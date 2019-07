Norske Ingebjørg gjør stor suksess - nå blir hun lagt merke til i utlandet

Den norske kunstneren Ingebjørg Rangøy Sjåland har fått behørig omtale i California.

Gründeren har gjort seg bemerket med sitt enkeltforetak Lykketegning i Norge. Du har kanskje sett hennes karakteristiske tegninger på kopper og krus i en av de 250 butikkene som selger hennes produkter i Norge.

Nå er den norske kunstneren også blitt lagt merke til over dammen, hvor hun onsdag fikk omtale i San Diego community newspaper.

- Det er kjempegøy at en amerikansk avis skriver om gründerjenta fra Norge, skriver Sjåland i en epost til Nettavisen Økonomi.

SALGSSUKSESS: Koppene selges i over 250 butikker over hele landet Foto: FOTO: Ingebjørg Rangøy Sjåland

Stor enmannsbedrift



Den amerikanske avisen skriver om den ferierende norske kunstneren som personlig overleverte en av sine tegninger til en amerikansk kunde.

- Lykketegning har etterhvert blitt en skikkelig stor enmannsbedrift med omsetning på over 1,5 millioner kroner, skriver Sjåland til Nettavisen. Kanskje suksessen fortsetter på den andre siden av Atlanteren også, fortsetter hun.

Avisen har gjennomført et lengre intervju med kunstneren, hvor de blant annet siterer henne på meningen bak tegningene.

- Det handler om å spre glede. Jeg tror du må lete etter det gode tingene og ta vare på dem, fordi det også være mange dårlige dager. Jeg mener tegningene handler mye om det, hvilket fokus du selv ønsker å ha, sier hun til avisen.

Skulle samme vei

Den personlige leveringen kom i stand ved en ren tilfeldighet. Sjåland og hennes mann og to barn hadde i lengre tid planlagt en månedslang ferie langs vestkysten i USA.

OVER ATLANTEREN: Kunstner Ingebjørg Rangøy Sjåland ferierer med familien langs vestkysten av USA. Foto: FOTO: Ingebjørg Rangøy Sjåland

Da hun like før ferien skulle sende et bilde til en kunde, la hun merke til at mottakers adresse var San Diego, familiens første feriestopp. Da bestemte kunstneren seg like godt for å levere bildet i egen person.

- Jeg kan ikke si at jeg leverer personlig så ofte, men alt falt bare på plass. Det er ganske spesielt å snakke med noen på andre siden av verden, for så å møte opp hjemme hos dem dagen etter, sier Sjåland til San Diego community newspaper.

Hun sier Lykketegning ikke har så mange bestillinger fra USA så langt, men håper at akkurat det snart vil endre seg.