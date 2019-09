Norsk milliardprosjekt stiller Frihetsgudinnen fullstendig i skyggen

I fremtiden vil de som kommer sjøveien oppdage enorme norske vindmøller før de ser Frihetsgudinnen ved ankomst New York.

NEW YORK (Nettavisen): Et helt nytt norsk milliardprosjekt skal i fremtiden lyse opp New York; havvindprosjektet Empire Wind.

Norske Equinor har nemlig fått kontrakten med å bygge en vindturbinpark til havs i New York, et prosjekt som i fremtiden skal levere strøm til en halv million husstander i byen.

- Dette prosjektet er virkelig et gjennombrudd for vår satsing innen havvind. Prosjektet er dobbelt så stort som de største prosjektene vi har bygget til nå, og det er vårt første prosjekt i USA, sier Christer af Geijerstam, Equinors direktør for havvind på østkysten av USA, til Nettavisen.

Investerer 27 milliarder kroner

Samlede investeringer for havvindprosjektet Empire Wind vil være på om lag tre milliarder dollar, i underkant av 27 milliarder norske kroner, med en antatt oppstart sent i 2024.

Et sted mellom 60 til 80 vindmøller på høyde med ikoniske Chrysler Building skal settes opp i området, som ligger drøyt 30 kilometer syd for Long Island.

Vindmøllene er hele 250 meter høye og hver turbin er forventet å ha en installert kapasitet på minst 10 MW.

Det norske milliardprosjekter stiller Frihetsgudinnen fullstendig i skyggen. Med sine 93 meter, er den ikoniske kvinnen vesentlig lavere enn de norske vindgigantene. Foto: Equinor/size-explorer.com

Ifølge Equinor vil havvindparken ha en kapasitet på 816 MW, og vil da med 60-80 vindturbiner kunne gi strøm til mer enn 500.000 hjem i New York.

New York City er USAs største by, og har et folketall på rundt 8,4 millioner.

I drift fra desember 2024

Det er forventet at prosjektutviklingen vil starte så tidlig som mulig våren 2021, med forventet bygging i 2022 og kommersiell drift fra desember 2024.

Det betyr at mange som kommer sjøveien fra 2024 vil møte enorme norske vindmøller før de får se Frihetsgudinne ved innseilingen til New York.

Det norske milliardprosjekter stiller for øvrig Frihetsgudinnenn fullstendig i skyggen.

Med sine 93 meter, er den ikoniske kvinnen vesentlig lavere enn de norske vindgigantene.

Et sted mellom 60 til 80 vindmøller på høyde med ikoniske Chrysler Building skal settes opp i området, som ligger drøyt 30 kilometer syd for Long Island. Foto: Equinor

- Det vil komme flere prosjekter

Søndag kommer statsminister Erna Solberg til New York for å besøke prosjektet sammen med Equinors konsernsjef, Eldar Sætre.

- Vi gleder oss til å ta imot statsministeren og vise frem hvordan dette prosjektet blir. Utenfor kysten her skal vi bygge 60-80 vindturbiner, og gjennom kabler til Brooklyn skal vi forsynes minst en halv million familier i New York med fornybar energi, sier Christer af Geijerstam til Nettavisen.

Christer af Geijerstam, Equinors direktør for havvind på østkysten av USA, sier de jobber med flere lignende prosjekter både i USA og Europa. Foto: Equinor

- Østkysten er et av de beste områdene i verden for havvind, og vi er godt posisjonert her. Empire Wind er et gigantprosjekt og kommer først, men det vil komme flere prosjekter her. Vi jobber også med spennende muligheter i Storbritannia og flere andre steder i verden, sier Christer af Geijerstam.

Fakta Fakta om Empire Wind-prosjektet til Equinor ↓

Empire Wind-området strekker seg 15-30 miles sørøst for Long Island, det dekker 80.000 acre og har vanndyp på mellom 65 og 131 fot (20-40 meter). Hver turbin er forventet å ha en installert kapasitet på minst 10 MW, slik at en havvindpark på 816 MW vil ha 60-80 vindturbiner som gir strøm til mer enn 500.000 hjem. Empire Wind skal ha en betydelig infrastruktur og utbygd forsyningskjede tilgjengelig i Port of Coeymans i storbyområdet New York og i den sørlige delen av Brooklyn. Equinor vil også inngå forhandlinger med leverandører og fagforeninger i delstaten New York om en prosjektarbeidsavtale for byggevirksomheten i Empire Wind-prosjektet, og har forpliktet seg til å betale gjeldende arbeidslønn. Det forventes at prosjektutviklingen vil starte så tidlig som mulig våren 2021, med forventet bygging i 2022 og kommersiell drift fra desember 2024. Investeringsnivå på et havvindprosjekt av denne størrelsen vil typisk ligge på om lag 3 milliarder USD. Kilde: Equinor

- Vil skape 800 lokale jobber

Ifølge Equinor forventes det at prosjektet vil skape om lag 800 lokale jobber i bygge- og driftsfasene, blant annet innen lokal fabrikasjon av betongstrukturene til vindturbinene i storbyområdet New York.

Det nye prosjektet vil skaffe strøm til 500.000 husstander i New York og vil kunne gi 800 lokale arbeidsplasser. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Equinor skal også investere over 60 millioner USD i oppgradering av en havn i New York, noe som vil støtte framtidige havvindprosjekter og styrke delstaten New Yorks posisjon ytterligere som knutepunkt for havvind i USA. Equinor vil forplikte seg til å gi minst 4,5 millioner USD til stønader og utvikling av arbeidskraft i lokalsamfunnet, i tråd med målene som er satt av myndighetene i New York i forbindelse med utvikling av havvindsindustrien, opplyser selskapet.