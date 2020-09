Norsk superaksje får Financial Times til å gni seg i øynene: – Dette er helt sprøtt

Tomras elleville ferd vekker oppsikt hos en av verdens ledende næringslivsaviser.

Pantegiganten Tomra fra Asker har hatt bemerkelsesverdig stor suksess på Oslo Børs de siste årene, noe også den britiske næringslivsavisen Financial Times har bitt seg merke i.

I fredagens artikkel i en serie analyser om markeder, selskaper eller produkter i vinden, spør avisen: Dette er helt sprøtt, når kommer Tomra til å krasje?

Tomra-aksjen har hatt en 450 prosents vekst på børs de siste fem årene - mens Oslo Børs samlet har vokst 42 prosent. Markedsverdien av selskapet har i perioden økt fra 10,5 til 56,0 milliarder kroner.

– Uansett hvordan du ser på det, er verdsettelsen ufattelig for et selskap i en traust verden av resirkulering av plast og forbedrede avlinger, skriver avisen, som viser til Tomra kun kan se seg slått av teknologi-giganter som Microsoft, Facebook, Apple og Google målt i øvelsen verdsettelse sammenliknet med salgsinntekter.

SKJØT FART: Den elleville børsveksten begynte for alvor i 2018, da EUs plastdirektiv var i ferd med å bli en realitet. Foto: Infront

OSLO BØRS: Hovedindeksen til Oslo Børs er opp 42 prosent de siste fem årene. Foto: Infront

Les mer:Katastrofe-tall for resirkulering i Norge: – Vi må knuse vårt eget selvbilde

Fant opp panteautomaten

Tomra er verdensledende innenfor pantesystemer, og spesialiserer seg innen retur av flasker og bokser. Maskinene blir eksportert til store deler av verden, og selskapet har en 70 prosents markedsandel innen pantemaskiner globalt.

Konsernet fant opp panteautomaten i 1972, og i dag utvikler de sensorbaserte maskiner som kan pante 100 flasker og bokser av gangen.

Tomra driver også med sortering av mat, i tillegg til løsninger for avfallsbransjen og gruvedrift. I 2019 omsatte konsernet for 8,6 milliarder kroner. Selskapet har hovedkontor i Asker, og har kontorer i flere land i Europa, samt Kina, Japan, Australia, Canada og USA.

Les mer: Flere aktører tar kraftig oppgjør med katastroferapport: – Rent idioti!

PANT: Asker-bedriften har drevet med pant siden 1970-årene, og utvikler maskiner for resirkulering og gjenvinning i Norge og store deler av verden. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Til tross for at selskapets børsverdi har skutt i været, er Tomras frie kontantstrøm halvert siden 2016. Tomras arbeidskapital er svakere enn før, og utgiftene er også høyere. Disse tallene og flere andre underliggende faktorer gjør at Financial Times-kommentatoren rynker på nesen:

– Under normale omstendigheter ville slike tall muligens gjort at investorene avventet situasjonen, og kanskje stilt noen treffende spørsmål om ledelsen. Men det du må forstå om Tomra, som med mange aksjer i perioden vi er inne i, er at det ikke betyr så mye hva selskaper er nå, men hva selskapet kan bli.

Les mer: Følger du halvparten av disse 40 tipsene, kan du spare minst 30.000 kroner på få måneder

Tror på spinnvill vekst på grunn av EU-direktiv

Det er spesielt én grunn til at Tomra verdsettes så høyt. EUs plastdirektiv ble vedtatt i fjor, noe som betyr at alle medlemslandene har ansvar for å samle inn minst 90 prosent av brusflasker og andre plastflasker innen 2029. Og i løpet av de neste fem årene skal alle plastflasker inneholde minst 25 prosent resirkulert plast.

Les mer: Tomra-jubel etter panteforslag fra EU

Både myndigheter og giganter som Coca-Cola og Pepsi har ambisiøse resirkulerings- og gjenbruksplaner. Land som Tyskland er allerede i mål, mens land som Spania, Storbritannia, Portugal og Frankrike har en lang vei å gå.

For norske Tomra, som har tatt store markedsandeler innen pantesystemer, er dette åpent mål. De trenger bare å sentre ballen i nettet, skriver Financial Times.

Selv dersom markedsandelen til Tomra skulle falle med 10 prosent, anslår analytikerne i ABG Sundal Collier at det voksende europeiske behovet for resirkulering vil bety 814 millioner kroner ekstra i driftsoverskudd. Det ville i så fall gitt en vekst på 69 prosent fra 2019 til 2025.

Delphifondene tok nylig inn Tomra i Delphi Norges aksjeportefølje.

– Aksjen har vist jevn styrke gjennom resultatfremleggelsen. Selv om prisingen er høy, og vi er inne i en periode med lite ordreinngang innenfor pant, fremstår utsiktene som meget gode. Spesielt vil den forventede innføringen av pant for EU være en viktig vekstdriver, skriver Delphi-forvalter Espen Furnes 31. juli.

Les mer: Eksperter: Disse aksjene bør du satse på nå