Norsk selskap involvert: Ny test skal gi umiddelbart korona-svar

Børsen reagerte momentant: et norsk selskap er deleier i en test som skal kunne kutte korona-deteksjon med over en uke.

Tirsdag morgen skjøt verdien av det norske medtech-selskapet Lifecare AS i været. En børsmelding gjorde det kjent at selskapet har 25 prosent eierskap i et tysk firma som utvikler en test som skal gi sikkert koronavirus-svar i løpet av fem minutter.

Mens eksisterende tester forutsetter antistoffer i testvæsken, skal den nye testen angivelig oppdage viruset direkte, idet smitten er et faktum. Siden antistoffer i kroppen dannes først etter 5-10 dager med infeksjon, kutter denne tyske testen dermed kraftig ned på tiden det tar å oppdage viruset.

Selskapet bak er tyske Digital Diagnostics AG, som Lifecare fra før har inngått et joint venture med om finansiering av sitt egen glukose-sensor, Sencell.

- Det er selvsagt kjempespennende å få ta del i dette. Vi tror at testen kommer i produksjon så snart som mulig. Men vi er også ydmyke for det arbeidet som skal gjøres og vi vet det er andre aktører som jobber med liknende problemstillinger, på vaksine- og test-fronten. Dette er bare veldig bra - vi tror det er plass til flere aktører her, sier Lifecare’s daglige leder, Rune Frisvold, til Nettavisen.

DELEIER AV KORONA-TEST: Styreleder i Lifecare Christian Saure ringer med bjellen under noteringen på Oslo Børs i juli 2018. F.v: Styremedlem Joacim Holter, daglig leder Rune Frisvold og styreformann Christian Saure . Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Tester uten lab

Digital Diagnostics AG er i sluttfasen av å utvikle sin sensor for testing av SARS koronavirus. "SARS-CoV-2 MEMS 5 Minute Test" skal kunne oppdage viruset direkte i alle stadier av infeksjonsforløpet.

Resultatet kan avleses direkte, uten tidkrevende lab-undersøkelser, hevder det tyske selskapet. Testen er i lommestørrelse og kan brukes hvor som helst av leger eller helsepersonell, uten at det kreves opplæring på forhånd.

Fakta Slik virker SARS-CoV-2 MEMS 5 Minute Test ↓ Testen, utviklet av tyske Digital Diagnostics AG, skal ta 5 minutter.



Forekomst av SARS-CoV-2 virus i denne tesen oppdages ved hjelp av mikro-elektro-mekaniske systemer (MEMS), uten at det trengs tidkrevende prøvetaking og lab-undersøkelser. SARS-CoV-2 MEMS 5 Minute Test™ virker ved hjelp av en såkalt cantilever (uthengende plate som er festet i én ende) som er integrert på en mikrochip på størrelse med en fingernegl. Disse nanomekaniske fjærene som er laget av silisium er ekstremt tynne og beveges av svært lite kraft. De er derfor velegnet som høysensitive biokjemiske sensorer. Platen som henger ut har et lag av antistoffer, som binder opp eventuelle virus i testvæsken. Når SARS-CoV-2 virus bindes til dette laget, skjer en endring i overflate-spenningen som forårsaker en mekanisk bøying av uthengeren dette igjen utløser et elektrisk signal på chipen. Kilde: Yahoo-artikkel om digid-teknologien

Klart i mai

Testen skal ifølge produsenten gi et klart og tydelig “YES”/“NO” på om det er funnet virus i testvæsken. Den digitale diagnostiseringsplattformen muliggjør rask testing av millioner av mennesker samt sanntidsovervåking av sykdomsspredningen, hevder Lifecare i børsmeldingen.

Ved å knytte de digitale sensoren opp mot en sikker, kryptert plattform kan regionale, spesielt virale områder oppdages i sanntid og tiltak treffes umiddelbart, på raskere vis enn med andre tester, hevder selskapet videre. Digital Diagnotics AG hevder at testmetoden er langt mer pålitelig enn konvensjonelle antistoff-tester, som kan gi informasjon om en infeksjon først etter fem til ti dager:

- Sammenlignet med tidligere kjente hurtigtester, reagerer vår test langt mer pålitelig i alle stadier av infeksjonen. Så snart vi har de første prototypene av vår biosensor klar i midten av mai, vil vi foreta komparative tester som vil bekrefte den høye påliteligheten i testen, svarer Mirsad Devic, teknologidirektør i Digital Diagnostics AG, på vårt spørsmål om hvordan selskapets skal verifisere testens nøyaktighet.

Ifølge Devic vil testen koste om lag det samme som gjeldende lab-tester, et sted mellom 100 og 200 euro.

- Flere millioner tester er bestilt

Devic forteller at det tyske selskapet har inngått avtaler med flere fabrikker som kan skalere opp produksjonen, slik at masseproduksjon av testen kan komme i gang i høst.

- Vi vil kunne produsere betydelige mengder tester for mange regioner. Det foreligger allerede forespørsler om flere millioner tester fra USA, EU, Russland og Midtøsten og Afrika, skriver Devic i en epost til Nettavisen.

Det mangler pålitelige og kostnadseffektive tester som kan spore viruset direkte i nær sanntid og på et tidlig stadium i inkubasjonsfasen, hevder Lifecare i børsmeldingen.

- Kan man ta en test som er såpass hurtig og pålitelig, gir jo det en mulighet. Det vil være noe som hele verden kan være interessert i å bruke, og teknologien kan anvendes senere på andre biomarkører. Det blir veldig spennende å se hva resultatet av dette blir, sier Rune Frisvold, daglig leder i Lifecare.

- Ville vært meget nyttig

Hurtigtester som kan påvise virus/antigen og ikke bare antistoffer er kjent fra før, blant annet influensa-tester, skriver Karoline Bragstad, fungerende seksjonsleder ved Seksjon for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet, i en epost til Nettavisen.

- Problemet med slike antigen-hurtigtester har generelt vært at de har hatt meget lav sensitivitet og har dermed ikke vært å stole på. Testene har for eksempel ofte gitt negativt testresultat selv om det har vært virus i prøven.

Bragstad er likevel spent på om den nye testen kan virke bedre, og mener digital avlesing er en fordel for for å kunne registrere dataene.

- Det ville vært meget nyttig med en sensitiv hurtigtest for påvisning av virus som ikke krever laboratorietesting, og som kan utføres mer lokalt og gi svar mens pasient venter. Dessverre er det kun laboratoriemetodene som baserer seg på PCR-teknologi (polymer chain reaction, red. anm) som hittil har hatt god nok sensitivitet for påvisning av virus, skriver Bragstad.