Norske butikkeiere frykter nye tollregler

Fra 1. april vil kunder kunne bestille klær for opptil 3.000 kroner tollfritt, mens bedrifter må betale moms fra første krone. Det bekymrer butikkeiere.

– Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Først kutter de 350-kronersgrensen, men vi får et kjempeproblem med varer som koster under 3.000 kroner. Dette gjør det vanskelig å drive konkurranse på like vilkår, sier Ørnulf Høyer, som driver kleskjeden med samme navn til E24.

Tidligere har man fått fritak fra å betale avgifter som toll og merverdiavgift når man handlet varer fra utlandet til en verdi på under 350 kroner. Fra 1. januar må du betale moms fra 1. krone.

1. april innføres en ny grense for tollfri import av klær. I statsbudsjettet for 2020 valgte regjeringen å innføre forslaget som Finansdepartementet hadde på høring i sommer. Det betyr i praksis at utenlandske nettbutikker - for eksempel Amazon, Alibaba eller Wish - får anledning til å betale inn merverdiavgiften på varene direkte til staten ved salg på opp til 3000 kroner.

– Med et sånt grep torpederer regjeringen handelsnæringen, mener Høyer.

Han får støtte fra kommunikasjonssjef Jan Hagen i nettbutikken Miinto.

– Hvis ønsket er å forenkle fortollingsprosessen finnes det måter å gjøre det på uten å skade konkurransedyktigheten til norske klesbutikker, sier kommunikasjonssjef Jan Hagen i Miinto.

Også tidligere har butikkeier Tomm Fjellberg i Gaia ved Stortinget har tidligere uttalt til Nettavisen at den nye ordningen blir konkurransevridende.

Finansdepartementet innrømmer at den tollfrie grensen er konkurransevridende i utenlandske nettbutikkers favør, men begrunner den med at nettbutikker i utlandet nå skal få ansvar med å innkreve merverdiavgift på nettsalg til nordmenn, ifølge Aftenposten.