Norsk oljegründer ut mot oljeskam: - Mange må lese seg opp

Ståle Kyllingstad inviterte oljeministeren for å snakke om havvind og karbonfangst, men kom med en klar beskjed til dem som føler oljeskam.

BRYNE (Nettavisen Økonomi:) Greta Thunberg og hennes klimatur til New York har vært på alles lepper denne uken, inkludert Donald Trumps. Nylig ba FNs spesialrapportør David Boyd Norge innstendig om å stoppe med oljeleting, og mente den norske petroleumsindustrien bidro til brudd på menneskerettighetene. Torsdag samlet en rekke eksperter seg til «klimafrokost» i Oslo for å snakke om hvordan Norge kan avrunde oljealderen med stil. Sjelden har klimasaken vært så til de grader øverst på agendaen.

- Greta Thunberg og millioner av andre har streiket for klima de siste ukene - hva er ditt forhold til det?

- Jeg respekterer fullt ut at folk mener noe og at ungdom og voksne tar et standpunkt. Men jeg synes også at mange må lese seg opp, slik at vi får faktabaserte debatter. Verden er en komplisert plass, og vi som reiser rundt i verden ser at det er mange som har mye større problemer enn det vi har. Problemet er mer komplekst enn at Norge skal lage en plan for nedstengning av oljeindustrien. Det hjelper verden forsvinnende lite. La oss heller lage en plan for å få ned forbruket, sier Ståle Kyllingstad, IKM-gründer og oljeservice-sjef til Nettavisen Økonomi.

Ståle Kyllingstad i IKM hadde ikke kun bedt oljeminister Kjell-Børge Freiberg på koseprat. - Vi har råd til å investere i miljøvennlig energi nå. Om ikke oss, med 9.700 milliarder kroner i oljefondet, hvem ellers, spurte Kyllingstad. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Kyllingstad, som ifølge Kapitals ferske beregninger har en nettoformue på 1,85 milliarder kroner, har også registrert at oljearbeidere den siste tiden har oppdatert profilbildene sine med filteret «stolt oljearbeider».

- Jeg synes det er rart at noen forsøker å påføre oljearbeidere oljeskam. Jeg tror de fleste av oss ikke føler på oljeskam. Jeg tror vi skal fokusere på tiltak som bedrer klimaet i verden. Det blir unødvendig mye krangling, og krangling fører som oftest ikke til løsninger på store problemer. Og det finnes ikke en større problemstilling enn klimaproblemet, sier oljeservicegründeren.

Les mer: Tar du Greta Thunberg på alvor og gjør noe med klima-utslippene fra Norge?

Mener debatten blir polarisert

Torsdag inviterte Kyllingstad olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til IKMs verksted på Jæren for å blant annet snakke om oljepolitikk. IKM-sjefen var som vanlig tydelig i talen, og krevde at Freiberg og regjeringen gjorde mer for at Norge skal bli verdensledende innen vindkraft til havs og karbonfangst og -lagring (CCS).

- Vi har råd til å investere i mer miljøvennlig energi nå. Om ikke oss, med 9.700 milliarder kroner i oljefondet, hvem ellers, spurte Kyllingstad.

- Du har invitert Freiberg til Jæren for å gi beskjed om at regjeringen må bruke mer penger på fornybar energi. Hvorfor?

- Fordi vi må gjøre noe med oljeforbruket. Behovet for energi er der, så la oss gjøre noe med forbruket. Da vil oljeindustrien dø av seg selv, hvis det i det hele tatt er et mål i seg selv. Jeg håper at CCS skal skaffe oss den overgangsordningen vi trenger, og kanskje gjøre oljeindustrien renere, sier Kyllingstad.

- Dersom Norge hadde stoppet oljekranene, ville sannsynligvis lite skjedd. Å gjøre et så stort globalt problem om til et nasjonalt problem er i beste fall klønete. Få ned forbruket, så løser det seg av seg selv, sa oljeservicegründer Ståle Kyllingstad til oljeminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) under et møte på Jæren torsdag. Foto: Magnus Ekeli Mullis

IKM-gründeren mener de siste ukers debatter hverken har gjort oljebransjen eller miljøbevegelsen noen tjenester.

- Ytterpunktene i debatten blir for store, og debattklimaet har blitt for polarisert. Altfor mange sterke meninger baserer seg på følelser, ikke på fakta. Jeg er ingeniør, og jeg tror på fakta - og de må vi sette oss ned og vurdere, sier Kyllingstad.

Les også: Svensk flyekspert langer ut mot flyskam

Oljeministeren om oljeskam: - Slutt

Olje- og energiminister Freiberg fikk, som forventet, klar og tydelig beskjed fra Kyllingstad om hva som var forventet av ham fremover. Freiberg sparer ikke på noe i sin karakteristikk av oljearbeidere på norsk sokkel.

- Retorikken fra noen er jo nettopp egnet til å påføre skam eller dårlig samvittighet. At oljearbeidere reagerer med å sette «stolt oljearbeider»-filter på Facebook har jeg stor forståelse for. Jeg har bare én beskjed til dem som påfører andre skam: Slutt med det. Er det noe disse menneskene fortjener, så er det honnør for hva de hver dag er med på å skape, sier Freiberg til Nettavisen Økonomi.

Oljeminister Kjell-Børge Freiberg fikk være med inn i operasjonsrommene til IKM på Jæren, og fikk se IKM utføre undervannsoperasjoner knyttet til Snorre B-plattformen. - Tenk at dette skjer her, på Bryne, i Rogaland, sa Freiberg. - Forsiktig nå, kvitterte IKM-gründer Ståle Kyllingstad. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Tidligere denne uken kritiserte oljeministeren Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre (Ap) for å ønske en ny klimapolitikk som innebar at olje og gass kunne bli liggende. Støre svarte med å beskylde Freiberg for å drive bevisst villedning, noe Freiberg avviser.

- Jeg konstaterer bare at Ap nå sier at de skal endre klimapolitikken og at olje og gass skal ligge igjen under havbunnen. Jeg lurer bare på hva denne klimapolitikken vil innebære, dersom Ap vil at alt også skal være som før. Jeg registrerer at det er ulike meninger innad i Ap, og at ulike personer mener ulike ting som ikke står i partiprogrammet, sier oljeministeren.

Les også: Lan Marie Berg må svare for ytterligere 250 lovbrudd: - Svært alvorlig

Les mer: Økte kollektivpriser vil være en provokasjon mot Oslos grønne velgere