. Daglig leder og gründer Børge Bjørneklett eier 26 prosent av aksjene, mens medgründerne Øyvind Christian Rohn og Arnt Emil Ingulstad eier henholdsvis 26 og 16 prosent av aksjene. Investor Jens Ulltveit-Moe eier 10 prosent gjennom selskapet Umoe.

TEST: Norske Ocean Sun testet en 200 KW flytende vindpark utenfor Filippinene i fjor sommer. Foto: Ocean Sun

Verdt flere hundre millioner



Nylig lanserte den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in en storslått plan kalt «Korean New Deal», som innebærer massive investeringer i grønn energi. Moon lovet over 550 milliarder kroner til å bygge fornybar infrastruktur og miljøvennlige bedrifter.

Den sørkoreanske energiministeren Shim Jin-soo uttalte nylig at det gigantiske Saemangeum-prosjektet, som Ocean Sun leverer teknologi til, vil generere private investeringer verdt over 35 milliarder kroner og skape 1,6 millioner arbeidsplasser.

Hva Bjørneklett og Ocean Sun sitter igjen med, holder direktøren foreløpig noenlunde tett om. Inntektsgrunnlaget til det norske selskapet er lisensavgiften på teknologien, og hvis koreanerne velger å bygge ut alt, kan Ocean Sun sitte igjen med i overkant av et par hundre millioner kroner.

– Men, hvis de går for hele pakken, så skal du ikke se bort ifra at vi vil reforhandle lisensen, sier Bjørneklett.

Ifølge Verdensbanken vil flytende sol-markedet, hvis vi legger et forsiktig anslag til grunn, ha potensiale til å være verdt mer enn 10.000 milliarder kroner. Flere større installasjoner har på kort tid blitt installert i Kina, som er den største aktøren på markedet, og flere er planlagt i India og i Sørøst-Asia.

Best på saltvann og bølger

Ifølge anerkjente bransjemagasinet PV Magazine skal 1,2 GW, litt over halvparten, av den gigantiske flytende solparken starte produksjonen i slutten av 2022. Da vil parken allerede være åtte ganger større kapasitet enn dagens største flytende installasjon i Kina.

Blant utfordringene til utbyggingen i Sør-Korea er at saltvann, vind og bølger i Gulehavet kan skape problemer for solcellene. Bjørneklett mener det er teknologien til Ocean Sun som tåler saltvann best, og at det er blant faktorene som gjorde at det norske selskapet dro avtalen i land.

– Vi synes det er fantastisk at giganter som LG og Samsung indirekte velger å satse på norsk teknologi. Teknologieksporten fra Norge skjer nå, og det skjer med Ocean Sun. Det er vi som behersker saltvann og bølger, og har slått konkurrentene våre med lave utbyggingskostnader og høy virkningsgrad, sier direktøren.

Bjørneklett forteller om henvendelser fra Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten, Sørøst-Asia og Nordøst-Asia etter at det ble klart at Ocean Sun kan levere til gigantprosjektet bak Saemangeum-demningen.

– Samtalene går sakte på grunn av covid-19, men det er helt klart stor interesse rundt oss nå, sier direktøren.

