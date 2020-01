Det hadde nok vært annerledes om det satt noen tidligere håndverkere i stortingssalen.

Av Eirik Kornmo, murer, Murerkompaniet AS, Oslo

Norske håndverkere er snart utryddet - uten at Stortinget løfter en eneste finger.

Det er vel ikke så rart, da det er lenge siden det Stortinget representerte «hele folket».

En «villet» politikk

Og det hadde nok vært annerledes om det satt noen tidligere håndverkere i stortingssalen. Og situasjonen forverrer seg med ungdomspartiene, som heller ikke har noen unge håndverkere som kan snakke for fremtiden til et yrke som snart er historie. Lærte tradisjoner som er overført fra svenn til lærling i flere hundre år.

Dette er en villet politikk fra et samlet storting, og alle partier bør få ros for vel gjennomført avretting av de fleste håndverksfag.

Nå maser NHO og næringslivets organisasjoner i faste sykluser over hvor få norske ungdommer som velger yrkesfag, og de får stor plass i media. Men problemet er selvfølgelig at de unge har for lengst skjønt hvorfor de ikke bør velge yrkesfag.

Les også: Derfor kan ikke bemanningsbransjen forbys

Niks norsk

Det er for eksempel bare å stå utenfor et stort bygg ved Hoff stasjon som nå snart er ferdig. Stå der når flere hundre arbeidere skal inn på byggeplassen. Jeg har stått der med hunden min - og har ennå ikke hørt et eneste norsk ord.

Jeg regner med at de aller fleste er fra Øst-Europa, og er innleid via bemanningsbyråer - Stortingets redskap nummer én for å fjerne mulighetene for unge til å velge yrkesfag.

Bemanningsbyråene er 100 prosent effetktivt mot syklusen - fra svenn til lærling, som blir svenn - og igjen fører kunnskapen videre.

Jeg mener at det snart bør vurderes om det ikke er like greit å legge ned yrkesskolene for tradisjonelle yrkesfag. For i dag er det mer som staffasje for en forestilling vi alle vet slutten på.

Les også: En avvikling av EØS-avtalen vil være en katastrofe for norsk maritim industri

Som på Vestlandet i fjor. Kun én eneste ville bli maler. Noen reaksjon fra de folkevalgte? Nei.

- Ikke velg yrkesfag

Og jeg mener at de unge gjør et riktig valg ved å ikke velge yrkesfag.

Hvem gidder vel å bruke fire år på en utdannelse og få polsk lønn i Norge, ha jobb via et bemanningsbyrå og se at både kommuner og staten prioriterer ufaglærte fra Øst-Europa fremfor norsk ungdom?

Les også: Her er håndverker-tabbene du aldri må gjøre

Nei, er du ung; ta fransk historie grunnfag og meld deg inn i et politisk parti - gjerne et veldig grønt et. (Det er de som er for kortreist og lokal mat når de er på hytta i fjellet - og hytta er selvfølgelig kjøpt i Litauen og satt opp av ufaglærte fra Øst-Europa).

Da vil du få et godt arbeidsliv.