Norsk megler satte prisrekord på den franske rivieraen - se de eksklusive bildene

Synes du norske boligpriser er høye? Det er ingenting mot det en norsk stjernemegler nylig oppnådde i Cannes. Nettavisen gir deg de eksklusive bildene.

Nå i oktober har direktør Fredrik Lilloe hos verdens største privateide eiendomsmegler Knight Frank solgt en penthouseleilighet i filmbyen Cannes for 72.000 euro kvadratmeteren. Det tilsvarer med dagens svake krone svimlende 739.000 kroner.

739.000 kroner kvadratmeteren er milevis over den norske og nordiske salgsrekorden. Den tilhører fortsatt Odd Kalsnes. Han solgte for noen år siden en leilighet på eksklusive Gimle terrasse for 287.000 kroner kvadratmeteren.

Asiatisk kjøper

- Ja, nå er rekorden bekreftet. Kjøperen er fra Asia, men jeg kan ikke si noe nærmere om hvem det er, sier Lilloe til Nettavisen Økonomi. Luksusleiligheten ligger i et nybygg, der det tidligere var to bygårder som ble revet. Ettersom det er et nybygg, var det ingen budrunde.

Prisrekorden i Cannes ble satt for en 287 kvadratmeterstor penthouseleilighet i 9. og øverste etasje i nybygget First Croisette på anerkjente Boulevard de la Croisette i Cannes, «croisetten».

- Prosjektet er solgt ut med 50 prosent, prisene starter på 35.000 euro kvadratmeteren, forteller Lilloe.

Et sikkert marked

- Denne rekorden sier mye om markedet på Rivieraen, og i Frankrike. Det er et sikkert marked hvor både franskmenn og utlendinger fortsetter å investere i eiendom. Vi har satt fire rekorder i Cannes siden 2017 og nå altså en fransk rekord som vi er veldig fornøyde med, fortsetter han.

Nybygget ligger rett ved filmpalasset i Cannes og ett minutt fra stranden og går også fem etasjer under bakken. Penthouse-leiligheten går under navnet «Palme d’Or », gullpalmen, etter den årlige filmprisen som deles ut i mai.

- Hvis man skulle leie slike leiligheter, hvilke priser snakker vi da om?

- Hotellet ved siden av tilbyr en suite for 35.000 euro per natt (nesten 360.000 kroner, red.anm.). Dette er den største suiten på hotellet, og hotellprisene ligger naturlig nok høyere.

MIDT I SMØRØYET: Denne penthouseleiligheten kunne ha vært din hvis du hadde bladd opp døyt 200 millioner. Taket på filmpalasset i Cannes til høyre i forgrunnen. Foto: (Knight Frank)

255.000 kroner for en uke

- Å leie en midt på treet-leilighet i vårt kompleks tipper jeg vil koste 25.000 euro i uken, sier Lilloe.

Det klart dyreste området i Cannes er den såkalte bananen, området nedenfor jernbanestasjonen mot sjøen. Fra jernbanestasjonen i Cannes og ned til stranden er det ca. 10 minutters gange.

- Vi har flere nordmenn som nå aktivt kjøper villaer og leiligheter langs hele Rivieraen, også i Monaco. Budsjettene varierer fra 10 millioner kroner opp til godt over 300 millioner kroner for de rikeste, forteller Lilloe.

Luksusprosjektet langs croisetten står ferdig i fjerde kvartal 2020 og oppføres av luksusutbyggeren Finamas. Eieren kan se frem til 5 soverom, stor stue, spisestue og en terrasse på 118 kvadratmeter med svømmebasseng og panoramautsikt over Middelhavet.

Dolce & Gabbana

Prosjektet består av totalt 21 leiligheter og får blant annet en flaggskip-butikk fra Dolce & Gabbana på over 1200 kvadratmeter i 1. etasje. Det blir selvfølgelig private garasjer, concierge service, sikkerhetsvakt 24 timer i døgnet, samt privat spa og treningsstudio for beboerne.

- Hva med å kjøpe disse leilighetene som en investering?

- Kjøper du riktig innenfor bananen, kan du oppnå 7-10 prosent i brutto avkastning, 4-5 prosent etter et eierkostnadene er trukket fra. Det er en norsk eier som eier en stor eiendom i Cannes, og han oppnår en netto avkastning på 4 prosent, svarer Lilloe.

Han mener avkastningen du oppnår er i stand til å betale ned et lån på 9-11 år. 6 måneder av året regnes som høysesong i Cannes, den resterende tiden kan eieren bo der selv.

Og for solhungrige nordmenn som lurer på temperaturene langs Rivieraen: Lilloe melder om 19 grader og overskyet vært torsdag, mens det onsdag var sol og en temperatur midt på 20-tallet. Vil du bade der denne helgen, kan du se frem til 19 grader i vannet

Flere rekorder

Bladet Kapital omtalte leiligheten i september. Da var salget ikke bekreftet. Lilloe fortalte til Kapital at Knight Frank har hatt fem eller seks salgsrekorder det siste året. Majoriteten av disse rekordene er satt i Cannes.

Den siste salgsrekorden i absolutte verdier tilhører en russer som kjøpte en leilighet i filmbyen for svimlende 335 millioner kroner.

– Å se dette prisnivået i Cannes er sjelden. Det er samme nivå som på gullkvartalet i Monaco, hvor prisene ligger på mellom 70 og 100.000 euro pr. kvadratmeter, sa Lilloe til Kapital for snaue to måneder siden.

2,25 milliarder!

Ifølge eiendomsmegleren er det i den eksklusive bukta Cap Ferrat (øst for Nice mot Monaco, red.anm.) og Cannes at prisrekordene settes. Lilloe sier at de nylig har åpnet kontor i Cap Ferrat, og der går det virkelig unna.

- En russer betalte 220 millioner euro for en 14 mål stor eiendom i Cap Ferrat, mens en annen russer betalte 88 millioner euro for en annen eiendom i området, forteller Lilloe.

Cannes har for øvrig om lag 70.000 innbyggere og er mye mindre enn Nice. Gjennomgående er prisene høyere i Cannes enn Nice, eksempelvis restaurantprisene.

En annen forskjell er at stranden i Cannes er en sandstrand, mens stranden i Nice består av rullestein.