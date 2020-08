Norsk økonomi: Dypeste nedgangen noensinne

Norsk økonomi hadde et usedvanlig dårlig andre kvartal.

Nasjonslregnskapstall offentliggjort fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag viser at fastlandsøkonomien stupte med hele 6,3 prosent i andre kvartal. SSB skriver i en melding at det er den dypeste nedgangen de har målt noensinne for et kvartal og verre enn under finanskrisen for drøye ti år siden.

I 4. kvartal 2008 gikk bruttonasjonalprodukt ned 2,3 prosent. Det tredje største fallet var 1. kvartal i 2020.

– Etter den dramatiske nedgangen i aktiviteten i mars og april var fastlandsøkonomien i juni under halvveis tilbake fra bunnpunktet. Dermed ble 2. kvartal nesten tre ganger så ille som det verste kvartalet under finanskrisen, sier seksjonssjef Pål Sletten for Nasjonalregnskapet i SSB i meldingen.

Lik nedgang

Han påpeker også at utviklingen i Norge har vært forholdsvis lik som i de andre skandinaviske landene.

– Det er noen forskjeller på om nedgangen kom i 1. eller 2. kvartal 2020. Men den samlede nedgangen siden 4. kvartal 2019 er av samme størrelsesorden i Norge, Sverige og Danmark.

DNB Markets ventet et fall i verdiskapningen her hjemme i foregående kvartal på 6,1 prosent.

Handelsbanken så for seg at Fastlands-BNP falt med 6,5 prosent fra første til andre kvartal, etter et fall på 2,1 prosent i første kvartal.

Banken skrev i en morgenrapport mandag at aktivitetene i norsk økonomi falt med 4,6 prosent i april, men økonomien hentet seg noe inn igjen i mai med en oppgang på 2,4 prosent. I juni var månedsoppgangen på 3,7 prosent.

Normalt på sykehusene

– Det største bidraget til juniveksten kom fra helse- og omsorgstjenester. Dette skyldes i hovedsak av at aktiviteten på sykehusene har kommet tilbake til normalt nivå, sier Sletten.

Det lå ifølge Handelsbanken i kortene at aktiviteten steg videre i juni, men ikke nok til å forhindre et markert fall i andre kvartal sett under ett.

STUP: Etter en jevn kvartalsvekst de foregående årene stupte fastlandsøkonomien gjennom våren. Foto: (SSB)

Såkalt forretningsmessig tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur, underholdning og annen tjenesteyting, samt transport utenom utenriks sjøfart bidro også til veksten mot slutten av 2. kvartal.

Stupte

Husholdningenes forbruk økte med nærmere 9 prosent i juni. Men for hele andre kvartal var nedgangen i forbruket hele 10,3 prosent, til tross for en økning i varekonsumet.

Det hefter større usikkerhet enn normalt ved nasjonalregnskapstallene i denne perioden.

– Vi har vært nødt til å ta i bruk nye datakilder for å fange opp helt uvanlige omveltninger i norsk økonomi. Tallene kan bli revidert etter hvert som vi får bedre datagrunnlag, sier Sletten.

Bunnen er nådd

Det positive er at norsk økonomi har snudd etter at bunnen ble nådd i april. Dette mener banken vil komme til syne gjennom en tilsynelatende sterk kvartalsvekst for Fastlands-BNP i tredje kvartal.

Men, oppe i denne gleden er det noen tegn til at farten i norsk økonomi har dabbet litt av igjen i det siste. Det har skjedd i takt med at usikkerheten rundt koronasituasjonen har tatt seg noe opp.

Handelsbanken skrev i gårsdagens rapport at den videre gjenåpningen av økonomien er satt noe på vent. Det preges også av at enkelte områder har vært nødt til å stenge ned igjen for en periode.

Nasjonalregnskapet gir oversikt over tilstanden og utviklingen i norsk økonomi. Sentrale størrelser i regnskapet er blant annet bruttonasjonalprodukt (BNP), forbruk, eksport og import, sysselsetting og lønn, lønnsomhet i næringer og produktivitet.