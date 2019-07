Norske milliarder til gjennomkorrupte Brasil har ikke stanset avskogingen

- Riksrevisjonen vil påpeke at dette innebærer at norske myndigheter betaler for utslippsreduksjoner der varigheten av resultatene er usikker.

Global Forest Watch har kart som viser at avskogingen fortsatt er sterk til tross for milliardene fra Norge.

I Brasil betaler Norge for å stanse avskoging i Amazonas, mens avskogingen fortsetter for full maskin i andre deler av landet. Riksrevisjonen mener at det gir «betydelig usikkerhet om klimaeffekten av REDD+ og det norske bidraget».

Det er ingen tvil om at avskoging er en alvorlig miljøtrussel fordi det frigjør CO2 til atmosfæren og bidrar til global oppvarming og miljøproblemer.

avskoging MILJØEFFEKTEN: Når skogen vokser, så binder den CO2. Mens avskoging fører til utslipp av CO2.

Norge har brukt mye penger på å få til utslippsreduksjoner i utlandet, for eksempel gjennom det internasjonale utslippskvotesystemet og milliardene mot avskoging. Dette er tiltak som er gode ifølge økonomisk teori, men som ikke er solide nok i møtet med korrupte og skruppelløse politikere.

Et land kan ta imot penger for å legge ned et kullkraftverk et sted, for å bygge et nytt et annet sted. Eller gjøre som Brasil - ta imot milliarder av kroner mot avskoging, men fortsette å hugge trær. Det er viktig for Brasil har rundt 30 prosent av verdens gjenværende regnskog.

Det hjelper ikke på kontrollen at en mottaker av 30 millioner kroner fra Norge var registert som et postkasseselskap i Panama. I tillegg blir den norske hovedpartneren - Den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) - etterforsket for korrupsjon ved prosjektgodkjennelser.