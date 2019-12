Norske mobilkunder betaler mest, men får minst data

Norske mobilselskaper tjener over 40 prosent mer per kunde enn i de andre nordiske landene, ifølge en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet.

Ifølge Forbrukerrådets ferske gjennomgang av mobilmarkedet i de nordiske landene, betaler svenske og danske mobiltelefonkunder vesentlig mindre for data enn norske kunder, skriver Aftenposten.

Norske mobilkunder betaler altså mest og får minst mobildata for pengene.

– Når mobilselskapene i Norge tjener over 40 prosent mer per kunde sammenlignet med de andre nordiske landene, er det en opplagt konsekvens av at Telenor og Telia alene kontrollerer 90 prosent av markedet, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til avisen.

Hun mener Telenor og Telia begrenser konkurransen til sitt eget beste og ikke anstrenger seg nevneverdig med å utfordre hverandre når det gjelder pris eller størrelsen på datapakker.

Rådets gjennomgang av mobilmarkedet viser at der nordmenn nøyer seg med 5,5 gigabyte (GB) i måneden, topper finnene med 20 GB i måneden. Danskene og svenskene bruker henholdsvis 44 og 28 prosent mer data enn nordmenn.

Forbrukerrådet forventer konkrete tiltak i regjeringens varslede stortingsmelding om konkurransesituasjonen i mobil- og bredbåndsmarkedet.

Telenor og Telia opplyser til avisen at de ikke kjenner seg igjen i Forbrukerrådets beskrivelse, og mener konkurransen er tøff i det norske markedet. De peker på at prisforskjellene henger sammen med utbyggingskostnader og behovet for å tilpasse forretnings- og prismodeller til konkurranse, forbruksvaner og etterspørsel i det enkelte land.

(©NTB)

