Norske og danske turister kan dra til Hellas - men grekerne vil ikke ha svensker

Hellas åpner opp for utenlandsk turisme 15. juni, men på listen over ønskede land finner man ikke Sverige.

Torsdag 21. mai offentliggjorde greske myndigheter en liste utvalgte land som kan sende turister til Hellas i sommer. Listen har lagt vekt på hvilke land som har vist positive, epidemiologiske data til nå, og som derfor har klart å begrense smittespredningen i sine respektive land, skriver flysmart24.

Ifølge flysmart24 som henviser til avisen Greek Reporter er det følgende land som figurerer på grekernes «eksklusive» liste:

Kypros, Israel, Tyskland, Kina, Australia, Japan, Norge, Danmark, Østerrike, Bulgaria, Serbia, Romania, Albania, Nord-Makedonia, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

Siden Sverige ikke er med på denne listen, er det trolig at greske myndigheter vurderer at smittespredningen hos «söta bror» ikke er under kontroll.

Vil utvide listen senere

Grekerne har allerede sagt at nye land kan komme på listen senere i sommer, hvis de kan vise til positive data innen da. Den greske regjeringen skal utvide listen den 15. juli, ifølge flysmart24.

Hellas hadde også opprinnelig tenkt å korona-teste alle besøkende som måtte vise til en negativ test, men nå har de gått bort ifra det. Istedenfor vil det bli tatt stikkprøver av turistene som ankommer landet.

Det spørs imidlertid Hellas får besøk i det hele tatt av solhungrige nordmenn i sommer. Alle de store charterselskapene har avlyst sine reiser til og med 20. august.

Regjeringen fraråder også «alle-ikke nødvendige» reiser til land utenfor Norden, men har varslet at de vil komme med ny vurdering den 20. juli.

Flere land skeptiske

Det er ikke bare Hellas som ikke ønsker svenskene velkommen i nærmeste fremtid. Norge og Danmark har ikke lagt ned forbud, men har kommet med klare anbefalinger om at svenskene kan holde seg hjemme i sommer.

- Hvis det ikke er helsemessig forsvarlig å åpne grensen til Sverige, så kan svenskene bli der de er, og så kan tyskerne komme opp, sa Venstres partileder Jakob Ellemann-Jensen til Danmarks Radio i forrige uke.

Også i Norge blir det vurdert hvor lurt det er å slippe inn svensker. Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet viser til at det er en større smittespredning i Sverige, og at dette er med når regjeringen vurderer grenseåpning.

Svenskene skjønner imidlertid lite til den «kalde skulderen» fra andre land.

- Når vi kommer fram til sommeren, kan det være at vi har såpass mange immune i Sverige at det kan være sikrere at svensker kommer over grensene enn noen andre, har svenskens statsepidemiolog Anders Tegnell sagt.