Norsk politikk kalles «absurd» og «et paradoks» i utlandet

Norge jubler over åpningen av oljekjempen Johan Sverdrup, men utenlandske kommentatorer stiller spørsmål ved Norges rolle som klimaleder.

- Sverdrup-feltet er en gigant som er ventet å gi staten mer enn 900 milliarder kroner til finansiering av velferdsstaten. At Sverdrup får kraft fra land gjør at produksjonen skjer med lave utslipp, sa olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg mandag da den første oljen fra Johan Sverdrup nådde Mongstad-terminalen i Hordaland.

Like euforiske har ikke utenlandske aviskommentatorer vært over åpningen av gigantfeltet i Nordsjøen.

Frank Stocker, redaktør for finans i den tyske dagsavisen Welt, mener for eksempel at Johan Sverdrup «kaster lys over Norges dobbeltmoral» som en oljefinansiert klimapionér. I en meningsartikkel peker Stocker på at «grønne» Norge har gått foran med en voksende elbilpark og et forbud mot klimaskadelig fakling. I tillegg berømmer Welt-kommentatoren det norske oljefondet for å kvitte seg med mange oljeselskaper.

«Paradokset» Norge

Men der stopper også komplimentene fra den tyske kommentatoren. På sine nettsider skryter Equinor av at elektrifiserte Johan Sverdrup er et lysende eksempel på hvorfor vi ikke skal skru igjen oljekranene, ettersom utslippene fra produksjonen er 80 til 90 prosent lavere enn sammenliknbare plattformer med gassturbiner. Stocker skriver at oljen naturligvis slipper ut den samme mengden CO2 når den forbrennes, på lik linje med langt «skitnere» oljefelt, og kritiserer Equinor for å ikke nevne dette med ett ord:

«I stedet viser oljeselskapet til at Johan Sverdrup vil gi rundt 900 milliarder kroner til den norske statskassen i årene fremover», skriver aviskommentatoren.

Åpningen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen får gjennomgå i internasjonale medier, og pekes på som en kilde til både store inntekter og store utslipp. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Heller ikke Financial Times-kommentator John Gapper mener Equinors regnestykker henger sammen. Han peker på at Equinor, som de andre store oljeselskapene, regner ut hvor mye de bidrar til klimaendringene ut ifra produksjonen:

«Equinor bruker landstrøm til Johan Sverdrup-feltet utenfor kysten av Norge, og estimerer at det vil spare miljøet for 25 millioner tonn CO2-utslipp. Det er et utilstrekkelig måte å regne på. Shell anslår at 85 prosent av selskapets egne utslipp kommer fra forbrukerne som bruker fossile brensler, og ikke produksjonen. Du kan være verdens mest operasjonelt ansvarlige oljeselskap, men produktet ditt vil fortsatt tilføre skade», skriver Gapper.

Oljedepartementet: - Oljefondets investeringer handler ikke om klima

Equinor-aksjen har falt nesten 25 prosent over det siste året, og selskapet har kunngjort tilbakekjøp av aksjer verdt 45 milliarder kroner innen 2022 for å gjøre de gjenværende aksjene mer verdt.

Welt-kommentator Stocker mener det er et paradoks at et oljeselskap som den norske staten eier to tredjedeler av nå bruker milliarder av kroner på å kjøpe seg opp innen olje, samtidig som oljefondet nå selger oljeaksjene sine:

«Du må sannsynligvis være norsk for å forstå denne logikken», avslutter Stocker.

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen i Olje- og energidepartementet sier han tar kritikken fra Stocker og Welt med knusende ro. Knutsen er klar på at Norge må kutte egne utslipp «betydelig, raskt og tilstrekkelig», men mener norsk olje er en del av klimaløsningen.

- Norge produserer olje og gass med svært lave utslipp. Alle grundige analyser viser at olje og gass vil være en del av energimiksen i mange år fremover, og da bør Norge produsere det. Dette også fordi gass muliggjør at kull kan fases ut blant annet i europeiske land og fungerer godt i samspill med varierende energi fra sol og vind. Dette gjør gass til en viktig del av løsningen i EU-lands klimapolitikk, sier Knutsen.

Statssekretæren mener Welts finansredaktør tar feil når han setter opp en motsetning mellom Equinors tilbakekjøp av aksjer og oljefondets planer om å selge oljeaksjer.

- Begrunnelsen for å begrense Oljefondets investeringer i olje- og gassvirksomhet handler ikke om klima, men om å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Det er overraskende at finansredaktøren i Die Welt ikke har fått med seg dette, sier Knutsen til Nettavisen Økonomi.

Amerikansk finanstidsskrift: Norge er en grønn leder. Landet borer også etter mer olje enn noensinne.

Også amerikanske Fortune, som er blant verdens største finanstidsskrift, skriver om Norges oljepolitikk i lys av klimaendringene. Fortune snakker med analysebyrået Rystad, som forventer at Norge vil bore 30 til 50 brønner hvert år frem mot 2023 - en leteboom av dimensjoner. Fortune nevner også at gigantfeltet Johan Sverdrup åpnet tidligere denne måneden:

«Dette understreker selvfølgelig en pinlig motsigelse. Norge er en pionér når det gjelder å ta i bruk grønn teknologi - elbiler har nesten blitt standarden, og befolkningen er avhengig av grønn vannkraft. Samtidig er det et land som har bygd rikdommen sin på oljeboring offshore», skriver Fortune.

Miljøpartiet De Grønne blir langt merke til av amerikanske Fortune. Her ved nasjonal talsperson Une Bastholm. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Fortune skriver også om Arbeiderpartiets «nei» til konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja fra april. Tidsskriftet har også notert seg framgangen til blant andre Miljøpartiet De Grønne fra valget:

«Politiske kritikere av oljeindustrien har gjort fremgang. I lokalvalget i september gjorde politiske partier som Miljøpartiet De Grønne og SV, som ønsker å begrense olje- og gassindustrien, fremgang på bekostning av sentrumspartier som tradisjonelt har støttet industrien. Den politiske splittelsen øker - sammen med tempoet på oljeletingen», skriver Fortune.