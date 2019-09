Norske pensjonister, hovedsaklig med thailandske og filippinske koner, mister forsørgingstillegg

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil fjerne et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn.

Det behovsprøvde forsørgingstillegget (forsørgingstillegg omfatter barnetillegg og ektefelletillegg) koster staten rundt 100 millioner koner i året. Nær 100 prosent av de 2500 mottagerne er menn. En tredjedel av utbetalingene havner i utlandet, de største mottagerlandene er Thailand og Filippinene, skriver DN onsdag.

- Åtte av ti av de forsørgede kvinnene bor enten i utlandet eller har flyttet fra utlandet til Norge, sier Høyre-statsråd Hauglie.

Hun vil ikke kommentere nærmere nøyaktig hvor ektefellene som medfører statsstøtte kommer fra.

Les også: Vil forby trygdeytelser til land som Thailand og Filippinene



73-åring får 30.000 kroner



– Blant ekstremtilfellene er en 73 år gammel pensjonist som får 30.000 kroner for ti barn. Den eldste mottageren er 90. Og det er en annen pensjonist som får forsørgertillegg for kone på 25 år, sier statsråden.

Hun presiserer overfor DN at disse tilfellene ikke er representative.

Les også: - Jeg er blitt rundlurt av Norge

– Det å få forsørgertillegg for kvinner i yrkesaktiv alder, mener jeg er ganske avleggs. Dette er en ordning som rett og lett har overlevd seg selv, sier Hauglie videre til DN.

- Skulle ramme polakker og somaliere - rammer nordmenn



Redaktør Dag Ekeberg i avisen Thailands Tidende, har belyst saken i flere artikler.

- Det nye lovforslaget er del av en plan for å hindre eksport av velferdsgoder til land som Polen og Somalia. Men isteden er det i hovedsak etniske nordmenn bosatt i et fåtall land, som Thailand, som får svi. Les mer i sakene: Skulle ramme polakker og somaliere, men nordmenn i Thailand får svi og - Ikke ta fra oss barnetillegget



Hauglie vil fjerne uføretillegg



Tirsdag ble det kjent at statsråd Hauglie også foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme for uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

Ifølge statsråden kan uføretrygdede som blir alderspensjonister få opptil 50.000 kroner mer i årlig alderspensjon enn yrkesaktive som går av i tidlig 60-årene.

Les også: Tajik: Usosialt å frata uføre pensjonstillegg

Yrkesaktive kan få mer pensjon jo lenger de står i arbeid. Tillegget skulle gi delvis kompensasjon til uføre som ikke har denne muligheten.

Les også: - Vi tvinges til å flytte tilbake til Norge



- Det kan spares inn 1,3 milliarder kroner i 2030 gjennom endringen. Forslaget er i tråd med arbeidslinjen, uttalte Hauglie til DN.