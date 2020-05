Norske Cilia (30) blir bærekraftsjef for stort oppkjøpsfond

Norsk 30-åring er blitt bærekraftsjef for verdens syvende største oppkjøpsfond.

EQT Foundation kunngjorde fredag at Cilia Holmes Indahl, i dag administrerende direktør i Katapult Group, blir leder av EQT Foundation fra og med august i år.

- I sin nye rolle vil Cilia være ansvarlig for å utvikle og utføre på stiftelsens strategiske agenda, skriver EQT Foundation på sine nettsider.

Til sin nye arbeidsgivers nettside sier tromsøværingen at hun gleder seg til jobben.

- For meg er det en drømmejobb å drive EQT Foundation! Med EQTs kultur, verdier og imponerende portefølje av gode selskaper, er det så mange muligheter for å sette bærekraft på agendaen. Jeg ser frem til å utforske nye måter å fremskynde bransjetransformasjoner, utnytte ekspertisen fra hele EQT-systemet og få positive effekter i nært samarbeid med alle mine kollegaer, sier hun.

Les også: Røkkes Aker-verdier er halvert

Ung direktør

Da Nettavisen møtte og intervjuet Holmes Indahl i fjor vinter, hadde hun akkurat begynt i sin andre direktørjobb. Den første fikk hun som 26-åring.

- Jeg er veldig takknemlig for muligheten jeg fikk i Aker. Men Nordic Impact har tettere tilknytning til mine personlige ambisjoner. Jeg vil bevise at bærekraft er lønnsomt. Nå får jeg jobbe med spennende oppstartsbedrifter og få fram de gode eksemplene som viser hvordan en kan lykkes med å satse på bærekraft, sa Indahl til Nettavisen den gangen.

Les også: Nullrente i Norge: Disse bankene har kuttet renten

Bør satse på unge hoder

Som 26-åring ble hun nemlig ansatt som direktør for bærekraft i Aker Biomarine. Det var etter at hun hadde tatt en dobbel mastergrad, vært FN-praktikant i New York og jobbet som klimarådgiver i KPMG. Mens Indahl var bærekraftdirektør i Aker Biomarine, ble selskapet kåret til Europas mest innovative selskap.

Les også: Dette ville ekspertene gjort med 100.000 kroner (+)

Under intervjuet med Nettavisen sa hun at flere selskaper bør satse på unge hoder.

- Jeg sier ikke at alle stillingene i et bærekraftig selskap bør fylles med unge. Mangfold er utrolig viktig. Men unge har færre begrensende erfaringer, og jeg tror det er i samarbeidet mellom de erfarne og uerfarne at magien skjer. Unge bruker prefrontal cortex (fremre del av hjernen, journ. anm.) mer, som vi vet avtar med alderen ettersom erfaringer bygger opp. Vi lar oss ikke styre av levd erfaring, og selskaper som tør å gi unge stort ansvar vil kunne ha et fortrinn når det gjelder nyvinning, sa Indahl i februar i fjor.