Norsk luksusforhandler håver inn korona-penger

Millioner i koronastøtte til Jaguar-forhandlere

Rekordsalg av Jaguars nye elbil i fjor utløser koronastøtte i millionklassen til landets forhandlere av luksusmerket i år.

Salget av den svært populære elbilen Jaguar I-Pace i fjor vår har ført til at landets forhandlere av luksusbilemerket kan rapportere om store forskjeller i omsetningen fra i fjor vår til i år og har dermed utløst stor koronastøtte fra regjeringens krisepakke, skriver Klassekampen.

AS Insignia får 1,3 millioner kroner fra regjeringens pakke, og Motorpool Handel AS får 1,3 millioner. Totalt har bilbransjen fått 50 millioner kroner i støtte for å håndtere utfordringene knyttet til virusutbruddet.

– Jeg forstår godt at det kan virke provoserende når luksusbilforhandler får penger fra staten fordi salget har droppet. Men hvis vi ser større på det har vi over 40 ansatte som fortjener jobb, sier administrerende direktør Thomas Øvreseth i Insignia til avisen.

Han sier at driften fram til den populære el-modellen ble lansert gikk med underskudd, men at driften ble kraftig oppjustert med flere ansatte og større lokaler for å møte den voldsomme etterspørselen etter elektriske biler i det norske markedet.

