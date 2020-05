Norsk superreder klinker til: Hans skip er lastet med cash

Herbjørn Hanssons rederi Nordic American Tankers går så det griner.

I flere intervjuer med Nettavisen Økonomi har rederen varslet kruttsterke tider, og nå foreligger fasiten for første kvartal. Nordic American Tankers ser 39,5 millioner dollar, mer enn 400 millioner norske kroner, ligge på bunnlinjen. Veksten fra tilsvarende kvartal i fjor er enorm: Overskuddet da var på 5,9 millioner dollar.

Betaler for 91. gang på rad

Driftsresultatet på 64,9 millioner dollar er en økning på 72,4 prosent siden fjerde kvartal i fjor. De gode tidene gjør noe med evnen til å betale eierne, som nå får et utbytte på 14 cent per aksje, en dobling fra kvartalet i forveien.

Herbjørn Hansson elsker å dele ut utbytte til sine medeiere og gjør det her i det 91. kvartalet på rad.

Håver inn i oljekrisen

Koronakrisen og den parallelle oljenedturen har vært gode tider rent finansielt for den norske rederen. Da Russland i mars nektet å bøye seg etter et vedtak i kartellet OPEC om produksjonskutt, svarte Saudi-Arabia med å pøse enda mer olje ut på verdensmarkedet. Det førte til at oljeprisen ramlet som en stein.

– Økning i eksport fra Saudi-Arabia fører til ekstra etterspørsel for frakt. Som eksempel har det blitt indikert at en million oljefat om dagen ekstra fra Saudi-Arabia til Asia vil skape etterspørsel for omtrent 45 Suez max-skip, skrev selskapet i en børsmelding ved utgangen av første kvartal.

– Grunnen til at vi gjør det godt er at vi er et stort, internasjonalt tankselskap som opererer i hele verden. Vi er ikke et lokalt selskap. Vi har veldig mange store tankskip, sa Hansson til Nettavisen Økonomi den gang.

Nordic American Tankers er ned 3,21 prosent på børs i New York samme dag som resultatet fra første kvartal foreligger.