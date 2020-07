Norsk selskap vant «nobelpris i bærekraft» – nå viser de hvorfor

Desert Control-sjefen måtte kaste seg på flyet til Norge før Dubai stengte ned. Kort tid etter kom de overraskende resultatene av arbeidet.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Målet om å tjene store penger på å omdanne ørkensand til dyrkbar jord kommer nærmere og nærmere for stavangergründerne Desert Control.

I januar omtalte Nettavisen Økonomi hvordan selskapet samlet millioner av kroner fra regionale investorer for å utvikle matjord-teknologien videre. Nanoleiren er banebrytende, og er en blanding som gründer og tidligere oljeingeniør Kristian P. Olesen brukte 15 år på å utvikle i et verksted utenfor Stavanger.

Fakta Desert Control ↓ HVA: Desert Control har utviklet en patentert nanoleire (LNC), som kan omgjøre forfallet jordsmonn til dyrkbar jord. Dermed kan for eksempel ørkensand bli forvandlet til grønne områder. HVORDAN: Liquid NanoClay (LNC), nanoleiren, er naturlig leire som blir kjørt gjennom en blandeprosess sammen med vann som deler leiren i ørsmå partikler. Nanoleiren blir tilført for eksempel ørkensand gjennom bestemte spredningsmetoder. Videre gjennomtrenger leiren sandoverflaten, og skaper et naturlig bånd mellom sandpartiklene. Dette gjør sanden mer klebrig, og skaper et nytt jordsmonn som planter og grøntområder kan vokse fra. HVORFOR: Områder som årlig går tapt på grunn av ørkenspredning og tørke, kunne produsert 20 millioner tonn korn hvert år.

Verdens matproduksjon må øke med 70 prosent innen 2050 for at hele verden skal få spise.

Innen 2025 vil 1,8 milliarder mennesker oppleve vannmangel, og to tredjedeler av verden vil uten rikelig tilgang på rent vann.

Å rehabilitere forfallet jordsmonn og nedbrutte økosystemer har potensiale til å binde 3 milliarder tonn CO2 årlig. Kilde: Desert Control

Nylig stakk Desert Control av med hovedpremien i prestisjetunge Katerva Awards i konkurranse med 1.500 ideer og innovasjoner. Katerva-prisen har blitt omtalt av blant annet Reuters som «nobelprisen i bærekraft».

Etter først å ha vunnet prisen for beste innovasjon knyttet til mat- og vannsikkerhet, smalt Desert Control like gjerne til og vant hovedprisen også. Premien er ikke bare heder og ære, avslører Desert Control-sjef Ole Kristian Sivertsen til Nettavisen:

– Gjennom Katerva-prisen får vi mulighet til å treffe investorer som ikke bare investerer i aksjer og selskaper, men også bidrar med enkeltsummer til prosjekter de tror på. Dette kan ha kjempestor betydning for Desert Control. Før vi får stor skalerbarhet, er kostnaden per hektar jord høyere enn det de som trenger det mest kan betale, sier Sivertsen.

OPPGLØDD: I fjor sluttet Ole Kristian Sivertsen i toppjobben i USA, og kom hjem til Stavanger for å ta over sjefsrollen i Desert Control. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Utrolige resultater fra Dubai

Den oppløftende anerkjennelsen kommer på toppen av svært lovende resultater fra selskapets siste validering av teknologien for dyrking av mat på ørkensand.

Testingen foregikk i Dubai i De forente arabiske emirater, hvor Sivertsen og forskerne i ICBA installerte teknologien og fikk plantene, sensorene og vanningsanlegget i ørkensanden. Aktiviteten skjedde i mars, og uttestingen fikk et realt skudd for baugen da covid-19 i løpet av få dager spredte seg over hele verden, inkludert Dubai.

Sivertsen skjønte alvoret i tide, og fikk kastet seg på et av de siste flyene fra emiratene før landet stengte fullstendig ned. Hele prosjektet syntes bortkastet, ettersom forskerne og Desert Control fryktet at de ikke ville kunne følge opp jorden slik de håpet.

– Derfor var det spesielt gledelig og inspirerende å se at de døde sandområdene vi omgjorde til jord i mars produserte fire kilos vannmeloner, squash og kort. De klarte å overleve uten særlig tett oppfølging og med fjernstyring fra Norge. Vi klarte å bevare plantene selv med lufttemperaturer på opp mot 50 grader, sier Sivertsen.

UTGANGSPUNKTET: Ørkensand i glohet Dubai-sol ble gravd opp og gjort til matjord. I bakgrunnen ser man trær dyrket på tidligere testfelt. Foto: Desert Control

EN MÅNED: Måneden etter at norske Desert Control forlot landet og de lokale forskerne ble satt i hjemmekarantene, hadde ørkensanden blitt forvandlet til matjord. Foto: Desert Control

Også testområdene like ved, som Desert Control dyrket jord på frem til september i fjor, har holdt seg grønne og fine, ifølge en overrasket Sivertsen.

– Dette til tross for at de har stått helt ubehandlet. Det viste oss at jorden har en enorm motstandskraft mot høye temperaturer, sier Desert Control-sjefen.

Avlingene fra valideringen ble delt ut til arbeidsledige gjestearbeidere, som hverken får jobbe eller slipper ut av Dubai på grunn av strenge koronarestriksjoner. Desert Control ønsket i utgangspunktet å sende frukten til laboratoriene for å teste næringsinnholdet, sødmen og holdbarheten i vannmelonene, men disse var stengt. Derfor fant Sivertsen gjennom organisasjonen Røde Halvmåne et godt formål for maten.

– Frukten ble fantastisk godt mottatt. Nå jobber vi med å distribuere kornavlingene til en baker i området som kan dele ut gratis produkter til lokalbefolkningen som takk for gjestfriheten de har vist oss, sier Sivertsen.

Bygger maskiner med lokale leverandører

I løpet av det siste halve året har Desert Control klart å skaffe 42 millioner kroner ved hjelp av en emisjon, og har fortsatt oppskaleringen, valideringen og videreutviklingen av den banebrytende teknologien.

Neste steg er å øke kapasiteten til å levere større mengder flytende leire. Flere lokale leverandører på Jæren fikk plutselig mindre å gjøre da oljeprisen falt kraftig i mars, og bruker ledig kapasitet til å hjelpe Desert Control med maskinutvikling.

Etter planen skal en prototype som kan produsere 40.000 liter flytende leire i timen testes i begynnelsen av august. Dersom maskinen fungerer som den skal, kan den sendes til ørkenområder i emiratene, hvor Desert Control har en lang liste med prosjekter som venter.

JULI: Kornavlingen nærmer seg klar til innhøsting. I slutten av mars var området dekket av ørkensand, og det var ikke noe grønt å spore utenom testfeltet i bakgrunnen med trær. Foto: Desert Control

Etter det vil Sivertsen lage maskinene større og større for å legge til rette for distribusjon over hele verden.

– Vi har en skisse på en maskin som kan produsere 400.000 liter leire i timen som vi ønsker å utvikle, sier Desert Control-sjefen.

FRODIG: Ørkensand har blitt til grøntområder i Dubai. Nå vil Desert Control fra Stavanger eksportere teknologien til resten av verden. Foto: Desert Control

