Norske medier blør, men NRK skjermes: – Blodig urettferdig

Koronaviruset får store konsekvenser for norske mediehus - med unntak av NRK.

Polaris som eier 32 norske aviser har allerede begynt å permittere ansatte. Toppledelsen har også kuttet i egen lønn.

Amedia, som eier Nettavisen, har også permittert 11 ansatte. Flere aviser og medieprofiler har advart mot at det kan bli et tøft annonsemarked i tiden som kommer. Samtidig er det totalt over 225.000 personer som har søkt dagpenger hos NAV på litt i overkant av en uke.

Alt er duket til en tung tid for norsk økonomi. Inkludert norsk mediebransje.

– Skeiv fordeling

Forfatter og journalist i ukeavisen Dag og Tid, Jon Hustad, er bekymret for at det er privat næringsliv som tar den økonomiske støyten for koronakrisen.

– I mediebransjen er mye av inntektene nå borte, også er det offentlige representert av NRK. Det blir så skeivfordelt dette. Vi i privat sektor som har pensjonssparing har det også forsvunnet masse penger fra.

URETTFERDIG: Forfatter og journalist Jon Hustad mener det er blodig urettferdig at privat sektor må bære belastningen, mens offentlig sektor går forbi uten en skramme i lakken. Foto: Alexander Winger (Mediehuset Nettavisen)

– Hver gang så er det privat sektor som må betale – gang etter gang. Det er blodig urettferdig, sier Hustad og sukker tungt.

Også samfunnsøkonom og offentlig ansatt Øystein Sjølie påpekte i en kronikk i Nettavisen at han mente offentlige ansatte burde bli med på et lønnskutt for å skjerme privat sektor.

NRK har totalt om lag 3500 ansatte over hele landet, og utgjør allerede omtrent halvparten av alle journalister i Norge. Med denne utviklingen kan det bli enda mer NRK.

Blant de ansatte er det også mange støttefunksjoner som har lite med nyhetsproduksjon å gjøre.

– Ingen planer om permitteringer

– Skal NRK permittere noe av staben som ikke har noe med nyhetsproduksjon å gjøre?

– Vi har i dag ingen planer om permitteringer. NRK har et særegent ansvar og beredskapsfunksjon i en krisesituasjon som denne. De nasjonale tiltakene for å begrense spredningen av viruset rammes også oss. For å opprettholde best mulig tilbud til publikum, og en løpende og omfattende informasjon til befolkningen, bruker vi nå medarbeidere på tvers av NRKs avdelinger og redaksjoner, sier markeds- og kommunikasjonssjef Christine Viland i NRK.

INGEN PLANER: NRKs markeds- og kommunikasjonssjef Christine Viland sier de ikke har noen planer om permitteringer eller andre kutt. Foto: Live Tone Otterholt

– Er NRK helt skjermet ettersom inntektene deres kommer nærmest utelukkende fra en egen skatt?

– NRK har en finansieringsmodell som gir større økonomisk sikkerhet, sammenlignet med kommersielle aktører i denne helt spesielle situasjonen.

– Hva tenker dere om at andre mediehus må permittere og muligens gjøre dype kutt som konsekvens av korona, mens NRK er skjermet?

– Det gjør inntrykk på oss når våre kolleger i andre mediehus opplever stor usikkerhet, og vi håper situasjonen i markedet vil bedre seg raskt slik at vi opprettholder en sterk og bred mediebransje i Norge, sier hun.

Jon Hustad er langt fra fornøyd med hvordan dette slår ut for resten av norsk mediebransje.

– Kommersiell presse dør nå. Jeg kjenner mange som er permitterte. For slik er det i den virkelige verden. NRK kommer seg uskadd gjennom alle kriser. Utgiftene bare vokser. NRK er adelen, sier han.

– Det er aldri de som må ta konsekvensene av at økonomien blør. De bare fortsetter som før, med stadig flere og ansatte og stadig mer utstyr.