Norsk verdenssensasjon - skal revolusjonere behandlingen av infeksjoner

Det er en av verdens aller største helsetrusler: Nå kan et lite norsk selskap ha funnet et supervåpen i kampen mot antiresistente bakterier.

«En global trussel for helsen», skriver amerikanske helsemyndigheter. «En av de de ti største helsetruslene som menneskeheten står overfor», skriver WHO. «En alvorlig risiko for vår framtidige helse», skriver FHI.

Antibiotikaresistente bakterier er kanskje den største trusselen mot menneskeheten. I 2050 regner man med at flere miste livet av infeksjoner som følge av antibiotikaresistens enn av kreft.

Nå har et norsk selskap tatt opp kampen og tror de kan ha en løsning.

- Dette omtales ofte som den neste store pandemien, og derfor ønsker vi å utvikle produkter som fjerner slike infeksjoner, sier adm. direktør Geir Almås i SoftOx Solutions til Nettavisen Økonomi.

- Hvis vi lykkes med dette, blir det den neste store oppdagelsen innenfor infeksjonsbehandling siden oppdagelsen av antibiotika. Det er den største helserevolusjon vi har hatt noen gang.

Forsker

Den norske børsmyggen SoftOx Solutions forsker og utvikler på en infeksjonsfjerner kalt Biofilm Eradicator. Prosjektet har som mål å utvikle en alternativ behandling av infeksjoner i kroniske sår. Det skal i mange tilfeller erstatte tradisjonell antibiotika.

- Da kan vi takle infeksjoner med et nytt og bredspektret produkt som vil være en viktig støttespiller for antibiotika, sier han.

Almås sier de har oppdaget at hvis du kombinerer to syrer, eddiksyre og hypoklorsyre (brukes til å rense drikkevann og svømmebasseng, red.anm.), oppstår en unik evne til å trenge gjennom biofilm.

Biofilm er bakterier som klumper seg sammen og som hindrer såret i å gro. Det gjør bakteriene motstandsdyktige både mot antibakterielle midler og kroppens forsvarsmekanismer mot bakterier. Dermed virker ikke antibiotika.

Fungerer ikke



Det største problemet med dagens antibiotika, som fikk sitt store gjennombrudd under andre verdenskrig, er resistensutviklingen: Bakteriene har de seneste 75 årene lært å forsvare seg, slik at antibiotika slutter å virke. Det skyldes ofte biofilmen.

- Verdens helseorganisasjon har uttalt at vi er inne i en post-antibiotika-periode, perioden hvor antibiotika har sluttet å fungere. Dette blir mer og mer alvorlig i årene fremover, vi kan risikere at et lite sår kan være dødelig, advarer Almås.

Han sier 95 prosent av alle bakterier lever i en biofilm. De lever så tett inntil hverandre at de kan overføre antibiotika resistente gener mellom seg hvis de trenger beskyttelse. På den måten skapes såkalte superbugs. Hver bakterie har motstand mot flere ulike antibiotika, og i verste fall alle kjente antibiotika slutte å fungere.

Kroniske sår oppstår hos 1-2 prosent av verdens befolkning, altså hos 80-160 millioner. Over 60 prosent av kroniske sår har slike biofilmer. En viktig nøkkel for sårheling er å fjerne biofilminfeksjonen, som hindrer at såret kan gro.

- I dag fjerner vi kirurgisk det syke vevet i såret. Ved vår metode vil man gjøre det samme. Men ved å bruke vårt produkt etter inngrepet fjerner man hele infeksjonen og slipper dermed slippe å bruke antibiotika som i verste fall trigger nye resistenser.

- Det er ikke snakk om en pille, men en væske som man dynker en bandasje med, og som så legges på såret, forteller Almås.

Lokalt

- Fordelen er at det virker helt lokalt, samtidig som det bevarer bakteriefloraene kroppen har lyst til å ta vare på. Vi kan også se for oss andre anvendelser, som på lunger og hender. Det blir det samme prinsippet, men det anvendes på en litt annen måte. Ingen er mer bredspektret enn oss uten å trigge resistensutvikling, hevder Almås.

Faren for alvorlige bivirkninger står alltid sentralt ved utviklingen av nye legemidler. Almås sier det som er veldig positivt med testingen så langt, er at infeksjonsfjerneren ikke har forsinket såheling ved dyreforsøk.

- Dessuten er vår løsning svært miljøvennlig. Dette er et veldig snilt produkt som bruker kroppens egne stoffer, hypoklyrsyre, samt eddiksyre. Det er en naturlig syre som blant annet kan oppstå når frukt råtner, sier Almås.

I Norge har vi brukt mindre antibiotika enn i mange andre land. Dette var et tema under koronapandemien i vår og ble brukt som én forklaring på hvorfor dødeligheten eksempelvis var mye høyere i et land somItalia.

Alvorlig bekymret

- Covid-19 angriper immunforsvaret og skaper åpne sår i luftveiene. På mange sykehus er det naturlige forekomster av resistente bakterier, og lungene blir dermed infisert med resistente bakterier. Da er du ganske hjelpeløs, ettersom tradisjonelle antibiotika slutter å virke. Pasienten får dermed flere infeksjoner hvor dagens antibiotika ikke fungerer, sier Almås.

- Bør vi i Norge være bekymret over de mange motstandsdyktige bakteriene?

- Vi er flinkere enn andre land, men, ja, vi bør være alvorlig bekymret. Vi lever i en liten, åpen økonomi, der det er veldig lett å få med seg resistente bakterier hjem fra utlandet.

Helt grunnleggende

Antibiotikaresistente – motstandsdyktige - bakterier er derfor en av de største bekymringene vi har. Almås sier antibiotika er en svært grunnleggende behandling i det vi gjør innenfor helsevesenet. Vi er avhengig av antibiotika for å kunne bekjempe infeksjoner.

Men det nye behandlingsprinsippet vil ikke fungere mot alle infeksjoner. Almås sier at for noen infeksjoner vil antibiotika fortsatt være et alternativ, eksempelvis ved blodforgiftning. Der kan ikke den nye infeksjonsfjerneren bidra.

Utlendingene har imidlertid stor tro på prosjektet. Prosjektet er et forsknings- og utviklingssamarbeid mellom SoftOx Solutions og ledende amerikanske og europeiske sårklinikker.

SoftOx kunngjorde i begynnelsen av november at det amerikanske forsvarsdepartementet hadde tildelt selskapet snaue 2 millioner dollar. Det skulle brukes til klinisk utvikling av infeksjonsfjerneren for kroniske sår.

Danske legemiddelmyndigheter har gitt sin anbefaling til videre studier med tanke på behandling av luftveisinfeksjoner, inkludert Covid-19.

Tre år

- Hva snakker vi om av tidsforløp, når kan den nye fjerneren være klar i markedet?

- Jeg mener tre år er realistisk for å utvikle infeksjonsfjerner for bruk i kroniske sår. I den første fasen tester vi dette ut på dyr for å finne de riktig dosene og at de er effektive. Det har vi klart med god margin uten å skade sårhelingen.

- Når det gjelder produktet til behandling av luftveisinfeksjoner, regner vi med å starte studier i mennesker i andre kvartal neste år, svarer Almås.

