Norske matvarer er dyrest i Europa

Prisnivået lå 40 prosent over Sverige og 63 prosent over snittet i EU. Innen en matkategori er imidlertid

Blant annet var prisene for meierivarer, egg, grønnsaker og kornvarer vesentlig høyere enn snittet for de 28 EU-landene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tallene kommer fram i den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen, som nylig ble publisert hos Eurostat.

Norge er 63 prosent høyere enn matvareprisene i EU generelt og 40 prosent høyere enn i Sverige.

Tobakk koster blant annet bare halvparten i Sverige, kjøtt er 30 prosent dyrere i nabolandet og melk, ost og egg er 54 prosent dyrere. Brød og kornvarer er 36 prosent dyrere i Norge enn i Sverige, mens frukt, grønnsaker og poteter er 26 prosent dyrere.

Prisnivået er 25 prosent høyere enn i Danmark, 36 prosent høyere enn i Finland og 10 prosent høyere enn på Island.

Det eneste landet som kan sammenlikne seg med Norge er Sveits, som ligger bare to prosent under oss.

Her er vi dyrest

De norske matprisene var dessuten blant Europas høyeste for en rekke matvaregrupper. Prisnivået for gruppene «melk, ost og egg», «brød og kornvarer» og «frukt og grønnsaker» lå henholdsvis 74,67 og 58 prosent over gjennomsnittet i EU.

Norske kjøttpriser lå samlet 55 prosent over EU-snittet, men var likevel vesentlig lavere enn i Sveits (128) og noe lavere enn på Island (65).

Matprisene i Nord-Makedonia er på den andre siden de aller billigste i Europa, kun 38 prosent av prisene i Norge.

Ikke dyrest på alkohol

Nordmenn kan imidlertid trøste seg med at de ikke har Europas dyreste alkohol. Den får du i Island, som ligger seks prosent over oss. De er likevel 152 prosent høyere enn snittnivået i EU og 66 prosent over Sverige.

Det er imidlertid på en varegruppe der prisene i Norge er omtrent på nivå med resten av Europa, nemlig fisk. Der ligger Norge kun ni prosent over snittet i Europa og er 27 prosent billigere enn prisnivået i Sveits. Dette er på nivå med Hellas, Italia og Irland og faktisk billigere enn nabolandet Sverige.