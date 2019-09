Norske medier elsker å le av klovnen Trump, men oppdager ikke at de selv er artister i samme sirkus

Norske journalister og kommentatorer nøler ikke med å ta frem smilefjes og latter når verdens mektigste mann kommer på scenen. Men blir latteren så høy at media ikke lenger er i stand til å sette saken i riktig kontekst?

Av Geiro Harnes og Runar Wiksnes, partner og rådgivere i Geelmuyden Kiese

President Donald Trump har vært en tabloid gavepakke for medier over hele verden. Hans gærne utspill, elleville videoer og twittermeldinger til alle døgnets tider er en uuttømmelig kilde til engasjement og morsomheter.

Latterliggjøring

Norske journalister og kommentatorer nøler ikke med å ta frem smilefjes og latter når verdens mektigste mann kommer på scenen. Men blir latteren så høy at media ikke lenger er i stand til å sette saken i riktig kontekst?

«Denne Trump er ganske dum, er han ikke?» skriver en kommentator på Facebook og får masse applaus og likes.

Det skulle bli mer å le av. 15. august meldte Wall Street Journal at Trump ville kjøpe Grønland! Saken ble lynraskt gjengitt i norske medier.

Forslaget ble møtt med latterbølger og vantro over hele verden. Men bak latteren lå det en helt annen og mye større sak. Den kom knapt frem i norske medier.

Bakteppet

USA har hatt base på Grønland siden 2. verdenskrig, og Thule-basen er viktig i overvåkning og rakettforsvar. Men også andre makter er svært opptatt av Grønland. Kina, som kontrollerer 97 prosent av all produksjon av sjeldne jordmetaller til bruk i elektronisk utstyr, er også interessert i den mineralrike øya i Arktis. Kina har allerede etablert seg på øya med gruvedrift og en GPS-stasjon som kan brukes til militære formål.

Det amerikanske forsvarsdepartementet skrev i sin rapport «Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2019», at danskene var bekymret for kinesernes store ambisjoner med å etablere infrastruktur på Grønland.

Men den kan neppe mange norske journalister ha lest.

Norske medier la i stedet vekt på eiendomsmogulen Trump, som dessuten ikke var den første amerikanske presidenten som forsøkte seg på global eiendomshandel.

President Truman tilbød jo danskene 100 millioner dollar i gull for Grønland i 1946, uten at han klarte å friste danskene, mens tsaren takket ja til 7,2 millioner dollar for Alaska. Og danskene hadde jo solgt Dansk Vestindia til USA i 1916.

Så i stedet for å framheve det geopolitiske bakteppet saken egentlig handlet om, valgte storparten av norske medier å fokusere på absurditeten: den dumme eiendomsmogulen Trump. Ablegøyene ble støttet av hovedpersonen selv, som delte et manipulert bilde av et Trump Tower i Thule.

Massiv dekning

Dagbladet skrev: «Den amerikanske presidenten Donald Trump skal ha uttrykt interesse for å kjøpe Grønland, melder The Wall Street Journal. Men det er usikkert om interessen skyldes økonomisk grunner eller et personlig motiv.»

Norske medier skrev 508 artikler om Trumps Grønland-planer i august. Vår gjennomgang viser at hele 86 prosent av sakene i norske medier handlet bare om Trumps lyst til å kjøpe Grønland, uten å tilføre relevant kontekst.

Bare 14 prosent av mediedekningen satte Trumps handlinger i konteksten Kina vs USA i Arktis. Her var Bergens Tidende forbilledlig tidlig ute, da de allerede i starten av august skrev om hvordan Grønland ville være sentralt under Donald Trumps statsbesøk til Danmark.

Våknet for sent

Avislesere utenfor Bergen måtte vente til Kina-kjenner Torbjørn Færøvik skrev innlegg i VG 21. august og på NRKs Morten Jentofts artikkel samme dag for å se hva saken egentlig handlet om. Det var strategiske årsaker til at USA ønsket kontroll på Grønland.

Da våknet også flere medier. Men det ble for lite for sent.

Norske medier løfter fort samfunnsoppdraget for å forklare sin viktige oppgave.

Denne gangen druknet det i latter og likes. Trump er direktør i sitt eget mediesirkus, men norske redaktører trenger ikke gjøre seg selv til klovner av den grunn.

Innlegget ble først publisert hos Medier24.