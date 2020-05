«Norsk mat er dyr på grunn av den helvetes landbrukspolitikken!», er det mange som roper. Og mener. Ja, økonomer også. Og krever å bli trodd. Men de tar feil.

Fullstendig feil. Norsk mat er «dyr» fordi vi har så mye penger. Vi kjøper Tesla S som bil nummer to eller tre - bare for å slippe å stå i kø. Hallo!



Maten i Norge er altså ikke dyr. I det hele tatt. Den er billig fordi vi har så mye penger. Og fordi vi investerer 0,55 prosent av pengene i norsk matproduksjon sånn at vi får ren, sunn og næringsrik mat til en mye lavere pris enn ellers hadde vært mulig.

En halv prosent, altså. Noe som gjør at vi ikke trenger å bruke stort mer en 10 prosent av inntekten vår på mat!

Og så må noen - gjerne økonomer også - fortsatt tro på et Billig-Nirvana her på jord, et slags magisk sted med høye lønninger og boligpriser - og de samme lave prisene på mat som i land uten høye lønninger og boligpriser - og uten Tesla S som bil nummer to. Eller tre.

Dette landet finnes ikke! Det kan ikke finnes. Det er en illusjon!

Selv om noen tror det når de kommer til andre land og synes maten der er dritbillig. Og mye billigere enn hos oss. Årsaken er selvsagt at det oppleves sånn når vi eksporterer kjøpekraften vår. Som er hinsides mye høyere enn i de landene vi besøker.

Vi investerer altså lommerusk i norsk matproduksjon og får sunn, god og næringsrik mat tilbake. I tillegg til at landet vårt ser ut slik vi alle ønsker at det skal se ut, så klart.

Avkastningen på investeringen vår er god med andre ord. Veldig god. Mye bedre enn den Oljefondet klarer å få til - uansett hvem som bestemmer der.

Så nå burde vi få politikerne våre til å øke investeringen vår i norsk matproduksjon, slik at den blir enda bedre og mer bærekraftig.

For det finnes ingen investering med bedre avkastning i dagens urolige og uforutsigbare verden.