Norske bistandskroner til danseopplæring i Mosambik

Norske bistandspenger gikk både til kjønnsidentitetsopplæring i Bolivia og judotrening i Zambia.

Norge er blant landene som deler ut mest bistand i verden per innbygger. Det har gjentatte ganger blitt rettet kritikk mot forvaltningen av den store pengesekken på 37,7 milliarder kroner.

Denne uken kom fasiten for hvordan fjorårets bistandsbudsjett er brukt. I en oversikt på 4.500 overføringer, har Nettavisen gjennomgått fjorårets tildelinger.

Judotrening

Blant tildelingene er det én million kroner til judotrening i Zambia, og en million kroner til kjønnsidentitetsopplæring i Bolivia.

Norad beskriver at judo-treningen i Bolivia er brukt for å bygge trygge og aktive lokalsamfunn. Det skal også føre til styrking og ledelsesutvikling for kvinner, unge og personer med nedsatt funksjonsevne.

Kjønnsidentitetsopplæringen skal ifølge NORAD styrke den «interkulturelle» tilnærmingen innenfor fagskoler med et kjønnsperspektiv.

Bistand i Norge

Her hjemme i Norge blir det også delt ut bistandskroner. Organisasjonen Attac, som er assosiert med venstresiden og den senere tiden har engasjert seg tungt for å hente migranter fra Moria-leiren i Hellas, er tildelt 1,3 millioner kroner.

Pengene går ifølge NORAD til informasjonsartikler i Norge. Leder for Attac Norge, Hege Skarrud, opplyser at pengene har gått til blant annet kampanjer.

– I 2019 lagde vi blant annet en kampanje på norske investeringer i Vietnam, Romania og Palestina, og hvordan disse påvirket miljø og mennesker, sier Skarrud til Nettavisen.

INFORMASJON: Attac Norge og leder Hege Skarrud fikk 1,3 millioner fra NORAD til å drive informasjonsarbeid i Norge. Foto: Attac Norge

– Skatteparadis, handelsavtaler, finansrettferdighet ansvarlig næringsliv og demokratisk samfunnsutvikling har stått sentralt i vårt arbeid. Dette er gjort gjennom undervisningsopplegg, arrangementer, deltagelse i samfunnsdebatten, samarbeid med organisasjoner og fagforeninger og arbeid opp mot politikere, forklarer Skarrud.

Andre organisasjoner på venstresiden har også fått tildelt bistandspenger. Arbeidernes ungdomsfylkning (AUF), fikk 445.000 kroner til å drive opplæring overfor det palestinske Fatah-partiet om «likestilling og internt demokrati.»

Ikke bare venstresiden får bistandspenger. Også partiet Høyre har fått tildelt 882.000 kroner for å styrke politiske partier på Vest-Balkan.

Sirkus og dans i Mosambik

SIRKUS: Totalt ble det brukt 2,7 millioner kroner på arbeidet med Tuko Pamoja, som er et kulturutvekslingsprogram hvor Fredrikstad kommune bidrar til dans, sirkus og musikk. Foto: Tuko Pamoja

Fredrikstad kommune har også fått 2,7 millioner over seks ulike overføringer i Mosambik og Kenya.

Pengene er gått til et prosjekt som kalles «Tuko Pamoja», som er et utvekslingsprogram hvor unge får mulighet til å utvikle ferdigheter innenfor musikk, dans og sirkus. Ifølge NORAD er programmet med på å styrke den kulturelle utdannelsen.