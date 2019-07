Norske festivaler: Går så det griner

Til tross for sitt frynsete rykte, gjør mange av Norges største festivaler økonomisk suksess.

Det norske festivaltilbudet er fullstappet i årets sommermåneder. Halvveis ut i sommeren melder de ulike festivalsjefene om gode resultater.

- Vi ligger an til et vanvittig bra resultat så langt, og vi har høye forventninger til årets festival, sier Julie Forchhammer daglig leder i Vinjerock, som arrangeres denne helgen, til Nettavisen Økonomi.

Tidligere i sommer kunne også Palmesus melde om rekordoverskudd.

– Vi var utsolgt til årets festival noen dager etter at vi stengte dørene på festivalen i fjor, sier Leif Fosselie til Nettavisen Økonomi.

Allerede nå er alle tilgjengelige billetter for neste år solgt, og Fosselie lover å toppe programmet nok en gang i 2020.

SUKSESS: Leif Fosselie er godt fornøyd med gjennomføring av årets Palmesus-festival. Foto: Palmesus

Gir tilbake

Vinjerock er en tredagers festival som avholdes i midten av juli hvert år. 3500 festivaldeltakere er samlet 1065 meter over havet for å høre på musikk med Jotunheimen som bakteppe.

Festivalen mottar noe statlig støtte, men har siden 2015 gått med overskudd. Det er imidlertid ingen som tjener seg rike på festivalen. Overskuddet kommer lokalmiljøet til gode.

- Vi er bygd opp som et aksjeselskap, men det er ingen som noen gang har tatt ut noe utbytte, sier Forchhammer.

Penger til strøm

Hun forteller at hun ikke har økonomiske mål for festivalen, og at det er selve opplevelsen som er det viktigste. Et eventuelt økonomisk overskudd kommer likevel godt med til utvikling av festivalområdet.

- Det vi har brukt tidligere års overskudd på, er å få lagt strøm opp til festivalområdet. Det kommer til å øke kvaliteten veldig for festivaldeltakerne våre, i tillegg til at det gjør det enklere for oss som arrangerer, sier hun.

SPESIELT: Bendik Giske har konsert i Kirkehelleren under Trænafestivalen Foto: Eivind Skorstad

Heller ikke for Trænafestivalen i Træna på Helgeland er målet økonomisk gevinst. Like fullt forventer daglig leder Jim Ove Marthinussen et godt økonomisk resultat for årets festival.

Alltid i pluss

- Alt har gått veldig bra. Vi har arrangert en kjempeflott festival med et maskineri som bare virker. Vi har alltid havnet på pluss-siden, men det er ikke noe vi selv merker på lommeboka, sier han.

Trænafestivalen har klare regler på hvordan overskuddet benyttes. Noe brukes til å bygge opp en økonomisk buffer for uforutsette utgifter, resten gis tilbake til lokalsamfunnet.

- Vi er organisert som en forening, og det er ingen som tar av overskuddet. Hvert år donerer vi 25 prosent av et eventuelt overskudd til et kulturfond som gir støtte til lokale prosjekter. Vi synes det er hyggelig at det gror rundt oss, sier Marthinussen.

Økt konkurranse

Årets resultat er foreløpig ikke klart, men festivalsjefen vet at det er snakk om et overskudd. Marthinussen mener likevel ikke det er plankekjøring å arrangere festival.

- Vi kommer til å få et godt økonomisk resultat for året. Akkurat hvor mye det blir, er ennå ikke klart, men jeg vet at det blir bra. Samtidig merker vi økt konkurranse fra et voksende marked, sier han.

Marthinussen merker likevel at utfordringene dukker opp langs veien. Alle festivalene konkurrerer nemlig om de samme kundene.

- Det er langt flere aktører i markedet enn tidligere, og vi må være på hugget for å få kundene til å velge oss fremfor de andre festivalene. Vi merker at folk er mer kritiske til hvor de ønsker å dra, derfor passer vi på å alltid ha noen nye prosjekter på gang, sier han.

IDYLLISK: Trænafestivalens teltplass har upåklagelig utsikt Foto: Tobias Juul Johnsen

GOD STEMNING: Brockhampton skapte liv og røre på Øyafestivalen i 2018. Foto: Helge Brekke

Artister koster flesk

Også Oslofestivalen Øya har tro på et godt resultat for 2019.

- Vi har noen få hundre billetter igjen til torsdagen, ellers er alt utsolgt. Flere typer billetter solgte ut rekordtidlig. Det er gøy å se at så mange er enige i at vi har satt sammen et sterkt program, sier PR-sjef for Øyafestivalen, Jonas Prangerød.

GÅR GODT: Pressesjef for Øyafestivalen Jonas Prangerød forteller at Øyafestivalen genererer overskudd

Også på den økonomiske siden ser framtiden lys ut.

- Vi forventer, som normalt, å gå i pluss, sier PR-sjef Jonas Prangerød.

Kravstore artister

Men heller ikke hos Øya er tilværelsen bekymringsløs.

- Vi merker en betydelig endring i artisthonorarene, sier Prangerød.

PR-sjefen sier at økningen en en generell trend som har utviklet seg i løpet av de seneste årene.

- Spesielt hos de største artistene ser vi at honorarene øker i en hastighet som gjør at vi som arrangør tar stadig høyere risiko, sier han.