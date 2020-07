Norsk vegansamfunn: Veganisme er allerede et livssyn

Om Jenny Klinge er imot at tros- og livssynssamfunn skal få statsstøtte i Norge er det lovparagrafene hun bør jobbe med, ikke søknaden til Norsk Vegansamfunn.

Av Henrik Kjellmo Larsen, styremedlem i Norsk vegansamfunn

Lørdag 25. juli publiserte Nettavisen et intervju med Senterpartipolitiker ogselvutnevnt «kjøttelsker» Jenny Klinge.

Klinge er fly forbanna på at Norsk Vegansamfunn skal søke om støtte som en livssynsorganisasjon. Artikkelen er full av faktafeil og hersketeknikker. På vegne av styret skal jeg svare i tur og orden.

Veganisme er ikke en religion

Klinge og Nettavisens første feil er å dra paralleller til religion. Veganisme er ingen religion, og er ikke knyttet til religiøse overbevisninger.

Veganisme er et livssyn som baserer seg på etikk og moralfilosofi - eller som Store Norske Leksikon beskriver det: «en mer eller mindre sammenhengende og teoretisk begrunnet oppfatning av menneskelivets vilkår, funksjoner, oppgaver, mål og mening».

Skal dette emnet diskuteres er det nok bra om Jenny Klinge, justispolitikk talsperson for Senterpartiet, forstår denne forskjellen. Om Klinge er imot at tros- og livssynssamfunn skal få statsstøtte i Norge er det lovparagrafene hun bør jobbe med, ikke søknaden til Norsk Vegansamfunn.

Veganisme er mer enn et kosthold

Klinge later til å tro at veganisme kun handler om kosthold. Dette er feil. Veganisme er en filosofi og et livssyn basert på ikke-vold og et ønske om å unngå å skade eller utnytte andre levende vesener - så langt det lar seg gjøre.

I motsetning til hva Nettavisen og Klinge later til å tro, er veganisme allerede anerkjentsom et livssyn i Norge og det inngår derfor i Likestillings- og Diskrimineringsloven.

Veganere har derfor samme diskrimineringsvern som medlemmer av ethvert annet tros- eller livssynssamfunn. Det er da betenkelig at en politiker velger å bruke en retorikk som enhver person, og spesielt folkevalgt, bør holde seg for god for.

Veganere vil jobbe på lag med landbruket

Jenny Klinge gjør et poeng av at veganisme er et angrep på norsk kosthold og norsk landbruk. Her har Klinge misforstått, fordi vi, som vi tidligere har skrevet, ønsker å jobbe på lag med bonden og landbruket, ikke mot dem.

Selv om Klinge ikke vil legge seg opp i hva andre spiser, ergo hva slags produksjon som subsidieres gjennom statsbudsjettet, mener vi at arealutnyttelse, miljø og dyrevelferd er relevante hensyn å ta når forbrukere gjør valg i butikken, og når regjeringen skal utforme landbrukspolitikken.

Nettavisen lykkes dessverre ikke å komme i kontakt med oss i samband med artikkelen til Klinge da vedkommende de forsøkte å kontakte var bortreist. Kontaktes vi via vår e-postadresse nås hele styret samtidig, og vi er alltid åpen for en saklig og ærlig debatt.