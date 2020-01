Norske forskere med kjempefunn - kan være verdt over 1000 milliarder

Forskere har gjort funn verdt enorme beløp på norsk havbunn.

Det er forskere ved NTNU som ved hjelp av undervannsroboter har gjort funn av store forekomster av mineraler, som kobber, sink, gull og sølv, på havbunnen utenfor Svalbard, skriver TV 2.

– Mineralene har kommet opp med varmt vann fra jordas indre gjennom sprekker i jordskorpa. Et foreløpig estimat er verdier for 1000 milliarder kroner, forteller Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum på NTNU til TV 2, men han poengterer at det er mye usikkerhet rundt anslaget, og det kan både være snakk om mye mer og mye mindre.

Resultatene presenteres under forskerkonferansen Arctic Frontiers i Tromsø tirsdag.

TV 2 skriver at funnet kan bli et viktig bidrag for det grønne skiftet, og kan gi et industrieventyr i nord.

Mineralene benyttes i dag i blant annet i vindmøller, elbiler, batterier og i legeringer med aluminium.

Det er imidlertid mye som gjenstår, og NTNU-forskeren peker på at det er mange spørsmål å stille seg rundt utvinning av mineraler mange tusen meter under havoverflaten.

Geir Seljeseth, leder for Europa-kontoret til fagforeningsgruppen IndustriEnergi sier det er knyttet stor spenning til funnet.

- Her snakker vi om store muligheter for norsk industri, men også for verdiskaping og bosetting i nord, sier Geir Seljeseth, leder for Europa-kontoret til fagforeningsgruppen IndustriEnergi.

Regjeringen foreslo i 2018 en havbruksminerallov for å sikre en bærekraftig og lønnsom forvaltning av mineraler på norsk sokkel, og som legger til rette for at kommersielle selskaper kan konkurrere om å lete etter og utvinne mineraler.

- Målet vårt er å legge til rette for nye arbeidsplasser og næringer basert på havet. Det kan bli en viktig næring for Norge, sa statsminister Erna Solberg til NTB da.

