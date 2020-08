Norsk utleier i New York skylder Jon Magnus og Natalie store beløp: – Svært overrasket

Flere norske leietakere venter fortsatt på depositum – vurderer rettslige skritt.

– Fra mars gikk firmaet fullstendig under jorden, og svarte knapt på en eneste forespørsel. Samtidig ser vi at de aktivt reklamerer for rommene på sosiale medier, sier Marie Nergård Killi.

Killi er en av flere studenter som sier de vurderer rettslige skritt mot utleieren New York Next, som er grunnlagt og drevet av norske eiendomsinvestorer.

25-åringen sier hun har kontakt med elleve tidligere leietakere som ikke har fått depositumet tilbake fra den norske utleieren siden mai. Summene er på mellom 9.900 og 17.500 kroner kroner.

Nettavisen Økonomi omtalte selskapet i 2019, da stavangermannen Fredrik Bratvold kunne vise til inntekter på 26 millioner kroner og utvidet virksomhet i Los Angeles for det relativt ferske norske selskapet.

Nå forteller flere leietakere om overraskende gebyrer, rotete leieforhold og manglende tilbakebetaling.

– Min opplevelse er at selskapet er uprofesjonelt. Det er lite som skal til fra deres side for å skape et kjempegodt og trygt tilbud, men utleierne oppfører seg barnslig og tar snarveier hele tiden, sier leietaker Jon Magnus Skaret.

– New York Next har opptrådt veldig dårlig og uprofesjonelt. Det er dumt at de gjør dette mot studenter, og et selskap som omsetter for flere millioner bør kunne betale depositumene. I tillegg sletter de kommentarer og innlegg på sosiale medier som kritiserer praksisen deres, sier leietaker Natalie Rønning Abdala.

New York Next sier til Nettavisen Økonomi at de beklager, og forklarer problemene med nedbemanning og forsinkelser som en følge av covid-19. Les svarene deres lenger nede i artikkelen.

Tatt på senga av gebyr på tusenvis av kroner

Studentene kjenner ikke hverandre, men har blitt en del av en gruppe nordmenn som krever å få depositumene sine utbetalt fra utleieselskapet. Deres første møte med New York Next var et krav om en betydelig sum, en såkalt «broker fee», til administrasjongebyr og for at selskapet ikke skulle leie ut rommene deres til noen andre.

Killi ble bedt om å betale rundt 8.000 kroner, Abdala betalte 7.000 kroner, mens Skaret betalte rundt 8.800 kroner. Ingen av dem sier at de var klar over at New York Next ville ta et slikt gebyr da de inngikk leieavtalen. På nettsidene til New York Next står det også at selskapet ikke tar «broker fee».

– For studenter en en slik sum betydelig, sier Killi og fortsetter:

– Vi måtte jo bare betale, men vi ble svært overrasket.

Tidligere i år forsøkte statlige myndigheter å forby slike gebyrer i New York, men den foreslåtte lovendringen har så langt blitt blokkert av en dommer.

GEBYR PÅ 7.000 KRONER: – Gebyret var ikke annonsert på forhånd, men jeg trodde jeg hadde misforstått eller at det var helt normalt i USA. Men jeg burde jo reagert, selvfølgelig, sier Natalie Rønning Abdala. Foto: Privat

Flere av studentene forteller at de kom til skitne rom som ikke hadde blitt rengjort etter forrige leietaker. Killi og romkameratene fikk beskjed om at leiligheten ikke var klar da de ankom, og studentene måtte skrubbe den fra gulv til tak da de fikk flytte inn dagen etter.

Skaret ble like før ankomst i januar flyttet til en annen leilighet enn avtalt, som blant annet manglet dørvakt og treningrom - fasiliteter som boligkomplekset han egentlig skulle flytte til kunne skilte med.

– Da jeg nevnte dette, forsøkte New York Next å få det til å virke som en misforståelse fra min side, sier Skaret.

NEW YORK: – Utleiere som kan virke uprofesjonelle kan levere varene, mens selskaper som virker trygge kan svikte. Jeg vil oppfordre New York Next til å være mer seriøse og profesjonelle dersom de skal fortsette å operere, sier student Jon Magnus Skaret. Foto: Privat

En annen flyttet inn på rommet hennes

Studentene stusset over New York Nexts kommunikasjon og håndtering av saker som dukket opp underveis i oppholdet, men det var ikke før koronapandemien slo inn at forholdet mellom utleier og leietakere ble virkelig kjølig.

Natalie Rønning Abdala flyttet tilbake til Norge fra New York 16. mars av frykt for at grensene skulle stenge, og forhørte seg om muligheten til å få leien for april tilbake. New York Next kvitterte med at kontrakten strakk seg til 3. mai, og Abdala hadde forståelse for at hun måtte respektere avtalen.

– Senere fikk jeg imidlertid vite at noen andre hadde flyttet inn på rommet mitt bare noen få uker etter at jeg flyttet ut. Men selskapet avslo fortsatt å betale tilbake leien på 12.000 kroner selv om de fikk dobbelt betalt for rommet mitt i hele april, sier studenten.

VENTER: Da Natalie Rønning Abdala ba om å få depositumet på 12.000 kroner tilbake fra utleierne i New York Next i mars, forventet hun at pengene ville være tilbake på konto senest 3. juli. Depositumet har fortsatt ikke blitt returnert. Foto: Privat

Både Abdala, Skaret og Killi ba tidlig etter utflytting om å få depositumet de hadde betalt til utleier i starten av oppholdet tilbake. Etter loven i New York skal utleier betale tilbake depositumet 14 dager etter utflytting, som for mange av studentene var i midten av mars.

Ifølge New York Nexts egne sider lover selskapet å betale tilbake depositumet i løpet av 30 dager. Til noen av leietakerne har representanter fra selskapet skrevet at det vil ta opptil 60 dager.

Venter fortsatt

Killi sier hun har kontakt med elleve studenter som fortsatt ikke har fått pengene sine tilbake etter flere måneder med venting. Søksmål mot New York Next har blitt nevnt, men er noe Killi helst vil unngå.

– Vi har vel egentlig ikke bestemt oss ennå, i og med at vi ikke vet hvilke rettigheter vi har og hvilke kostnader dette vil påføre oss, sier hun.

Jon Magnus Skaret ønsker ikke å ta del i et søksmål mot New York Next fordi han ikke synes det er verdt en rettssak for det han anslår er utestående beløp på mellom 7.000 og 10.000 kroner. Skaret mener imidlertid at selskapet «skyter seg selv i foten» ved å ikke betale tilbake pengene de skylder samtidig som de forsøker å leie ut til nye studenter, blant annet via sosiale medier.

– Dersom jeg ikke får depositumet mitt, vil jeg definitivt advare mot dem. Mitt inntrykk er at de er uredelige, sier Skaret.

LEIETAKER: Jon Magnus Skaret har bitt seg merke i at utleierne tilsynelatende fortsetter å forsøke å leie ut til skandinaviske studenter samtidig som de har minst 100.000 kroner utestående i depositum hos tidligere leietakere. Foto: Privat

Natalie Rønning Abdala sier hun støtter et søksmål dersom flertallet av studentene ønsker dette. 21-åringen ønsker ikke at flere skal bli utsatt for det samme. Hun er frustrert over at selskapet, som ikke har svart på henvendelsene fra studentene Nettavisen Økonomi har pratet med, ikke gjør opp for seg.

– Jeg hadde i utgangspunktet stor tillit til selskapet, som var drevet av nordmenn og som var anbefalt av både Berkeley College og Kilroy. Jeg tenkte at de var til å stole på når såpass trygge og pålitelige kilder hadde gått god for dem, sier Abdala.

Kilroys daglige leder Flavia Forster skriver i en e-post til Nettavisen Økonomi at hun ikke kjenner til noen negative tilbakemeldinger vedrørende New York Next.

– Vi anbefaler ikke New York Next, men vi nevner dem som et av flere alternativer til campusboliger basert på tidligere gode tilbakemeldinger fra tidligere studenter. Vi har ingen avtale, intet samarbeid, dialog eller noen som helst interesser knyttet til selskapet. Dersom det skulle vise seg at de ikke driver ordentlig, vil vi naturligvis slutte å nevne dem i vår kommunikasjon, skriver Kilroys Forster.

New York Next: – Kan ikke gjøre annet enn å beklage

Nettavisen Økonomi har konfrontert utleier New York Next og daglig leder Fredrik Bratvold med historiene til leietakerne. Advokat Håkon Juell Hassel fra Advokatfirmaet Elden DA skriver i en e-post at han bistår utleieselskapet og at selskapet jobber med å betale leietakerne.

– New York Next har lovet å betale tilbake innen 60 dager, og har gått langt over egen tidsfrist. Hvorfor har ikke studentene fått pengene tilbake?

– Det er beklagelig. Situasjonen med og følgene av covid har blant annet medført nedbemanning i selskapet og forsinkelser i håndteringen av betaling av depositumer. Det arbeides med å få håndtert tilbakebetalingene så snart som mulig blant den omfangsrike porteføljen selskapet har av kunder. Det er også informert kunder underveis om at situasjonen med covid dessverre innebar forsinkelser, skriver advokaten.

SVARER: Fredrik Bratvold startet New York Next i 2014 og doblet omsetningen hvert år siden. Nå sliter imidlertid utleieselskapet med å betale tilbake depositumene til flere norske leietakere. Foto: Privat

På spørsmål om hvorfor studentene måtte betale «broker fee», et registreringsgebyr, på mellom 7.000 og 9.000 kroner som ikke ble kommunisert på nettsidene og som overrasket studentene, svarer selskapet følgende:

– Serviceavgiften er avhengig av hvor lenge de skal bo, og det blir gitt klar beskjed om denne av representantene det kommuniseres med før rom bookes. Dette er således en avgift og betaling til dekning av bistand gjennom oppholdet som følger klart av avtaleforholdet forut for booking, skriver advokat Juell Hassel.

Nettavisen Økonomi spør hvorfor New York Next ikke har svart leietakerne siden mars, samtidig som de sletter kritiske kommentarer på sosiale medier om manglende tilbakebetaling.

– Selskapet kan ikke gjøre annet enn å beklage situasjonen og forsinkelsene under henvisning til det som er redegjort for, svarer advokaten.

Juell Hassel skriver at selskapet ikke kjenner seg igjen i karakteristikker som «uprofesjonelt», «barnslig» eller «uredelig», men mener likevel at det er beklagelig dersom studentene Nettavisen Økonomi har vært i kontakt med føler det slik.

– Flere er usikre på om New York Next i det hele tatt eksisterer lenger, og noen har fått meldinger fra en av dere om at selskapet er splittet. Kan dere svare på tilstanden til New York Next, og om leietakerne kan forvente at dere rydder opp snart? Vi har mottatt skjermbilder av at dere stadig ser etter leietakere?

– Selskapet eksisterer fremdeles. Det er ikke grunnlag for og naturlig å gå inn på virksomhetens interne forhold her. Dersom det er annonsert etter 10. april, har dette skjedd på eksterne booking-agenter, skriver advokaten.

