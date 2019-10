Norsk øyeskanner kan redde millioner av diabetes-pasienter fra blindhet

En av tre 500 millioner diabetessyke risikerer å bli blind. Den norske gründerbedriften Oivi har på trappene en rimelig løsning som kan redde millioner fra et liv i mørke.

FORSKNINGSPARKEN/CUTTING EDGE (Nettavisen Økonomi): Under Cutting Edge-festivalen denne uken ble det presentert mange spennende nyvinninger i krysningsfeltet mellom medisinsk forskning og algoritmebasert teknologi.

En av disse er øyeskanneren som ble presentert av Oivi, et norsk gründerselskap med internasjonal profil og et datterselskap i India. Aarti Kapoor, selskapets kommersielle strateg, forklarer teknologien og planene for Nettavisen Økonomi.

- Skanneren er på prototype-stadiet og det foreligger allerede intensjonsavtaler med to av de største helseforetakene i India. Vi starter opp med testing på pasienter nå mot slutten av året, forteller Kapoor.

500 millioner

Global helsestatistikk viser at det er 500 millioner mennesker i verden som er rammet av diabetes - en av tre av disse utvikler øyesykdommen diabetisk retinopati - som hvis den forblir ubehandlet gir stor risiko for blindhet.

Prognosen for blindhet er betydelig bedret på grunn av laserbehandling, som kan hindre eller forsinke en forverring av synet, men det er i følge Store Norske Leksikon «viktig at diabetikere kontrolleres regelmessig hos øyelege slik at behandlingen kan foregå til riktig tid».

Det er selve denne muligheten for kontroll som produktet Oivi utvikler, retter seg mot. Problemet er desidert størst i Sørøst-Asia, fordi det er enormt ressurskrevende å oppdage sykdommen i tide. Utstyret for å oppdage retinapati er svært kostbart og at pasientene må oppsøke spesialister for å bli undersøkt.

- Ofte skjer det for sent. Er man i fase tre av sykdommen, er blindhet uungåelig, sier Kapoor.

I India er det vanlig at man setter opp leirer for øyeundersøkelse der det er mistanke om diabetes og retinopati. De rurale områdene ligger ofte langt unna nærmeste sykehus.

- Skanneren vi utvikler er svært enkel å bruke. Den kan tas i bruk av primærhelsetjenesten og tas med ute i felten.

Viser resultatet umiddelbart

Oivi-skanneren gjør selve analysen på kort tid straks bildet er tatt, og resultatet vil vises umiddelbart. Skanneren vil umiddelbart fastslå om pasienten har retinopati og også hvilken fase av sykdommen det dreier seg om.

- Dette krever ingen spesialister - og derfor kan vi få screenet langt flere pasienter på et tidlig stadium, poengterer Kapoor.

Prisingen kan tilpasse markedene, mener hun. Hun anslår at en screening av en pasient kan koste så lite som 20 kroner per pasient gjennom en abonnementsbasert prismodell - og at da vil man nå de fleste som har behov for dette også i India.





Ekstremt krav til optikk

Det lille selskapet har store ambisjoner. Arbeidet framover blir på gjøre teknologien skalerbar - for det er et enormt potensielt marked for denne øyeskanning også i Europa og Amerika.

Konkurrentene er enten fastmonterte skannere som finnes hos spesialistene eller billigere kameraskannere, ifølge Oivi. Nøkkelen er derfor å oppnå et ekstremnivå på selve optikken, mens det ligger prestisje i å utvikle effektive algoritmer for bildefangst og -analyse:

- Optikken er avgjørende. Vi trenger ekstremt høy kvalitet for å gjøre analysen.

Oivi forventer lansering av produktet i 2021, og det planen er at den første implementeringen skjer i et samarbeid med noen av de største sykehusene i India.

Selskapet ledes av Anders Eikenes, med bakgrunn fra blant annet Cisco Systems, Tomra og Huddly.

- Dette er et veldig spennende selskap, og noe av grunnen til at jeg tror de kan få det til er at de satser på å løste et reelt og stort problem. Anders har også vist stor gjennomføringsevne tidligere og at han er i stand til å bygge selskaper opp godt, sier Rolf Assev, en av grunnleggerne av Startup Labs, som holder til i Forskningsparken og i Bergen og huser totalt 70-80 norsk gründerselskaper.