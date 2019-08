Norsk oppfinnelse kan ta knekken på lakselusa

Lakselusa koster oppdrettsnæringen milliarder av kroner. Nå mener to norske bedrifter at de har funnet en løsning.

TRONDHEIM ( Nettavisen Økonomi): Selskapene Ecotrone AS og Vard er to av totalt 700 utstillere på verdens største messe for havnæringen. Begge selskapene har spesialisert seg på lakselus, og blant de 26 000 deltakere på messen er det mange som er interessert i deres løsninger.

Oppdrettsnæringen er en bransje i vekst, og både eksportører og leverandører har hatt glede av oppturen. Likevel står utfordringene i kø for den lønnsomme bransjen. Problemer knyttet til både sykdom, dyrevelferd, forurensning og miljø står sentralt under årets messe.

Lakselusa er likevel det problemet som troner øverst på pallen, ifølge bransjen selv. Nettavisen har snakket med to bedrifter under årets messe som mener de har funnet løsningene på problemet.

Støvsuger all lus den kommer over

Andelen lus i merden er en viktig økonomisk faktor for dagens oppdrettsnæring. Om det blir oppdaget for mye lus i ett anlegg kan oppdretter være nødt til å redusere antall laks. I tillegg skaper lakselus omdømme-trøbbel for oppdrettsnæringen, som for eksempel da Pamela Anderson tidligere i sommer demonstrerte mot norsk lakseoppdrett.

ØNSKES VELKOMMEN: HKH Kronprins Håkon hilser på ordfører i Trondheim Rita Ottervik under åpningen av Aqua Nor i Trondheim Foto: FOTO: Ane Tolnes Haugdal

Hvert år taper lakseoppdrettsnæringen milliarder av kroner på problemet med lakselus. Finner oppdrettsnæringen en løsning på den plagsomme skapningen, vil det ha en effekt omtrent tilsvarende hva en løsning på klimaendringene ville hatt for oljebransjen.

- Hovedproblemet i dag er jo lusa. Klarer du å ta knekken på den, så har du gjort dagen for hele næringa, sier produktsjef i Vard, Nils Almvik..

Selskapet Vard har utviklet et produkt som ifølge dem hjelper et godt stykke på vei.

- Det er rett og slett en stor støvsuger som finkjemmer vannet for lus, sier Almvik

Produktet renser vannet i merdene for all lus som ikke sitter fast i laksen. Den suger til seg vann i lav hastighet, slik at ingen fisk blir med i dragsuget, og filtrerer unna all lus.

- I det vannet vi renser sitter 100 prosent av lusa igjen i filteret. Det vannet vi renser blir altså helt rent, sier han.

IN ACTION: Slik ser støvsugeren ut når den er i bruk. Foto: FOTO: VARD

Den digre pumpa ble utviklet i samarbeid med oppdrettere og forskere og er utviklet både med tanke på fiskehelse, miljø og lønnsomhet i bransjen.

SKISSE: Vannet suges inn i toppen, renses, og pumpes deretter ut igjen i merden Foto: FOTO: VARD

- Jeg lovet støvsugeren ferdig til messa, og det ble den akkurat, så det er jeg godt fornøyd med. Vi får se om salgstallene står til forventningene, det er i alle fall stor interesse, slår Almvik fast.

STOLT: Nils Almvik, produktsjef i Vard er strålende fornøyd med den nye støvsugeren han har vært med på å utvikle Foto: FOTO: Ane Tolnes Haugdal





Kjenner lusa på gangen

Selskapet Ecotone AS har spesialisert seg på å oppdage lakselusa. De har utviklet SpectraLice, et helautomatisk undervannskamera som teller lusa som sitter på laksen når den svømmer i en merd. Ivar Erdal, en av grunnleggerne bak selskapet, sier det er den helt spesielle teknologien som gjør prosessen mulig.

- Det spesielle kameraet registrerer alle farger, ikke bare de som vi mennesker ser, på den måten klarer det å skille ut lusa fra fisken, sier han.

NY TEKNOLOGI: Ingrid Myrnes Hansen og Ivar Erdal fra Ecotone viser frem selskapets nyutviklede kamera. Foto: FOTO: Ane Tolnes Haugdal

Selskapet ble topp tre i Aqua Nors innovasjonspris for det spesielle kameraet som skal erstatte de manuelle tellingene som foregår i dag. Erdal mener teknologien bidrar med et mye bedre tallgrunnlag enn det som er tilfellet i dag, men at det også bidrar til dyrevelferden.

- Med manuell telling blir laksen trengt inn i et maskineri og lusa talt, det skaper unødvendig stress for fisken. Ved å bruke kamera kommer også fisken mye bedre ut. Og en fisk som har det bedre, smaker bedre, sier Erdal.





Ser store muligheter

En av dem som leser om den norske oppfinnelsen med begeistring, er Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid, som også er Nettavisens gjesteredaktør fredag.

SPENT: Alfred Bjørlo, ordfører i Eid (V) er gjesteredaktør i Nettavisen fredag. Han leser saken fra Aqua Nor om lakselus-oppfinnelsen med stor entusiasme. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Dette viser hvilken enorm teknologiutvikling det er i denne næringen. Det viser at vi ikke skal være redd for å stille tøffe miljøkrav til næringslivet. Det utløser veldig ofte kreativitet og får fart på den teknologisk utvikling. Klarer vi å løse lakselusproblemet så har vi virkelig lagt gullegget for å ha videre vekst i næringen og ta vare på villaksen og fjordene våre.

Verdens største

Aqua Nor, som kan skilte med å være verdens største messe for aquakultur-teknologi, ble offisielt åpnet av fiskeriminister Harald T. Nesvik tirsdag. På messen deltar over 26 000 personer fra rundt 75 ulike land. Fiskeriministeren mener messen er svært viktig for næringen.

- Aqua Nor gir et godt bilde på fremtiden, men den beste måten å spå fremtiden på er å skape den selv. Dersom oppdrettsnæringen skal forbli bærekraftig, kan en ikke lene seg tilbake. En må stadig jobbe for å bli bedre, sa Nesvik i sin tale.

ØNSKES VELKOMMEN: Liv Holmefjord ønsker HKH Kronprins Håkon velkommen til Aqua Nor

Styreleder i stiftelsen Nor-Fishing og fiskeridirektør Liv Holmefjord trekker frem betydningen av ny teknologi og bruken av kunstig intelligens for at Norges nest største eksportnæring skal fortsette å vokse videre.

- Bruk av kunstig intelligens og stordata i oppdrettsnæringen, vil endre hvordan næringen jobber i fremtiden. Dette ser en allerede, og det er flere selskaper som viser frem dette under årets messe, sier Holmefjord.