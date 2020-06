Norsk oljekjempe snapper toppsjef fra rival og satser på havvind

SATSER: En lav oljepris og et usikkert olje- og gassmarked har gjort Ocean Installer enda sikrere på at en havvind-satsing er riktig vei å gå, ifølge administrerende direktør Odd Strømsnes. Her fra Doggerbank-utbyggingen til Equinor utenfor Norfolk i Storbritannia. Foto: Equinor/Occean Installer